La sorpresa del domingo 14 y la realidad del lunes 15

No tomamos decisiones en base a lo que va a pasar, por la sencilla razón de que no sabemos lo que va a pasar. Tomamos decisiones en base a lo que pensamos que va a ocurrir y por eso las expectativas son tan importantes.

¿Es posible que el domingo próximo aumente la distancia entre los votos que obtendrá el oficialismo y los que logrará la oposición? Es posible. También es posible que se achique dicha distancia, o que el oficialismo logre dar vuelta el resultado de las PASO. Pero las decisiones no se adoptan en base a lo posible, sino a lo probable. Nadie hoy en nuestro país está adoptando sus decisiones en base a este último escenario.

Preguntar por lo que va a ocurrir el lunes 15 de noviembre, con los precios del dólar blue, los títulos de la deuda pública y de las Obras Completas de Sócrates, implica entonces preguntar por la respuesta, en el plano decisorio, del triunfo del oficialismo.

Este es el punto de importante: la modificación de las cotizaciones deriva de las novedades, más precisamente, del impacto que las novedades tienen sobre los precios. Si, para decirlo rápido, el domingo próximo el Frente de Todos derrota a Juntos por el Cambio, el precio del segmento azul del mercado de cambios se va a enterar, porque el oficialismo planteará la versión 2021 del “vamos por todo”.

Si el oficialismo resulta muy derrotado el 14 de noviembre, ¿generará una caída en el precio del dólar blue, y una recuperación de los títulos públicos? Difícil, porque -como vivimos en un régimen presidencialista- al oficialismo le quedan dos años de gobierno.

La vida no termina el 15 de noviembre. ¿Qué cabe esperar? Un Gobierno políticamente debilitado, lo cual le pone un techo a lo que se puede esperar. Si encima de este escollo inevitable, el Poder Ejecutivo se enfoca, reorganiza el área económica del Gobierno, etc.; la realidad transcurrirá en el techo. Mientras que si sigue emitiendo señales políticas confusas, nadie sabe quién manda en el área económica, etc., en vez de operar en el techo operaremos en el cuarto subsuelo.

Estamos llenos de preguntas importantísimas, de respuestas imposibles. ¿Cómo voy a saber yo lo que va a hacer el Gobierno si da toda la impresión de que no lo saben ni ellos? Lo que hay que hacer ahora es votar, esperar los resultados, entender el contexto en el cual nos vamos a desenvolver en 2022-2023, mientras la seguimos peleando día a día.