La Cámara de Comercio le respondió a Cristina y ratificó lo dicho en su Encuentro Anual

Molesta por lo que se opinó sobre los políticos en el Encuentro Anual de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la vicepresidenta cargó contra los empresarios, a los que acusó, entre otras cosas, de “decir pavadas”. Rápida de reflejos la entidad recogió el guante y, lejos de retractarse, ratificó todo lo dicho durante el evento mencionado.

En tal sentido, mediante un comunicado, esta cámara expresó: “La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ratifica lo señalado en el 4° Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios –organizado por la Entidad el pasado 4 de julio–, respecto a la responsabilidad de la dirigencia política en las severas dificultades que actualmente padece nuestro país”.

Como se dijo, esta ratificación fue motivada por las palabras de Cristina Kirchner en el acto de inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner este domingo. Allí, la vicepresidenta dijo: “No se qué les pasa a los empresarios que en esos seminarios cuando se juntan entre ellos hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande. Y es un gran empresario, tiene fuerte inversión en Santa Cruz”.

Sin nombrarlo, Cristina hizo referencia a Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América, que en el encuentro mencionado había opinado: “La dirigencia política ha tomando las decisiones equivocadas que nos han llevado a la circunstancias en las que hoy nos encontramo”. Además, el empresario había expresado: “Nuestros políticos han demostrado que su objetivo es la permanencia crónica en los cargos, no el de encontrar soluciones a los problemas a los que nos han conducido”

Pero, tal como publicó LA NACION el miércoles pasado, las críticas hacia la clase política había comenzado ya en la apertura, a cargo de Mario Grinman, presidente de la CAC, quien señaló: “Habrán notado que en el programa del encuentro de hoy no incluimos a ningún político”. Y añadió: “Esto es así porque el objetivo de este encuentro no es escuchar discursos de funcionarios ni candidatos; de eso tendremos de sobra en las próximas semanas de campaña electoral. Todos saben lo que hay que hacer. El problema es que no se animan”.

En su embestida, la vicepresidenta disparó además que “está mal generalizar y decir pavadas”. Asimismo, remarcó: “Al FMI no lo trajo un político, era uno de ustedes lo trajo uno que es del bando de los empresarios” (en referencia al expresidente Mauricio Macri).

En este contexto, la CAC decidió no quedarse en silencio y señaló: “La CAC representa a cientos de miles de micro, pequeños, medianos y grandes empresarios de todo el territorio nacional; hombres y mujeres que con su esfuerzo cotidiano generan valor agregado y empleo en circunstancias por demás adversas, signadas por la inestabilidad, la desmedida presión tributaria, la industria del juicio laboral, las trabas burocráticas y un largo etcétera”.

“Desde la Entidad en más de una ocasión se señaló que todos, desde el rol que a cada uno le toca cumplir como ciudadano, tenemos algo que ver con la triste realidad que atraviesa nuestra querida patria. Pero esto en modo alguno implica desconocer que existen diversos grados de responsabilidad”, se agregó en el comunicado citado.

Además, la CAC indicó que “son aquellos que, a través del voto expresado en las urnas resultan honrados con las más altas posiciones gubernamentales, quienes tienen total injerencia en el devenir de nuestro país y, consecuentemente, a quienes les cabe la absoluta responsabilidad en nuestro presente y porvenir”.

Lejos de suavizar lo que se había dicho en el Encuentro Anual, la entidad subrayó que inflación sostenida, pobreza creciente, desorden manifiesto y un rezago cada vez más marcado con naciones comparables caracterizan hoy a la Argentina. “Parece entonces evidente que, a lo largo de las últimas décadas, la dirigencia política que ha conducido los destinos del país, lamentablemente, ha tenido más errores que aciertos”, enfatizó.

La CAC señaló que no tiene bandería partidaria alguna y que con su accionar y declaraciones no busca más que promover y defender al sector representado y, por su intermedio, el conjunto de la economía, en un marco de respeto irrestricto de la Constitución Nacional y las instituciones de la República, en pos del progreso económico y social. “Por último, la Entidad aboga por que las naturales y bienvenidas diferencias de opinión que caracterizan a toda sociedad democrática se manifiesten sin recurrir a descalificativos o improperios innecesarios”, concluyó.

