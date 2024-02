escuchar

El sábado pasado Iberia Argentina ofreció, a través de su sitio web, pasajes de Europa a Buenos Aires a precios aproximados de US$250, muy por debajo del promedio. El “error” motivó a la empresa a cancelar la enorme cantidad de reservas que esto generó durante las seis horas que se mantuvieron publicados los valores.

La mayoría de los afectados son argentinos, quienes comentaron que la aerolínea dio de baja los pasajes que ya se habían emitido, reembolsó los montos íntegramente y dio un 10% de descuento para futuras compras con validez de un año.

“Nos ponemos en contacto por email con Usted para informarle que su reserva con localizador […] para viajar con Iberia se generó fruto de un error técnico involuntario en la carga en nuestros sistemas del tipo de cambio aplicado a la divisa de la tarifa , la cual no era una tarifa promocional con difusión publicitaria alguna”, explicaba el correo electrónico que la empresa envió a los perjudicados.

A raíz de esto, distintos especialistas de defensa al consumidor remarcaron, a través de las redes sociales, que el “error técnico” implicó un contrato que debe respetar la emisión o responder por el daño. Además, quienes se vieron perjudicados por la cancelación armaron un grupo de WhatsApp, en el que ya son miles de personas, y planean iniciar un juicio contra la compañía.

💣Pasajes regalados en la página de Iberia



Incluso clase ejecutiva



Berlín Buenos Aires por 313.000$

Solo tramo de ida. pic.twitter.com/gXIiJroayp — Seba - El chico de las millas ✈️ (@chicodlasmillas) February 3, 2024

“La empresa larga una oferta, y nosotros no sabemos si es de verdad, si hay error, si quieren liquidar los pasajes para vender, etc. Por lo tanto, cuando el consumidor hace CLICK en confirmar o comprar, ya hay contrato y cómo tal, DEBE CUMPLIRSE [sic]”, explicó un usuario de X (exTwitter) especialista en consumo, y concluyó: “Pero la empresa dice ‘no che, esto es un error, no puede ser, vamos a cancelarles a todos y listo’. Por lo que entiendo, están llegando emails a todos los compradores, cancelando las operaciones. Qué hay que hacer? Lo bueno es que es ‘ganable’, en principio [sic]”.

Algunos de los precios que se ofrecieron fueron, por ejemplo, vuelos de Berlín a Buenos Aires por $313.000 en clase ejecutiva; de París a Buenos Aires, dos pasajes por $348.825. Todos los tickets, según comentaron en las redes, fueron emitidos con código de reserva y localizador, aprobados y generados.

✈️ @Iberia CANCELÓ todos los tickets emitidos y confirmados el sábado por supuesto “error” en la tarifa…



✅ La ley dice que hubo contrato, por lo que debe respetar la emisión(salvo error notoriamente irrisorio) y si no lo hace responder por daño;



Seguí este 🧵 que te explico pic.twitter.com/IWiraRK0Tm — Abogado del Consumidor (@DrConsumidorArg) February 5, 2024

“El 3 de febrero yo compré a las 16. La cancelación me llegó a las 23 del día siguiente, ya con la reserva confirmada y los boletos emitidos”, comentó Alan, uno de los usuarios afectados, en diálogo con LA NACION.

También Santiago, que forma parte del grupo de WhatsApp junto con Alan, contó su situación: “Yo compré pasajes de vuelta Berlín-Buenos Aires. Minutos después compré con FlyLevel para Buenos Aires-Barcelona, y ahora no lo puedo cancelar. Es decir, tengo la ida a Europa, pero no la vuelta”.

Las historias del estilo se repiten: “Tenía un pasaje para dentro de un mes para ir al festejo de los 60 de mi papá. La verdad que me complicó mucho la cancelación”, agregó Matías. Alejo, otro damnificado, había comprado un vuelo Lisboa-Buenos Aires para pasar la Navidad con su familia, a la que no ve hace dos años.

LA NACION