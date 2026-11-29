Cuando se habla de jubilaciones, la discusión suele girar alrededor de dos preguntas: cuánto cuesta el sistema y cuánto cobra cada jubilado. Son los problemas de la sostenibilidad (si se puede pagar lo prometido) y de la suficiencia (si la prestación alcanza). Pero hay una tercera pregunta que suele quedar en segundo plano: ¿es equitativo el sistema? Es decir: quién aporta, quién logra jubilarse, cuánto recibe y, sobre todo, quién termina pagando la cuenta. Eso es lo que los especialistas llaman equidad.

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Una carrera que casi no existe

La lógica tradicional es simple: un empleo formal, aportes regulares por un mínimo de años y, al final, una jubilación contributiva. En la Argentina, por ejemplo, el sistema general de la Anses exige 30 años de aportes. El problema es que las trayectorias laborales de muchos trabajadores no se ajustan a ese molde.

Pasan del empleo formal a la informalidad, y de ahí al desempleo, y vuelven a empezar. Aportan una parte de su vida laboral, a veces durante muchos años, y aun así no llegan al mínimo exigido.

La foto de la región muestra cuán lejos está la realidad de ese esquema. Según los datos de 2023, en Chile aporta al sistema de pensiones el 75% de los trabajadores y en Uruguay, el 72%. En la Argentina, el 52%; En México, el 27%; en Perú, el 21%; en Honduras, el 18%. Es decir, en buena parte de la región, una proporción importante de los trabajadores no está aportando al sistema en un momento dado de su vida laboral.

La mayoría, en el medio

Si los trabajadores se dividieran solo entre quienes aportan durante toda su vida laboral y quienes nunca aportan, el diseño del sistema sería relativamente sencillo: una jubilación contributiva para los primeros y una prestación no contributiva para los segundos. Pero la informalidad es dinámica: muchos trabajadores entran y salen del empleo formal y, por lo tanto, alternan períodos con y sin aportes. Gran parte queda entre esos dos extremos.

Para medir esas situaciones intermedias se utiliza la llamada densidad de aportes: la proporción del tiempo en que una persona aportó respecto del tiempo en que podría haberlo hecho. La densidad promedio va de 23% en Perú a 57% en Uruguay. Las carreras laborales irregulares, entonces, no son una excepción: son la norma en los mercados laborales de la región.

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Un logro con costo oculto

En los últimos años, la cobertura de los adultos mayores creció sobre todo gracias a las pensiones no contributivas, que protegen a quienes llegan a la vejez con poco o nada de una jubilación contributiva. Es un avance importante y nadie discute su valor. En varios países, como Bolivia o Paraguay, la mayor parte de los mayores de 65 que cobra algo lo hace por esa vía. En la Argentina, 7 de cada 10 jubilados del sistema de la Anses accedieron a su beneficio mediante una moratoria.

El efecto colateral es que esos esquemas, por diseño, pueden no distinguir entre historias laborales muy distintas.

Veamos qué pasa en la mayoría de los sistemas con quienes no llegan al mínimo. En los de reparto, suelen recibir una pensión no contributiva o a veces nada. En los de capitalización, por lo general se quedan con lo que acumularon, en un pago único o en retiros programados de corta duración, pero no con una renta vitalicia. En ambos casos, el resultado es parecido: quien aportó un año y quien aportó 29 años pueden terminar recibiendo prácticamente lo mismo. Y recién si se alcanza el mínimo exigido, aparece un salto hacia una jubilación contributiva.

Los economistas lo llamamos inequidad horizontal: personas con esfuerzos contributivos diferentes reciben el mismo trato. Pero la equidad también tiene otra dimensión: quién financia esos beneficios. Muchos sistemas necesitan recursos de rentas generales (impuestos) para pagar estos beneficios contributivos, y eso significa que la sociedad en su conjunto, incluidos quienes no tienen cobertura, contribuye a financiarlos. En Uruguay, las rentas generales aportaron cerca de la mitad de los recursos del sistema en 2018. En la Argentina pasaron de alrededor del 18% en 2010 a casi el 55% en 2020. En Ecuador, el 38% en 2020.

