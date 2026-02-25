A Fondo ¿Se puede predecir el futuro? La plataforma que adelantó la caída de Maduro y el ascenso de Trump, pero estuvo en la mira del FBI Texto: Melisa Reinhold 24 de febrero de 2026

¿Puede la “sabiduría de las masas” llegar a predecir el futuro? Lejos de la magia y de las bolas de cristal, hoy los oráculos modernos le ponen precio a sus convicciones y apuestan el dinero que tienen en sus billeteras digitales en el devenir de acontecimientos mundiales. Con temas tan variados como deportes, política y hasta guerras, hoy el mercado de predicciones mueve millones de dólares cada día y se convirtió en un nuevo termómetro de la opinión pública. El mercado de predicciones vaticinó la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2024, incluso cuando las principales encuestadoras de Estados Unidos daban como ganadora a Kamala Harris. También adelantó la caída de Nicolás Maduro apenas empezaron los bombardeos en Venezuela y hasta predijo la inflación de enero en la Argentina. A través de plataformas como Polymarket o Kalshi, se premia a los usuarios que tengan la capacidad de ver el mañana. ¿Podría Estados Unidos atacar a Irán antes de finales de marzo? El 61% cree que sí. También el 71% de la población espera que Una batalla tras otra gane los Oscar como mejor película y que España se corone como el próximo campeón del mundo. “Es lo más preciso que tenemos como humanidad en este momento, hasta que alguien más invente algún tipo de súper bola de cristal”, lo definió Shayne Coplan, fundador de Polymarket. Su funcionamiento busca emular el del mercado financiero tradicional y trata de diferenciarse de las casas de apuestas, donde siempre gana la casa. En estas plataformas, cada tema de debate divide a los resultados en “Sí” o “No”, y cada una de estas posiciones tiene un precio que fluctúa entre US$0 y US$1, dependiendo de la oferta y la demanda. Por ejemplo: si el 60% de los usuarios cree que cierto candidato ganará las elecciones, apostar por ese resultado costará 60 centavos. Si se acierta, se cobra US$1 por cada posición. “Funcionan como un termómetro interesante porque agregan información dispersa y capital real apostado, lo que a veces anticipa tendencias antes que las encuestas. Pero no reemplazan a los sondeos: reflejan la opinión de quienes participan —no necesariamente de la población— y pueden estar sesgados por liquidez o por ‘ballenas’ con grandes montos. Las encuestas preguntan qué piensa la gente, mientras que los mercados de predicciones muestran cuánto confía en eso”, dijo el especialista Santiago Siri.

La caída de Maduro Las apuestas en Polymarket se adelantaron al derrocamiento del dictador venezolano

En la madrugada del 3 de enero, en Caracas se cortó el suministro eléctrico y la ciudad quedó a oscuras. El sonido de los aviones militares que sobrevolaban el cielo nocturno y el estallido de las bombas que cayeron en algunos puntos estratégicos de la ciudad venezolana fueron la confirmación de que no era un apagón cualquiera y que esa noche se estaba desatando algo más. Aunque gran parte de la población se quedó sin señal en su celular, aquellos que tenían conexión empezaron a difundir videos de lo que ocurría a través de las redes sociales. Cerca de las 3:30 de la mañana, horas antes de que Trump confirmara la captura de Nicolás Maduro, en Polymarket el mercado empezó a moverse con la certeza de quien leyó los diarios del día siguiente. Mientras que el día anterior el 91% de los usuarios creía que el líder venezolano no sería destituido de su puesto antes del 31 de enero de 2026, durante esa madrugada el 51% lo veía posible. Sin embargo, esa precisión también provocó la sospecha de que hubo información interna que se coló en el mercado de predicciones y que le permitió a unos pocos ganar miles de dólares. El usuario 0x31a56e9E61eD21De08Cbe9524Cdb8eD9 se creó la cuenta en diciembre de 2025 y apostó durante esa madrugada unos US$32.537 a que Maduro caería. Esa jugada le permitió obtener una ganancia de US$404.222, un aumento del portafolio de 1242% en un solo día. Solo participó en otras tres predicciones, todas ese mismo día, en las que “adivinó” que habría una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. No fue un caso aislado: al menos media docena de usuarios tuvieron un comportamiento similar.

