La Justicia confirmó la Inhibición general de Bienes de Buquebus por $112 millones

La Justicia confirmó la inhibición general de bienes sobre la empresa Buquebus por un monto superior a $112 millones por el uso indebido de fondos provenientes del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

El fallo a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) permitirá recuperar el dinero que el Poder Ejecutivo había girado a la firma Los Cipreses S.A. para hacer frente al pago de salarios en medio de la crisis originada por el coronavirus.

El organismo conducido por Carlos Castagneto había demandado a la compañía de transporte fluvial por haber incumplido con la norma que instrumentó el ATP. La AFIP reclamó a Buquebus la devolución de $63 millones que cobró del programa más intereses tras haber comprado dólares en la bolsa en noviembre de 2020, una operación incompatible con la adhesión al plan de apoyo al sector privado.

“A partir de esa incompatibilidad, la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), solicitó la caducidad de los beneficios. El año pasado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9 ordenó la ejecución de los montos exigidos. La Justicia ratificó su decisión de inhibir bienes por un total de $112,5 millones”, informó la AFIP.

Consultadas por LA NACION, fuentes de Buquebus explicaron que en noviembre la AFIP sacó un comunicado cuando inició el juicio. “Eso es insólito, porque además no es un monto tan importante. Nosotros presentamos excepciones y ahora el juzgado lo que dice es que esas excepciones no pueden ser tratadas en un juicio ejecutivo (que es el juicio como si fuera un cobro de un cheque o una ejecución de una sentencia), sino que requiere de pruebas por lo cual dice que esto hay que discutirlo en un juicio ordinario”, explicaron.

Además, estas fuentes afirmaron que, independientemente de apelar este fallo por considerar que la cuestión ya puede ser resuelta en este juicio, Buquebús inició el juicio ordinario. “Con lo cual, esto no va a ser resuelto ahora, sino dentro de dos o tres años, cuando se dicte sentencia en el juicio ordinario y nosotros demostremos que la AFIP está equivocada. Lo que no entiendo es por qué la AFIP manda el comunicado hablando de inhibición de bienes cuando eso no está trabado, eso no es lo que dice la resolución del juez”, argumentaron.

En noviembre pasado, en Buquebus habían explicado a LA NACION que se trataba de un “error administrativo” que estaba en vías de ser solucionado. “Contrariamente a lo que dice la AFIP, la empresa estaba ingresando fondos al país; pero lo que sucedió es que el agente de cambio que opera con la firma, registró incorrectamente esa operación y consignó que había comprado dólar MEP”, habían comentado las fuentes.

Las mismas fuentes agregaron en su momento que se estaban ingresando dólares al país y no sacándolos. “El agente de cambio corrigió inmediatamente ese error”, habían afirmado,