Por qué la equidad importa

La equidad no reemplaza a la sostenibilidad ni a la suficiencia: convive con ellas, y son inevitables las tensiones entre las tres. Un sistema puede ser sostenible y, aun así, injusto. Puede pagar beneficios adecuados a algunos y dejar a otros sin nada, o dar lo mismo a quien hizo un gran esfuerzo y a quien hizo uno mínimo. Y esa falta de reconocimiento puede tener consecuencias: si aportar poco o aportar mucho da, en la práctica, el mismo resultado, el sistema envía una señal confusa sobre el valor del aporte.

Hay un contexto que agrava el panorama. La dinámica demográfica, con sociedades que envejecen, tiende a empeorar estos problemas que los sistemas ya enfrentan: baja cobertura entre los trabajadores, historias laborales incompletas, baja cobertura entre los mayores, programas no contributivos con diseños dispares y alcance limitado, desafíos de sostenibilidad y suficiencia y alta inequidad horizontal. Por eso, concluyen los especialistas, es momento de repensar el diseño de los sistemas.

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La discusión

Una primera respuesta es reducir los años de aportes exigidos. Ayuda, pero no resuelve todo. En Perú, bajar el requisito de 20 a 10 años aumentaría la cobertura futura en más de 40 puntos porcentuales; aun así, el 37% de los hombres y el 47% de las mujeres seguirían sin alcanzar el mínimo. Además, un umbral más bajo tiene efectos sobre el nivel de los beneficios y sobre el financiamiento.

Otra opción, que va más al fondo, es reconocer cada aporte desde el primer año. Para eso se propone un esquema de varios pilares. El primero es una prestación básica no contributiva, que funciona como piso de protección social para todos y financiada con los recursos de rentas generales. El segundo suma un beneficio proporcional a los aportes realizados, desde el primer año y sin escalones. El tercero es un ahorro voluntario que permite mejorar la prestación. Así, el sistema protege a todos y, al mismo tiempo, reconoce el esfuerzo de cada uno.

Una forma de lograrlo son los esquemas de reparto pero de contribución definida, en los que cada aporte genera un saldo y el beneficio refleja la historia de aportes y los rendimientos. Las cuentas nocionales constituyen una opción. Este tipo de esquema permite reconocer cada aporte, aunque no resuelve automáticamente el problema de la suficiencia.

En la región, hay movimientos en esa dirección. Perú redujo en 2021 el mínimo de 20 a 10 años y creó pensiones fijas para quienes aportaron entre 10 y 19 años. México lo bajó en 2020 de 25 a 20 años y tiene cuentas individuales que conservan un saldo por cada aporte; una simulación indica que la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) subiría de 42,5% a 55,5%. Uruguay lo redujo en 2008 de 35 a 30 años y aplica una escala para la edad avanzada, con menos años exigidos a medida que aumenta la edad del trabajador, en el marco de un sistema mixto. Los caminos son distintos, pero la dirección es la misma: relajar las exigencias rígidas y reconocer las carreras parciales.

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Un debate no solo técnico

Reformar un sistema de pensiones es difícil por razones que van más allá de los números: los costos políticos se ven hoy y los beneficios llegan en el futuro. Por eso, los cambios requieren una dirección clara de largo plazo, un diálogo lo más amplio y plural posible y un piso mínimo de consensos que permita la implementación y la transición. Sin eso, incluso la mejor propuesta técnica puede quedarse a mitad de camino.

La discusión, entonces, no debería limitarse a cuánto cobra un jubilado o a cuánto cuesta el sistema. Tres ideas pueden ordenarla: que cada aporte cuente, que un piso básico proteja a todos y que el diseño de las pensiones conecte la equidad con el financiamiento de largo plazo. Porque la pregunta de fondo no es solo cuánto se paga, sino qué reconoce el sistema de todo lo que una persona trabajó y aportó.