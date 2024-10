La metáfora que utilizó Hernán Lacunza para explicar los riesgos en la demora de la quita del cepo cambiario

Escuchar

El exministro de Hacienda durante la gestión Macri, Hernán Lacunza, se refirió este miércoles a las restricciones que pesan sobre la compra de dólares en el mercado cambiario. En LN+, explicó de manera didáctica cuáles son los riesgos que traen aparejados la demora en la quita del cepo. Para el exfuncionario, la reactivación será “insuficiente” y “amarrete” si la administración Milei continúa indecisa respecto de las trabas cambiarias. También, sobre la inflación, y a menos de 24 horas de conocerse el índice para el mes de septiembre, dijo que existen ciertas “alertas” a tener en cuenta si la cifra se mantiene en torno al cuatro por ciento.

Pocas horas después de que el Financial Times publicase una entrevista con el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, donde ambos afirmaron que todavía no se levantará el cepo, Lacunza discrepó con el Gobierno y dijo que el proceso es “muy lento”. Con la finalidad de argumentar su postura respecto de por qué las restricciones deben levantarse cuanto antes, Lacunza habló de un “menú de cuatro pasos” y un “postre”. “El programa económico es como un menú de cuatro pasos. La entrada es el equilibrio fiscal. El segundo plato es dejar de darle a la maquinita y el tercero es normalizar el mercado de cambios”, razonó.

“ Una vez que vos hacés todo esto, podés aspirar al postre, que es crecer y la llegada de inversión. Ahora, si no terminás con el tercer plato, que actualmente viene a un ritmo muy lento, no da la sensación de que el mozo vaya a estar acercándose con el postre. Más bien se va alejando. Y si eso no se termina de normalizar de una vez por todas, entonces la reactivación más esperada y que tiene por objeto relajar la mesa de los argentinos va a terminar siendo muy amarrete. El rebote va a ser insuficiente para recuperar los estándares de consumo y de bienestar que teníamos antes del sinceramiento que llevó adelante el Gobierno”, completó.

Más adelante, ensayó una explicación sobre por qué el Ejecutivo todavía no levantó el cepo. “No lo levantan a mi parecer porque el tipo de cambio hoy es más demanda que oferta. Si no lo levantarían. No hay dólares en el Banco Central (BCRA) para hacerlo tampoco. ¿Por qué? Hay que prestar atención. En los últimos días bajó el riesgo país y la brecha. Todo esto fue a costa de reservas. La magia no existe. Teníamos una brecha del 50% y ahora es del 20%. La única manera de bajar ese precio es subiendo la oferta. El BCRA volcó sus reservas y, con ayuda del blanqueo de capitales, se logró esta nueva ficción que impide avanzar en otros frentes”.

Para el economista, los argentinos tienen que “estar alertas” ya que “eso no puede durar para siempre”. “Muchas veces se analizan los riesgos de levantar el cepo. Se ponderan estos riesgos. Pero a la vez se subestiman los costos de dejarlo, que no son cero. Si no todos los países del mundo tendrían cepo. Tenemos que sopesar. El cepo o no cepo es una decisión de todos los días. El Gobierno determina que hace o no. No es gratis en términos de inversiones, empleo, reactivación, acumulación de reservas para normalizar los desequilibrios que heredaron. Cuando más tarde se tome la curva, cada vez es más cerrada”, sentenció.

En otro tramo de la entrevista televisiva, el exministro de Hacienda analizó también la baja de la inflación y puntualizó en una constante que debería de funcionar a modo de “señal” o “advertencia” para Milei. “Venimos de cinco meses de cuatro por ciento, más o menos. Hay que tomar nota. No fue fácil bajar de 25% a cuatro, pero más difícil parece que es pasar de cuatro a cero. Hay un detalle importante acá. Encontraron un piso. Esto quiere decir que el programa de ajuste fiscal y de prudencia monetaria, que se basó en anclar el dólar, dejó de rendir. Hoy tiene verdaderamente rendimientos decrecientes”.

“Esto pone algunas alertas”, destacó Lacunza, y enumeró por último: “Ese cuatro como inflación promedio de los últimos meses parece estar asociado con cuestiones extraordinarias. Entre ellos, la baja del impuesto PAIS durante el mes de septiembre y el rápido aumento del valor de las tarifas, que hoy se encuentra mayormente estabilizado. También jugo un rol importante la caída en el valor del dólar. Habrá que ver qué ocurre en los meses siguientes”.

LA NACION