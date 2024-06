LA NACION + Cerca Actualidad: mirá el backstage de la entrevista a Claudio Zuchovicki

Escuchar

La dolarización en la Argentina, el cepo y la expectativa que genera la baja de la inflación fueron parte de los temas que abordó Claudio Zuchovicki en LA NACION + Cerca Actualidad, el ciclo exclusivo para suscriptores se renueva con una propuesta de entrevistas a destacados analistas. En este tercer encuentro, el economista y especialista en finanzas conversó con Florencia Donovan y respondió las preguntas de los asistentes a la transmisión en vivo se realizó el martes 4 de junio.

“Lo grave no es si vienen o no inversiones, el problema es la tasa de retorno que te piden. Negocios va a haber siempre. ¿Qué significa la tasa de retorno? En cuántos años quieren recuperar una inversión. En Japón, el price earning son 80 años. En Estados Unidos, 22 en promedio. En Brasil, nueve. Acá son tres, cuatro años, porque cambian las reglas del juego”, explicó el economista sobre las expectativas para el mediano plazo.

Además, Zuchovicki contó una divertida anécdota con sus hijos a partir del saludo de Alan, que le recordó un episodio que vivieron hace alrededor de 15 años. “Pobres, aprendieron mucho de mis errores. Cuando hicieron el Bar Mitzvah -donde les regalaban algo de plata- yo los obligaba a ahorrar y a que no consumieran dos gaseosas por semana para invertir eso. El ahorro sirve si lo transformás en inversión. Si no, no sirve”.

El backstage de la visita de Cladio Zuchovicki a LA NACION + Cerca Actualidad

Claudio Zuchovicki junto a Florencia Donovan en la previa de LA NACION +cerca actualidad Santiago Oróz

Claudio Zuchovicki junto a Florencia Donovan en la previa de LA NACION +cerca actualidad Santiago Oróz

El secretario de Redacción Gastón Roitberg conversa con Florencia Donovan en la previa de LA NACION +cerca actualidad Santiago Oróz

Florencia Donovan en la previa de LA NACION +cerca actualidad Santiago Oróz

Claudio Zuchovicki antes de salir al aire en LA NACION +cerca actualidad Santiago Oróz

Florencia Donovan antes de salir al aire en LA NACION +cerca actualidad Santiago Oróz

Claudio Zuchovicki y Florencia Donovan en el estudio de LA NACION en una entrevista exclusiva para suscriptores Santiago Oróz

Claudio Zuchovicki y Florencia Donovan en el estudio de LA NACION en una entrevista exclusiva para suscriptores Santiago Oróz

Claudio Zuchovicki recibe un presente durante su participación en LA NACION +cerca actualidad Santiago Oróz

La periodista Florencia Donovan y el economista Claudio Zuchovicki en el cierre de la entrevista en LA NACION +cerca actualidad Santiago Oróz

Tras participar en LA NACION +cerca actualidad, Claudio Zuchovicki conversa con Martín Rodríguez Yebra Santiago Oróz

Claudio Zuchovicki y Florencia Donovan posan en el centro de la redacción de LA NACION Santiago Oróz

LA NACION