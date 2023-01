Trabas a las importaciones: faltan componentes para elaborar medicamentos, shampoos y hasta gaseosas

escuchar

La Cámara Argentina de Productos Químicos manifestó en un comunicado preocupación por “la persistente falta de aprobación de las SIRA (permisos de importación)” y la consiguiente imposibilidad de hacerse de las materias primas, sin producción nacional casi en su totalidad.

La cámara agrupa a unas 100 empresas que, a su vez, proveen de insumos a unas 10.000 compañías de todos los rubros (alimenticias, fabricantes de productos de limpieza, de adhesivos, de productos farmacéuticos, cosméticos y de perfumería, entre otros), las cuales, según el escrito, “ven y verán afectadas sus procesos debido a la falta de insumos”.

Asimismo, advirtió que la suspensión de líneas productivas “provocará a corto o mediano plazo un proceso de desindustrialización difícil de revertir” e instó a las autoridades a priorizar las autorizaciones de las importaciones de los insumos necesarios “para intentar paliar la presente situación de desabastecimiento”.

En diálogo con LA NACION, el presidente de la cámara, Leonardo Kolker, detalló que los inconvenientes comenzaron con los cupos de importación que permitían importar un 5% más que en 2021, ya que ellos nunca pararon durante la pandemia, al mismo tiempo que los insumos se encarecieron, es decir que, con el mismo importe en dólares, conseguían menos kilos de producto.

“Después salió la resolución con el nuevo sistema para importar y al principio no salían las autorizaciones y luego empezaron a salir, pero de forma salteada y aleatoria. A alguna gente más ligada al sector alimenticio le salieron algunas SIRA hace 10, 12 días, pero es muy aleatorio. Hay firmas a las que desde el 15 de noviembre no les sale nada. A nosotros nos salieron una o dos SIRA, pero no alcanza. No llegamos ni al 18% de lo normal. Hay productos cuyos stocks se terminan y otros que no estamos trayendo porque seguimos teniendo el cupo de dólares”, explicó.

Consultado por los productos para los cuales no llegan las autorizaciones, dijo que se trata de insumos que no son elaborados en el país, ni a nivel regional, porque implican una industria química más desarrollada.

“Por ejemplo, el nitrógeno que se vende en tubos se saca del aire, el hielo seco se saca del aire, pero para eso se necesita un producto importado que son las aminas. Hay shampoos que tienen dietanolamida de coco, pero, si no tenés la dietanolamida, por más que tengas el aceite de coco no se pueden fabricar”, sostuvo.

Por otro lado, dijo que los excipientes de los antibióticos también son importados como los componentes de las gaseosas porque en el país no se produce ácido fólico como para esas industrias. “En Brasil hay algo de producción y acá hace 30 años había, pero el país se ha ido desindustrializando”, explicó.

En cuanto a la industria farmacéutica, también mencionó que el packaging de los antibióticos requiere de insumos para tintas.

“A corto o mediano plazo falta todo porque si se restringe la importación y, en vez de mil kilos, tenés 600, se harán 600. Lo que vemos es que se acaban los stocks locales. A nosotros nos llaman 15 clientes y les podemos dar a 5 y cuotificado y, cuando la provisión se termina, se termina porque no sabemos qué nos van a autorizar. Un cliente me pide 12 tambores de un producto y le puedo dar cuatro porque no queda para otros. Estamos como el Rey Salomón: no podemos partir los chicos por la mitad”, cerró.

