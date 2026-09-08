La mitad de los deudores estaba al día con sus pagos hace 2 años

Un informe privado rebate el principal argumento con que el Gobierno justifica el aumento de la mora: muestra que, en términos generales, no fue la actitud irresponsable de los deudores lo que la provocó, sino que es una derivación directamente vinculada al “modelo económico”.

El trabajo, elaborado por la consultora Econviews a partir de datos oficiales —la base estadística del Centro de Deudores del Banco Central (BCRA)—, explicó que la mitad de las casi 6 millones de personas que tuvieron problemas para mantener al día el pago de sus deudas no son clientes nuevos que se sumaron al sistema durante la expansión crediticia que se produjo entre mediados de 2024 y mediados de 2025.

La mitad ya tenía crédito y estaba al día con sus pagos hace dos años.

No fue la gente..

Ese universo concentra el 84,4% del saldo irregular, mientras que el otro 25,6%, que antes no tenía deuda, aporta apenas el 9,9% de dicho saldo. Es decir, “el problema no fue de nuevos deudores, sino qué le pasó al que ya tenía crédito”, traducen en la consultora privada.

Además, detectaron que, en los meses previos a dejar de pagar sus préstamos, el moroso promedio “aumentó su deuda, sumó acreedores y pidió más plata al sector no bancario” para tratar de sostener su nivel de vida. Eso los lleva a sostener que el deterioro “no fue repentino, sino que se venía acumulando”.

El informe reconoce que, en un contexto de mejora en la calidad de la oferta crediticia —baja de tasas y expectativas económicas positivas—, hubo personas que confiaron en que la inflación les fuera licuando las cuotas, como había sucedido entre 2021 y 2023.

Y el moroso apeló a todas las opciones antes de caer en mora...

“Mucha gente se endeudó esperando que se repitiera. Pero la inflación bajó rápido y el costo real de los préstamos nuevos pasó a estar entre 40% y 55%, es decir, muy alto”, señalan. Pero no duda en sostener que el principal problema fue que, en medio de salarios que se mantuvieron atrasados y con la pérdida de empleos formales también golpeando, lo que cayó fue la capacidad de pago de la gente.

1/ La morosidad es uno de los grandes temas del año. La mora del crédito bancario pasó de menos de 2% a casi 8% en dos años, y la del crédito no bancario superó el 30%.

Detrás hay casi 6 millones de personas en mora. Hicimos una radiografía completa.

Abro hilo. 🧵 pic.twitter.com/JD04BKG9fH — Econviews (@econviews) September 8, 2026

“El ingreso disponible, lo que queda después de los gastos fijos, cayó más de 20% desde 2023 y la carga financiera de las familias subió de 9,1% a 24,1% de la masa salarial”, apuntan. Eso provocó que la mora del crédito bancario pasara de menos del 2% a casi el 8% en dos años, mientras que la del crédito no bancario llegó a superar el 30%.

Los jóvenes, los más expuestos pero por montos bajos

“Hoy uno de cada cuatro deudores del país tiene atrasos graves: son casi 6 millones de personas. La mora de las familias llegó a 12,8% y la de las empresas, a 3,5%. El problema es, sobre todo, de los hogares. Son muchas personas con montos chicos y el grueso de los pesos en mora está en las edades intermedias”, señalaron.

Mucho de eso está vinculado al auge de las fintech y las billeteras digitales. Se observa cuando detectan que el crédito no bancario representa menos del 10% del financiamiento en problemas, “pero explica más de un cuarto de los pesos en mora y tiene más personas en mora que los bancos. Presta a mucha gente, montos chicos”.

Montos por edad promedio del deudor

Desde Econviews alertaron que la irregularidad en los pagos es persistente, ya que casi la mitad de los morosos lleva más de un año en esa situación. Pero agregaron otro dato inquietante: de quienes lograron en algún momento ponerse al día, casi la mitad vuelve a caer en mora dentro del año siguiente.

De allí concluyeron que no se trata de un atraso pasajero y que está muy relacionado con la marcha irregular de la actividad económica, con los sectores más intensivos en la demanda de mano de obra que parecen no encontrar piso y los rubros más extractivos y vinculados al sector externo, volando.

Del análisis de los datos surge, además, que los jóvenes entran en mora 3,6 veces más rápido que los mayores de 65 años. Y cuando lo hacen, dejan casi toda su deuda impaga. “El 82% de los morosos menores de 25 años tiene todas sus deudas atrasadas, contra 46% de los más grandes”, ejemplificaron.

Aún los que intentan ponerse al día suelen recaer en mora

Aun así, no son el centro del problema en términos de pesos, ya que su deuda mediana es de $280.000, “contra más de $1,5 millones desde los 35 años”. En términos geográficos, la provincia de Buenos Aires es una de las más golpeadas, con un 15% de personas afectadas.