La deuda bruta cayó 3,5% en mayo y cortó una seguidilla de seis meses en alza

La deuda total de la administración pública central, medida en dólares al tipo de cambio oficial, se redujo 3,52% en mayo, al caer de los US$496.676 millones, monto récord que había alcanzado en abril, a US$479.273 millones.

Si se toma el total del pasivo en situación de pago normal, el descenso fue de US$494.141 millones a US$476.743 millones respecto del mes anterior. Es decir, una reducción de US$17.398 millones, explicada básicamente por una nueva recompra de la deuda que el Tesoro Nacional había tomado con el Banco Central (BCRA) mediante la colocación de letras intransferibles (LI) cada vez que utilizó reservas de esa entidad para afrontar pagos de deuda.

Se repite la baja de hace un año por cancelaciones al BCRA. Compumar

El dato fue difundido hoy por la Secretaría de Finanzas, que publicó la actualización mensual del Boletín de Deuda, un informe que explica que la reducción del pasivo total —que de esta manera cortó una seguidilla de seis meses de subas — se apoyó en “una reducción de la deuda en moneda extranjera de US$20.546 millones y un aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$3148 millones”.

Vale recordar que esto fue posible porque, con parte de los $24,4 billones que recibió de esa entidad monetaria en concepto de rentas de la propiedad por las utilidades obtenidas en su ejercicio 2025 y los US$1000 millones recibidos del FMI, el Gobierno canceló LI en cartera del BCRA por un valor nominal de US$22.284 millones.

Esa sola operación, según cálculos difundidos oportunamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciarla, “redundó en una baja estimada de la relación deuda pública/PBI de 3,3 puntos porcentuales”.

SEGUIMOS BAJANDO LA DEUDA PÚBLICA.



✅ El Tesoro concretó durante mayo la cancelación de letras intransferibles en cartera del BCRA por un valor nominal de USD22.284 millones, lo que redundó en una baja estimada en el stock de deuda pública a PIB de 3,3 p.p.

✅ Esta cancelación… pic.twitter.com/xu8cMFDf3R — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 29, 2026

De este modo, se repitió en el quinto mes del año lo ocurrido exactamente en el mismo mes de 2025, cuando, por el mismo motivo, la deuda bruta total regularizada cayó de US$470.423 millones a US$458.520 millones, es decir, en US$11.903 millones (-2,53%). En aquel entonces, la deuda en moneda extranjera había bajado US$13.058 millones, también como resultado del rescate de LI en poder del BCRA, aunque utilizando para ello parte de los US$12.000 millones provenientes del primer desembolso contemplado en el acuerdo suscripto con el FMI y otros organismos multilaterales.

Dichas cancelaciones forman parte del saneamiento patrimonial del ente monetario, como recordó Caputo al señalar que el stock de LI en el activo de ese organismo se redujo de un valor nominal de US$67.190 millones a fines de 2023, antes de la asunción de la administración Milei, a US$30.306 millones tras las dos operaciones realizadas durante el mes pasado.

Fuera de este movimiento, la deuda bruta mantuvo la tendencia observada durante buena parte de los últimos dos años: cae por este tipo de operaciones, pero crece mes a mes medida en moneda nacional por las nuevas emisiones que realiza el Gobierno —para obtener financiamiento y absorber pesos del mercado— y por el mayor costo, medido en dólares, de sus actualizaciones (ya sea por intereses o capital indexado) frente a un tipo de cambio oficial que se atrasa.

De hecho, en mayo, pese a la desaceleración de la inflación al 2,1%, ese ajuste resultó un punto porcentual superior a la suba del 1,1% que mostró el dólar oficial utilizado como parámetro para estos cálculos. De allí deriva el ya mencionado aumento “de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$3148 millones”, que consigna el propio informe oficial.

Es más, si se consideran los últimos 12 meses, por estas razones el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó en el equivalente a US$18.225 millones. Ello ocurrió pese a que la deuda en moneda extranjera disminuyó US$14.650 millones, ya que la deuda en moneda local aumentó US$32.875 millones.

Es decir, la tendencia del pasivo es al alza por el impacto que el diferencial que se mantuvo entre el tipo de cambio y la inflación tiene sobre esta estadística.

El informe detalla además que el 77,7% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a títulos y letras del Tesoro Nacional, mientras que el 20,9% corresponde a obligaciones con acreedores externos oficiales, el 0,6% a adelantos transitorios tomados del BCRA y el 0,8% restante a otros instrumentos.

Discriminación por moneda Compumar

De acuerdo con los últimos datos, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en US$53.979 millones en lo que va de la administración. Sin embargo, si se consideran las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas durante los primeros meses de 2024 y la variación de los depósitos oficiales, ese stock total medido en dólares cayó en alrededor de US$19.800 millones.