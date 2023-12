escuchar

El comercio exterior empieza a cerrar un año para el olvido. En once meses, acumuló el décimo registro mensual negativo. En lo que se convirtió en una constante en 2023, la balanza comercial volvió a arrojar déficit en noviembre pasado, esta vez, de US$615 millones. Así, ya se acumula un rojo de US$8000 millones en el año.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el penúltimo mes del año, las exportaciones alcanzaron US$4872 millones y las importaciones, US$5487 millones. “El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 19,6% con relación a igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$10.359 millones”, agregó el organismo oficial.

Si se compara con el saldo comercial de igual período del año pasado, el déficit se incrementó en US$1975 millones, debido a un efecto neto negativo de las cantidades de US$1350 millones, y de un efecto neto negativo de los precios de US$625 millones.

Para el economista Luis Palma Cané, mientras no se corrija totalmente el tipo de cambio, el país va a seguir con déficit de su balanza comercial. “Conceptualmente, con un tipo de cambio atrasado, se rompe el sector externo, porque las exportaciones se perjudican cada vez, las importaciones se favorecen, y en forma simultánea crece la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones. Eso lleva a un saldo comercial negativo y solo puede corregirse con un tipo de cambio que favorezca las ventas externas y permita hacer las compras compras en el exterior”, concluyó el especialista.

Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, enfatizó que el saldo negativo responde principalmente a una muy fuerte caída de las exportaciones (casi 25% en el año); un derrumbe que a su entender no es todo culpa de la sequía en el agro. “Es razonable que debido al mal clima caigan las ventas externas de productos primarios del campo, pero sí, como ocurrió acá, disminuyen también las de manufacturas de orígen agropecuario, como aceites y harinas, ya no se puede atribuir el mal resultado a eso”, analizó.

Elizondo cuestionó que la retracción de manufacturas de origen agropecuario se deba exclusivamente a la falta de insumos por impacto de la sequía. “En un país normal, si no tenés materia prima, la importás. En nuestro caso se podrían haber importado granos desde Brasil o Paraguay; pero como no tenemos una economía normal, eso no fue posible, por falta de dólares”, explicó el especialista. “Esto muestra un fracaso estrepitoso de la política de aislamiento comercial”, concluyó.

En efecto, según detalló el Indec, todos los rubros de las exportaciones disminuyeron: los productos primarios (PP), 54,2%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 37,5%; las manufacturas de origen industrial (MOI), 15%; y los combustibles y energía (CyE), 9,5%. “Las exportaciones cayeron 31,6% respecto a noviembre de 2022 (-US$2250 millones), debido a una baja de 22,1% en las cantidades y de 12,2% en los precios”, añadió el organismo estadístico, en su informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA).

Si la retracción de las exportaciones, de US$2250 millones, se descompone en la parte que es atribuible al comportamiento de los precios y la correspondiente a las cantidades, se obtiene que -US$738 millones se debieron a un efecto precio y -US$1512 millones, a un efecto cantidad. “Las exportaciones descendieron en doce de los últimos trece meses, acompañado de un efecto negativo de las cantidades, que predominó sobre el efecto precio en diez oportunidades”, destacó el Indec.

Baja participación

Según precisó Elizondo, con el mal resultado de las exportaciones durante este año, la Argentina va a tener la más baja participación relativa en el comercio internacional de la historia. “Va a captar solo 0,25% del total mundial, luego de haber tenido promedios anuales de 0,32. Cada vez estamos más lejos del 0,40% que teníamos a principios de este siglo”, indicó el especialista.

Claro que también las importaciones cayeron, afectadas por el agravamiento del cepo a las compras en el exterior en medio de un mes electoral. Las cifras oficiales muestran que descendieron 4,8%, respecto a noviembre de 2022 (-US$275 millones), debido a una caída de 2% en los precios y de 2,9% en las cantidades.

En términos desestacionalizados, las compras al exterior aumentaron 1,2%, mientras que la tendencia-ciclo cayó 0,7% con relación a octubre de 2023. “A nivel de uso económico, se redujeron las importaciones de vehículos automotores de pasajeros, 62,3%; bienes de capital, 19,2%; y combustibles y lubricantes, 14,9%. Resto aumentó 72%, fundamentalmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); bienes intermedios, 3,4%; bienes de consumo, 0,8%; y piezas y accesorios para bienes de capital, 0,5%”, detalló el Indec en su informe.

Las importaciones de noviembre pasado,comparadas con las de igual período del año anterior, registraron un descenso de US$275 millones, por efectos negativos de precios y cantidades de -US$111 millones y -US$164 millones, respectivamente. “El efecto negativo de los precios se observó en los últimos ocho meses, mientras que el efecto negativo de las cantidades se presentó en ocho de los últimos trece meses”, se indicó en el documento del organismo.

