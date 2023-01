La otra cara del cepo: faltan papeles importados e insumos para la producción local

escuchar

Algunos insumos que requiere la producción local de papel, como blanqueadores, químicos y pulpa, tienen problemas de ingreso ante las demoras que presenta el Sistema de Importación de la República Argentina (SIRA), que empezó a funcionar el pasado octubre con el objetivo de reducir la salida de divisas en un contexto de escasez de dólares.

El papel térmico para los cajeros automáticos, algunos materiales autoadhesivos y la cartulina que se usa para fabricar estuches de gran cantidad de industrias enfrentan el mismo inconveniente.

Dentro del rubro dedicado a los papeles y a las cartulinas hay muchas variedades, y los productores nacionales no pueden satisfacer las necesidades de las diferentes industrias. Las entidades del sector creen que el Gobierno tiene que hacer algo para darle mayor celeridad al ingreso de las importaciones y evitar problemas de abastecimiento.

Los cajeros automáticos entregan tickets de papel térmico en las transacciones. Es un insumo que escasea. Shutterstock - Archivo

Todas las terminales Posnet, los cajeros bancarios y las máquinas registradoras del país utilizan papel térmico. En el mundo, solo tres fábricas producen el insumo, que permite que los comercios entreguen tickets a sus clientes. Llegan al país en resmas y bobinas industriales que las imprentas y gráficas compran a los importadores, y que luego fraccionan y convierten en función de las necesidades de los supermercados, bancos y comercios.

La mayoría de los importadores no cuentan con stock para satisfacer las necesidades de las empresas gráficas, según sostienen, y tampoco tienen claridad sobre la fecha de ingreso por las dificultades actuales que trae aparejado el SIRA.

“Nuestro trabajo es muy importante porque todas las industrias dependen de nosotros”, dijo Juan Carlos Sacco, presidente de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (Faiga). “Somos industria de industrias. No basta con que la farmacéutica tenga el remedio dentro del frasco: sin etiqueta no se puede poner a la venta. Compras un escobillón y tienen una etiqueta. Lo mismo sucede con la harina y con la yerba que necesitan de paquetes. Contar con todos los insumos es importante para nosotros y para el resto”.

Entidades que nuclean a importadores ya le advirtieron al Banco Central (BCRA) y a asociaciones de bancos sobre los problemas de abastecimiento de este insumo clave.

“Hoy no podemos despachar porque no contamos con stock de papel térmico”, comentó un vendedor del importador y distribuidor Hutton que pidió no ser identificado. “Las SIRAS están ingresadas, pero desconocemos la fecha en que el térmico va a entrar efectivamente. El resto de los importadores está igual que nosotros. Esto sucede con la mayoría de los papeles importados: vegetal, autoadhesivo, cartulinas especiales”, dijo.

Las cajas de calzados, juguetes, cosméticos y medicamentos requieren de cartulinas para su elaboración. De las 15.000 toneladas anuales que se consumen, solo 9.000 toneladas se producen la Argentina.

La única fábrica que la produce a nivel local es Papelera del Sur. Como en los últimos meses el ingreso de importaciones está atrasado, muchos de los que utilizaban para sus productos calidades de otros países se volcaron a la nacional para satisfacer sus necesidades. Esto produjo un cuello de botella similar al que tenían las importadas. El tema se vuelve aún más complejo si se tiene en cuenta que para su fabricación requiere también de insumos importados.

La producción de cuadernos, hojas y resmas depende, en la misma medida, de las importaciones. Celulosa Argentina y Ledesma fabrican en la Argentina el papel obra que requieren esos productos finales. Requieren insumos importados como blanqueadores, químicos, telas, fieltros y repuestos de maquinaria, entre otros.

La pulpa de papel es fabricada en su mayoría por las empresas, pero en algunas circunstancias también se necesita importarla. Según distintas fuentes consultas, los fabricantes locales abastecen entre un 70% y un 80% de lo que se demanda internamente de ese tipo de material. El papel obra de 40 gramos, uno de los más delgados, que se utiliza para la elaboración de prospectos de medicamentos, no se produce acá.

