La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, confirmó que el Gobierno dispuso el pago de un bono extraordinario solo para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. El refuerzo mensual, que se cobrará con los ingresos de septiembre, de octubre y de noviembre, será de $37.000, un monto mayor en $10.000 respecto del que se había anunciado, para esos mismos meses, pocos días antes de las PASO, cuando se comunicó que la recomposición de todos los ingresos previsionales será, por aplicación del índice de movilidad, de 23,29%. La decisión de aumentar el importe del refuerzo (el de $27.000 queda reemplazado por el de $37.000) se dio a partir de los efectos inflacionarios de la devaluación, instrumentada, por decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, el día después de las elecciones primarias.

La decisión del Gobierno de compensar con un refuerzo solo a un grupo de jubilados, pese a que la pérdida de poder adquisitivo afecta a todos, provoca un agravamiento de las distorsiones que ya se vienen dando en la pirámide de ingresos previsionales, en desmedro de quienes más aportaron al sistema. Desde septiembre de 2022 y hasta el actual mes de agosto, el pago de refuerzos mensuales alcanzó a quienes tienen ingresos de un monto equivalente al haber mínimo multiplicado por dos.

Lo ahora dispuesto implica que muchos jubilados que hasta ahora tenían refuerzo (de menor cuantía que los de la mínima), ya no lo recibirán. Son quienes desde septiembre tendrán haberes superiores al básico y de hasta $174.920, es decir, ingresos que son bajos frente al costo de vida. Quienes superan esa cifra, en tanto, seguirán sin recibir compensación por la insuficiencia de los aumentos por movilidad para mantener el poder de compra de sus ingresos.

Según surge de la estadística publicada por la Secretaría de Seguridad Social, hay más de 3 millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo general que cobran más que el haber mínimo. Raverta, sin embargo, afirmó que de 7,4 millones de personas, 5,1 millones percibirán el bono (esta cifra incluye a quienes cobran pensiones no contributivas).

Para saber si se accede al bono hay que tener en cuenta que, para el pago de los refuerzos anteriores, la Anses siempre estableció que el tope de ingresos es por titular y no por beneficio. Es decir, una persona que cobra dos prestaciones básicas no accedería al adicional, si se dispone nuevamente esa condición. Si bien no fue aclarado, también se entiende -en función de cómo se instrumentó hasta ahora el pago de estos extras- que se abonarán complementos a quienes tienen un haber bruto de hasta $124.460, para que no reciban en mano un monto menor del que percibirán quienes tienen el mínimo. Esa previsión, de todas formas, no evita el achatamiento y la distorsión de la pirámide de ingresos: quien tiene un haber de $130.000 en función de lo que aportó -un 50% más alta que el haber mínimo-, cobrará prácticamente lo mismo que alguien con el ingreso básico.

Por su parte, el jefe de la AFIP, Carlos Castagneto, afirmó esta tarde que el beneficio de la devolución de una parte de lo abonado con la tarjeta de debito vinculada a la cuenta bancaria en la que se cobra la jubilación, alcanzará a quienes perciben hasta tres veces el haber mínimo. Y, al referirse a esa variable, el funcionario dijo que, con el refuerzo de $37.000 anunciado, el monto de ese ingreso básico queda en $124.836, con lo cual dio a entender que la condición para acceder al reintegro “de parte del IVA” será tener ingresos no mayores a $374.508 en bruto, por mes.

En rigor, el haber mínimo propiamente dicho será de $87.459.76, según especifica la resolución 189, publicada hoy en el Boletín Oficial, porque el bono de $37.000 no integra el haber, sino que es un adicional que podría dejar de pagarse. La medida deberá ser establecida formalmente por una resolución de la AFIP, por lo cual será con la letra escrita de la medida que se confirmará su alcance.

Días antes de las PASO se comunicó una recomposición, a concretarse en septiembre, de 23,29% para las jubilaciones y pensiones del sistema previsional general de la Anses. Es, en rigor, el reajuste que se deriva de aplicar la fórmula de movilidad establecida por la ley 27.609, que determina que el Estado debe concretar aumentos con frecuencia trimestral. Esas subas van quedando, en los últimos tiempos, muy por debajo de la inflación.

La aplicación del 23,29% lleva a que, desde el inicio de este año, el aumento de haberes acumule un 74,5%, en tanto que se estima que, a septiembre, los precios medidos por el Indec tendrán un avance no menor a 90% y que, a noviembre (mes en que seguirán vigentes los mismos haberes jubilatorios) la inflación acumularía -desde enero- al menos 120%.

Para quienes no reciben bonos mensuales de refuerzo (que son una política continua desde hace un año, surgida de la insuficiencia de la movilidad), la caída del valor de los haberes en términos reales llegó en siete meses (a julio) a 11,7%. Ese es, también, el nivel de pérdida que sufrieron en igual período otras prestaciones, como la AUH o las asignaciones por hijo que percibe un grupo de trabajadores formales y monotributistas (en este último grupo hay quienes, en realidad, tuvieron caídas bastante mayores, de hasta casi 36%, porque dejaron de recibir bonos que cobraban en 2022).

En el período de los primeros siete meses del año, incluso los jubilados de la mínima tuvieron una pérdida de sus ingresos en términos reales, ya que la inflación acumuló un 60,2% y la suba nominal para quienes perciben el haber básico (considerando los refuerzos de cada momento) fue de 46,3%. Eso se traduce en una baja del valor de compra de 8,7%.

