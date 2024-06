La divertida anécdota de Claudio Zuchovicki y sus hijos sobre cómo invertir en acciones

Escuchar

En el tercer encuentro del ciclo exclusivo para suscriptores LA NACION +cerca actualidad, el especialista en finanzas Claudio Zuchovicki fue entrevistado por la periodista Florencia Donovan y contó una divertida anécdota con sus hijos. El momento tuvo lugar a partir de la participación de uno de ellos, Alan, quien lo saludó a través de un breve video y le recordó un episodio que vivieron hace alrededor de 15 años.

“Me gustaría que cuentes algo que a mí personalmente me sirvió mucho y a mis hermanos también, que fue cómo nos enseñaste a invertir a nosotros. No solo porque nos explicó qué es el mercado de capitales, sino porque me dio una tesis de inversión que hasta el día de hoy sigo aplicando y trato de transmitir cuando hablo con un cliente o con un amigo”, fue el mensaje que Alan le envió a su padre en plena nota.

A continuación, Zuchovicki dijo en referencia a su hijo y a sus hermanos, Dylan y Andrés: “Pobres, aprendieron mucho de mis errores. Cuando hicieron el Bar Mitzvah -donde les regalaban algo de plata- yo los obligaba a ahorrar y a que no consumieran dos gaseosas por semana para invertir eso. El ahorro sirve si lo transformás en inversión. Si no, no sirve”.

La verdad la tiene el futuro. Para saber qué consumir, hay que escuchar a los chicos

Luego, recordó lo que les propuso a sus hijos en aquel entonces: ”¿Dónde vamos a invertir? En empresas que ustedes consuman. Acá los protagonistas son ustedes”. Así, el especialista en finanzas afirmó que todos los viernes en su casa “había reunión de portafolio” y se decidía en qué invertir. “Mis hijos venían y me decían: ‘Mirá este jueguito, qué bueno que está, ¿quién lo produce?’. Entonces comprábamos $10 y hacíamos una cartera. Uno decía de invertir en Nintendo y yo decía: ‘Mirá lo que bajó la acción de Citi, invirtamos algo acá'”, relató.

Sin embargo, el resultado final del ejercicio fue el menos esperado. “Le erré de acá a la China: ¡ganaban las [acciones] de ellos! Apple, por ejemplo”, reconoció entre risas Zuchovicki y agregó: “Yo hacía como que compraba, pero no compraba: hacía como que compraba y anotaba”. “Yo les decía: ‘De los 13 hasta los 18 años esto se reinvierte siempre, no se toca. Y perdí, porque a los 18 compraron un auto porque el valor les daba, pero las [acciones] que yo tenía en cartera no habían subido. Entonces, me cargan con eso”, remató.

Por último, subrayó que la experiencia que vivió con sus hijos en materia de inversiones le dejó una valiosa enseñanza. “La verdad la tiene el futuro. Nosotros somos parte del pasado del consumo, somos jueces. Para saber qué consumir en el futuro hay que escuchar a los chicos”, concluyó.