Tendencias de mercado Las tendencias del mercado de predicciones pueden cambiar minuto a minuto, al compás de las noticias que se difunden sobre el tema. Como los usuarios no se ven obligados a mantener su posición hasta el final, durante el plazo que dure la apuesta pueden vender sus predicciones o comprar más posiciones al precio del mercado vigente. En la práctica, es una dinámica similar a la de las acciones. Sin embargo, eso también borronea la línea entre inversión y apuesta, lo que incomodó a las distintas entidades reguladoras del mundo. El cambio de clima político se sintió especialmente en Estados Unidos. Apenas una semana después de las elecciones presidenciales de 2024, el FBI hizo una redada en el departamento del fundador de Polymarket, Coplan. La investigación se centró en si el jóven empresario infringió el acuerdo alcanzado con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) en 2022, el cual obligaba a la compañía a cesar sus operaciones en Estados Unidos. Pero más allá de las restricciones, los usuarios seguían entrando en la plataforma a través de VPN y previeron la victoria del candidato republicano. No fue hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca que la CFTC dio marcha atrás con la denuncia y quitó las restricciones. Ya sin fricciones con el Gobierno, la Intercontinental Exchange (ICE), la casa matriz de la Bolsa de Nueva York (NYSE), anunció en octubre pasado una inversión estratégica de US$2000 millones en Polymarket y validó aún más su operatoria. Esta noticia contrasta con la decisión que tomaron países como Francia, Bélgica, Singapur o Australia —por nombrar solo algunos— de prohibir el acceso a los mercados de predicciones. Entre sus argumentos, lo consideran sitios de apuestas ilegales no reguladas. “Hoy hay gente que está jugando en estas plataformas a ver cómo se mueven los tanques de Rusia y Ucrania. Eso trae riesgos y hay estados que todavía velan por minimizar riesgos. ¿Se regulará de manera tal que se prioricen las apuestas neutrales, o aquellas que no pueden aparecer? Tal vez, en este nuevo mundo se tengan que regular ciertas categorías de juego, será parte del debate. Pero es una ficha más del dominó que es este fenómeno global, donde todo se banaliza y se pierde el concepto de bien común frente al individualismo y el volverse millonario cueste lo que cueste. De repente, el día de mañana aparece un joven que se volvió rico porque apostó a que iban a bombardear una ciudad y se lo festeja como un hito aspiracional”, reflexionó Ignacio Carbarllo, director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA.

Trump vs. Harris Los apostadores de Polymarket vaticinaron mejor que las encuestas el resultado electoral: Trump 50%, Harris 48%

En noviembre de 2024, la contienda presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris se convirtió en una de las más reñidas de la historia estadounidense. Hasta el mismo día de la elección, las principales encuestadoras preveían que la candidata demócrata podría alzarse con la mayoría de los votos, aunque con una diferencia de apenas un punto porcentual frente al republicano. Un panorama muy distinto se veía en la plataforma Polymarket. Un mes antes de los comicios, el 54% de los usuarios apostaba por la victoria de Donald Trump. A finales de octubre, esa convicción ya llegaba al 67%. En parte esto se explicó por los millones de dólares que operó el usuario Freddi9999 a favor del candidato republicano, un trader francés que fue catalogado como una “ballena”. Estas figuras hacen referencia a los individuos que tienen grandes cantidades de un activo, lo que provoca que cualquier movimiento que hagan sacuda a todo el mercado.

Riesgos Son varios los riesgos que enfrentan los usuarios a través de estas plataformas. Según Siri, más allá de la volatilidad financiera y las rápidas pérdidas que se pueden sufrir, están las posibles manipulaciones del mercado o el uso de información privilegiada para obtener una ganancia. A esto se le suma la incertidumbre regulatoria según cada país y las disputas sobre cómo se resuelven ciertos eventos que determinan quién gana y quién pierde. Para proteger a la comunidad, la política de Kalshi es congelar cuentas sospechosas y pedirle a los usuarios verificar su identidad antes de operar. En cambio, basta con proporcionar un email para tener una cuenta en Polymarket, lo que permite que el dinero fluya hacia billeteras criptográficas anónimas y se vuelva difícil de rastrear hacia un nombre y apellido. “Todas las transacciones son públicas y auditables en la cadena, pero vincularlas a personas reales sin información externa es técnicamente complejo. En el caso del operador que apostó sobre Maduro, distintos investigadores intentaron identificarlo sin éxito. La confianza no se construye a través de la identidad de los participantes, sino mediante transparencia e infraestructura. El registro en blockchain es inmutable y puede ser auditado por cualquier persona en cualquier momento”, dijo Luca Compagnucci, co-founder y CEO de Berry, una plataforma que permite participar del mercado de predicciones desde la Argentina.

Inflación en la Argentina En Polymarket vaticinaron con mucha certeza el dato de la inflación de enero en nuestro país

Un día antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicara la inflación de enero, el mercado de predicciones ya vaticinaba que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría entre un 2,9% y un 3,1% mensual. La tendencia se volvió más evidente el martes 10 de febrero a las tres de la tarde, una hora antes de que se conociera la cifra oficial, cuando ya el 52,2% de los usuarios preveía que el dato volvería a acelerarse. Finalmente, sucedió: enero registró una suba generalizada de los precios del 2,9% y Polymarket le pagó su recompensa a aquellos que acertaron. Un pequeño anticipo habían tenido los inversores el día anterior, cuando la ciudad de Buenos Aires comunicó que la inflación porteña fue del 3,1% mensual. Sin embargo, este mes el dato había cobrado una especial relevancia, luego de que el primer lunes de febrero Marco Lavagna renunciara como director del Indec. ¿La razón? El Gobierno se mostraba reacio a actualizar la medición del IPC con la nueva canasta de consumo, tal como estaba previsto para la publicación de enero. Según distintos economistas, la inflación hubiese dado 2,7% mensual si se aplicaba la nueva medición, unos 0,2 puntos porcentuales menos que el dato oficial. Lejos quedó también el 2,4% mensual que había estimado el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), informe que reúne las estimaciones de las principales consultoras económicas y bancos. Pero ya desde el 5 de enero, Polymarket lo vio venir.

Conforme a los criterios de Conocé más