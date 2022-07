Actualmente la tasa de interés nominal anual para un plazo fijo, regulada por el Banco Central (BCRA), está en 53% nominal anual (T.N.A), es decir que viene perdiendo contra la inflación y, de acuerdo con las perspectivas que presenta el Relevamiento de Expectativas del Mercado publicado por el BCRA, parece que, salvo que haya una nueva suba de tasas nominales, seguirá ocurriendo lo mismo. Sin embargo, también existen los plazos fijos en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). La ventaja que tienen es que ajustan el capital por inflación; por lo tanto, garantizan no perder poder adquisitivo. Suelen pagar una tasa nominal anual que va desde 0,1% a 1%, y a esto hay que sumar la inflación del período. La desventaja es que hay que colocar como mínimo un plazo de 90 días. Existe la alternativa de los plazos fijos en UVA pre-cancelables, pero en caso de cancelación anticipada no pagan el ajuste por inflación, sino que abonan una tasa de interés preestablecida (actualmente en el 48% nominal anual).

La respuesta a esta pregunta depende mucho de la personalidad del inversor, sus ingresos, el dinero que esté dispuesto a invertir y por cuánto tiempo. Según Manuel Oyhamburu, director de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires y economista, aquellos que estén pensando en instrumentos ajustados por inflación podrían comprar Letras y o Bonos del Tesoro con cláusula de ajuste por CER (Lecer y Boncer) y quienes quieran asumir poco riesgo deberían colocarse en los vencimientos más cortos (agosto, septiembre y octubre). “Estos instrumentos tienen la ventaja de ofrecer un rendimiento por arriba de la inflación y al mismo tiempo tener mercado secundario; el inversor puede vender en cualquier momento. Obviamente, que tengan mercado secundario también implica que pueden bajar de precio, como ocurrió hace unas semanas con todos los bonos de la curva CER. Además, al estar indexados, presentan más riesgos que los instrumentos sin indexación. Más allá que sean emitidos por el soberano, ante una aceleración inflacionaria el riesgo de crédito se incrementa. En definitiva, estos instrumentos se pueden sugerir a aquellos inversores que crean que la inflación seguirá siendo alta (incluso más alta que ahora), pero se estabilizará”, explicó. Otra forma de cubrirse de la inflación es comprar acciones de una empresa, ya que las compañías, además de tener activos como inmuebles, bienes de capital, etc., venden productos que ajustan sus precios acompañando el ritmo general y, por lo tanto, cubriendo parte de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Adicionalmente, en BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos S.A.) se presenta la posibilidad de comprar acciones de grandes empresas a nivel mundial a través de Cedears. De esta forma se puede seguir la evolución de una o varias empresas del mercado estadounidense (Tesla, Amazon, Apple, Facebook, Disney, o directamente el S&P500), a través de estos instrumentos. La ventaja es que es una forma de dolarizar la inversión. La desventaja es que las acciones son un instrumento con alta volatilidad, que, en ocasiones, en el corto plazo, puede dar lugar a pérdidas. Otra opción son los fondos de inversión que tienen bonos y acciones de empresas de todo el mundo como el Balanz Performance III y los ETF (siglas en inglés de exchange traded funds), que cotizan en una bolsa de valores de la misma forma que una acción u otro título público. Su característica principal es que replica el rendimiento de otro activo, que puede ser un índice, un sector, un subsector, commodities o cualquier otro instrumento. Maximiliano Donzelli, Head of Research en IOL invertironline, recomienda el ETF de las economías emergentes (EEM).

¿Es momento de adelantar compras de bienes de consumo?

El economista que da consejos de inversión Jonatan Kon Oppel dice que, si uno está considerando comprar cosas por adelantado, tiene tres verificaciones previas a hacer: 1) ¿Es algo que igual voy a comprar en el futuro (por ejemplo, alimentos no perecederos) o es algo que solo lo estoy comprando porque creo que en el futuro va a ser más caro (un electrodoméstico no tan necesario)?; 2) ¿Es algo que mantendrá su valor y no me generará gastos de mantenimiento (por ejemplo, insumos para mi trabajo) o algo que perderá parte de su valor y/o me generará más gastos en el futuro (por ejemplo un auto nuevo)?; 3) ¿Es algo con precios "viejos" o su precio ya subió mucho más que la inflación? En cualquier caso, agrega que, mejor que comprar barato un bien de consumo, es ahorrar e invertir ese dinero.