Shutterstock - Shutterstock

“Hay dificultades para conseguir algunos insumos, pero con esfuerzo y empeño hemos podido solucionarlo”, dijo Jorge Martínez Felino, director de Celulosa Argentina. “Gracias a Dios, no hemos tenido que parar la producción”.

Además de papel obra, la empresa que dirige Martínez Felino produce papel tissue y kraft, que es el que se utiliza para la fabricación de paquetes de yerba, harina y bolsas de semillas, entre otros. La importancia de que las fábricas de papel cuenten con insumos a tiempo es vital para la mayoría de los productos que se comercializan.

Las aprobaciones del SIRA, tal como manifiestan algunas fuentes relacionadas con la importación de papel y afines, son “a cuenta gota”. Importadores y entidades del sector esperan tener reuniones con la secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y con la de Comercio para manifestar sus inquietudes y necesidades, a pesar de que aún no han logrado concertar audiencias.

El impacto en las demás industrias

Las demoras de las importaciones golpean en el trabajo de las gráficas e imprentas, que son las que se encargan de la elaboración de piezas, cajas y estuches que demandan las distintas industrias. “Estamos pasando un momento muy difícil”, dijo José Fiorito, gerente general de Artes Gráficas Sudeste, una empresa con 45 años en el sector. “Todos nuestros insumos son importados: la tinta, el caucho, las planchas para imprimir. La cartulina importada era traída directamente por nosotros de Brasil y de China, pero, como ya no se puede traer, tratamos de utilizar la nacional”.

Respecto de cómo las complicaciones del comercio exterior y del contexto impactan en el negocio de las empresas gráfica, Fiorito manifestó: “Nos vamos defendiendo como podemos, pero no se va a poder aguantar mucho tiempo más esto. Los clientes quieren pagar a 60 o 90 días y los proveedores de insumos quieren que les paguemos de contado. Esto es imposible de sostener, ni en 2001 viví algo así. Cuando tengo que pagar las facturas en dólares de los proveedores de afuera, ya aumentó la cotización. Sin posibilidad de trasladarlo al cliente, los aumentos los absorbemos nosotros”.

Sacco manifestó también su preocupación respecto del año que comienza. “Lamentablemente, el país no se autoabastece ni de cartulina ni de papeles. Las SIRAS nos preocupan. Se necesita mayor fluidez para que no nos falten insumos. Necesitamos que lleguen las importaciones y que los plazos sean menores a los 60 días del año pasado. Tenemos una excelente relación con el Gobierno, pero a veces faltan dólares para importar”, aseguró el presidente de la federación que congrega a 8.300 empresas gráficas de la Argentina.

Las cajas de medicamentos se elaboran con cartulinas importadas y nacionales.

La mayoría de las industrias utilizan en sus productos finales o en el packaging papeles o cartulinas. Los problemas de abastecimiento parecen haber afectado también los precios. “La situación del papel, cartón y cartulinas es alarmante”, dijo Alejandro Macchiavelo, gerente comercial de la fábrica de juguetes Duravit. “Los precios en 2022 aumentaron un 154%. Más allá de la inflación y del tema de las importaciones, me parece que hay especulación por parte de los proveedores. Ahora, en enero, aumentaron 20% y nosotros no podemos trasladar esos aumentos a nuestros clientes”, aseguró.

“Las cajas de todos los materiales aumentaron mucho su valor, con el agravante de que a veces no hay materiales”, dijo Marcos Morbelli, gerente general de Unibike, una empresa que produce bicicletas y rodados infantiles, entre otros productos. “Los proveedores subieron los precios y cambiaron las condiciones de pago. Desafortunadamente, no podemos entregar lo que fabricamos sin elementos que requieren de papel, cartulinas y cartones. Por supuesto, estos problemas no los tenemos solamente con los papeles y afines. Los inconvenientes se extienden a muchos de los insumos que utilizamos para fabricar nuestros productos. Es muy difícil”, aseguró Morbelli.

Erica Gonçalves