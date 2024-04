La insólita traba que congela la salida de autos nuevos en la Argentina

Escuchar

No hay firma. Porque se atrasó la publicación del organigrama oficial y, todavía, luego de más de 100 días del gobierno de Javier Milei, no hay un funcionario designado. Esta situación, que se reitera asiduamente en la actual gestión y que la semana pasada, afectaba –entre otros espacios– a los eslabones secundarios en Comercio e Industria, ya complica a la alicaída economía.

Es que nadie tiene la firma de un certificado –menor, pero clave– en la Secretaría de Medio Ambiente bajo la órbita de Daniel Scioli, que hoy depende de su íntimo amigo Guillermo Francos, ministro del Interior. Y el efecto es sumamente peligroso: sin esa papeleta desde diciembre pasado, cuando cambió el gobierno, no se puede hacer ningún nuevo lanzamiento de un cero kilómetro en el país.

Ese certificado se llama Licencia para Configuración Ambiental (LCA). El decreto 32/2018 estableció a la LCA como uno de los requisitos para comercialización de vehículos. Esa LCA se gestiona ante la Unidad Técnico Operativa de Emisiones Vehiculares (Utoev), dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, donde realizan siempre la evaluación técnica. Luego debería pasar a la firma del director nacional (antes se lo conocía como el Subsecretario de Control y Monitoreo Ambiental).

“Sin este requisito no se puede vender ni patentar un vehículo”, contaron en una empresa. “Debido a que no hay un funcionario designado, desde el 10 de diciembre de 2023 no se firma ninguna LCA, lo que impide la comercialización de los nuevos modelos de vehículos”, agregaron en la terminal.

En el sector estimaron que la subsecretaria, Ana María Vidal, debería delegar la firma de LCA al director nacional, Eduardo Congros. Eso, rezan entre las empresas, pasaría la semana que viene. Pero, ante los constantes atrasos, todos dudan. LA NACION contactó a los voceros de Scioli, pero no tuvo respuesta.

“Sí, es un problema administrativo porque no está designada la persona que tiene que firmar. Depende de que [Guillermo] Francos firme el nuevo organigrama. Ya sabe que está atrasando lanzamientos de vehículos nacionales y dice que no puede hacer nada salvo insistir. La semana que viene debería salir publicado”, contó el CEO de una terminal automotriz a LA NACION.

En el sector contaron que en el laberinto para obtener una Licencia para Configuración de Modelo (LCM), que otorga la Secretaría de Comercio e Industria, y lanzar un auto nuevo, hay un proceso que tiene ensayos de emisiones sonoras y ambientales que hace Medio Ambiente. O sea, para la LCM se requiere primero la LCA. Sin eso, más un reporte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) no hay carpeta aprobada para lanzar un 0 km ni para atraer inversiones.

Daniel Scioli, Javier Milei y Guillermo Francos, en la Casa Rosada

Una medida para el sector

El Ministerio de Economía anunció hoy un paquete de medidas para la industria automotriz compuesto de rebajas de aranceles para mejorar la competitividad y estimular las exportaciones.

En un post en X escrito por el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener la exención de derechos de exportación para las exportaciones incrementales que empezó a regir en 2021, pero cuya vigencia había caducado en diciembre último. A partir de este beneficio, las terminales automotrices están eximidas del pago de retenciones sobre el excedente de exportaciones respecto a las realizadas en 2020.

Además, se informó que se “sistematizará y digitalizará el régimen de Reposición de Existencias (Repostock), una variante que permite importar mercaderías destinadas a la reposición de aquellas que, previamente importadas, luego de ser objeto de los procesos industriales, hayan sido exportadas”. La medida permite que los autopartistas les vendan partes a las terminales sin aranceles e impuestos, lo que mejora la competitividad exportadora del sector. De esta manera, cae el costo de las autopartes nacionales con destino a exportación, resaltó el comunicado del Ministerio.

La reducción de impuestos para importación de insumos y piezas para producir autopartes que luego van a parar a vehículos que se exportan era uno de los planteos que venían formulando tanto autopartistas como terminales, ya que esa estructura encarece los modelos que vende la Argentina al exterior.

El ministro Luis Caputo en la cena de la Fundación Libertad Santiago Filipuzzi - LA NACION

Otro punto del paquete es una rebaja de aranceles a matrices y moldes. Los aranceles de moldes de metal usados por la industria automotriz pasarán del 35% al 12,6%, mientras que los moldes de inyección plástica pasarán del 24% al 12,6%. Además, a partir de junio se homologarán los ensayos de Licencias para la Configuración de Modelos (LCM) con Brasil. Esto significa que no será necesario duplicar aquellos ensayos que ya están reconocidos por el país vecino y viceversa. Hasta ahora, era necesario realizar ensayos en la Argentina, ya que no se reconocían las homologaciones hechas por Brasil.

Derrumbe en el sector

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), informó a fines del mes pasado una caída del 36,6% en las ventas de autos 0km con relación al mismo período de 2023. Durante marzo se patentaron 25.294 unidades que, a su vez, representan un aumento del 1% frente a febrero, cuando se habían vendido 25.052. “Esas cifras indican que claramente tenemos un nuevo mercado de oferta en el que los concesionarios debemos ir en busca de los clientes que han tenido un deterioro en su poder adquisitivo”, dijo en un comunicado el presidente de Acara, Rubén Beato, entonces.

Con el objeto de mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento del sector automotriz, lanzaremos una rebaja de aranceles e impuestos que beneficiará a este sector que actualmente tiene el 10% de la producción total industrial y genera más de 75 mil empleos.



Se mantendrá… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 26, 2024

El mes pasado, con 18 días hábiles de actividad -fueron cuatro jornadas menos que en marzo del año pasado-, la producción de vehículos (automóviles y vehículos comerciales) fue de 43.159 unidades, un 29,4% menos que en el mismo mes del año último, cuando se habían fabricado 61.104, informó días atrás la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). En la comparación con febrero, la producción subió 15,1%. En el primer trimestre, el sector automotor produjo 103.293 unidades, un 23,2% menos que en el mismo lapso de 2023, cuando la fabricación había ascendido a 134.574 unidades.

“De cara a los desafíos que se presentan para este 2024, y mientras aguardamos que las medidas económicas tomadas contribuyan a la recuperación de la actividad, el comportamiento de las principales variables dan cuenta que tenemos que redoblar los esfuerzos y el trabajo en conjunto con la cadena de valor para contar con las herramientas que nos permitan tener un buen nivel de actividad”, dijo entonces Martín Zuppi, presidente de Adefa y número uno de la automotriz Stellantis.

“Hoy no hay firma y obtener la LCA en tiempo y forma es fundamental, ya que tenemos lanzamientos importantes, inclusive de vehículos de producción nacional, que sin esto no podríamos comercializar”, dijeron en una importante automotriz. “Entre las medidas anunciadas por el Ministro Caputo está contemplada la simplificación del trámite de LCM que es la otra pata de la homologación. Y la firma de LCA está demorada desde diciembre”, se lamentó el directivo de la firma.

En el Gobierno esperan estabilizar la economía en un titánico esfuerzo por reducir la inflación en medio de un ajuste fiscal con pocos precedentes históricos. A la vez, buscan avanzar con el desafío en el Congreso para sentar la bases para que una Argentina más competitiva vuelva a crecer. Sin embargo, la gestión del día a día preocupa a las empresas. Sin firma, sin organigramas, sin designaciones, el Estado se vuelve un laberinto tan ridículo que la falta de un simple certificado impide hoy lanzar un auto nuevo en el país.

