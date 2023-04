La inflación en la Ciudad llegó al 7,1% en marzo: los alimentos subieron 9,1% en el mes

escuchar

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires en marzo fue del 7,1%, lo que llevó a esta marca a 21,8% de suba en los primeros tres meses del año y a una variación interanual del 105,5%. El dato de marzo estuvo 1,1 puntos porcentuales por encima del 6% que el ente estadístico porteño había medido en febrero, aunque se ubicó por debajo del dato de enero (fue el más alto del año, con un 7,3%). En nueve días se conocerá el dato de inflación nacional del Indec.

El número que dio a conocer la Dirección de Estadística y Censos porteña se encuentra en línea con las estimaciones de las economistas y consultoras privadas, cuyas estimaciones proyectan que la inflación de marzo fue de alrededor del 7% en marzo.

Un dato negativo del informe de inflación en la Ciudad fue el incremento en Alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo un alza del 9,1% en el mes. Los principales impulsos, según el organismo de estadística, provino de Carnes y derivados (12,6%), Leche, productos lácteos y huevos (10,1%), Pan y cereales (6,3%), Verduras, tubérculos y legumbres (11,2%) y Frutas (10,9%). Este ítem registró una variación interanual del 111%.

La inflación en alimentos en la Ciudad fue de 9,1% STRINGER - AFP

El segmento de alimentos también había generado presión en febrero, cuando se reportó un aumento de 7,7% en ese rubro. En ese mes, se debió principalmente también a los ajustes en el rubro de Carnes y derivados (15,2%). Le siguieron aumentos en Leche y productos lácteos (6,3%), Frutas (11,3%) y Pan y cereales (5,7%).

En tanto, en marzo el rubro que más aumentó fue el de Educación, con un alza de 23,2% y una variación interanual de 101,6%. Se trata de un rubro que es habitual y estacional en este mes, cuando ocurren los ajustes en las cuotas de los establecimientos privados en el arranque de un nuevo ciclo lectivo.

Le siguió Prendas de vestir y calzado, que promedió una suba de 10,1% (variación interanual de 115,5%), otro rubro con comportamiento estacional por el cambio de temporada. El siguiente fue Salud, que aumentó 6,9% por los ajustes en las cuotas de medicina prepaga y, en menor medida, las alzas en los valores de los medicamentos. Este ítem registró una variación interanual del 101,9%.

Vivienda, agua, electricidad y gas aumentó 6,3%, debido a las subas en los precios de los alquileres. Le siguieron los ajustes en los valores de los gastos comunes de la vivienda, junto con los incrementos en la tarifa residencial del servicio de suministro de agua y de gas natural por red. Transporte también registró una suba de 6,3% debido a la actualización en los precios de los automóviles, la tarifa del viaje de taxis, que entró en vigencia el 11 de marzo, y los ajustes en los boletos de subte y colectivos.

Prendas de vestir y calzado promedió una suba de 10,1% Getty Images

A nivel nacional, los economistas consideran que la inflación volvió a acelerarse en marzo, y que el alza del costo de vida habría cerrado en torno al 7%. Si se confirma ese dato, la medición interanual llegaría al 110%. En 2022, la suba de precios de marzo había sido de 6,7%.

Para la consultora C&T, la suba de precios fue de 7%. “La tasa de inflación fue la más alta de los últimos siete meses y superó también el pico de marzo 2022. De esta forma, la variación de doce meses siguió subiendo, y alcanzó un 107,7% para el IPC C&T”, dijeron en la firma que dirige Camilo Tiscornia, donde esperan un alza anual en diciembre de 102,9%.

Analítica también estimó un avance del 7% para marzo. “La [inflación] núcleo sigue alta, en parte, por inercia y, en parte, porque las expectativas cambiarias no ayudan”, afirmó Ricardo Delgado, director de la consultora. En FIEL, los más pesimistas entre los consultados, ven un alza para el mes no por debajo del 7,6%. Aunque no sea esa la variación, cualquier resultado volverá a martillar sobre los frágiles ingresos de los argentinos.

LA NACION