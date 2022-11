La Tarjeta Alimentar aumentó un 40%, ¿cuáles son los nuevos montos?

escuchar

La Tarjeta Alimentar, el programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social y que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tendrá un incremento del 40 por ciento en el mes de diciembre.

De acuerdo a lo anunciado por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, los montos de la Tarjeta Alimentar se actualizarán el mes próximo, con una suba del 40 por ciento respecto del mes anterior, lo cual tiene como objetivo aminorar el impacto inflacionario, aunque este incremento está lejos del índice acumulado de 2022 que alcanza el 76,6 por ciento.

La cartera que dirige Tolosa Paz implementó el programa en diciembre de 2019 y, desde entonces, el dinero que inicialmente se acreditaba el tercer viernes del mes se fue actualizando hasta los valores de hoy.

Según los datos oficiales, este incremento en la Tarjeta Alimentar alcanzará a más de cuatro millones de personas, quienes podrán destinar el crédito a la compra de alimentos y bebidas, con excepción de bebidas alcohólicas.

Además, Tolosa Paz detalló a cuánto equivale esta suba dentro del presupuesto nacional: “Aumentamos el monto de la prestación alimentaria que pasa de $27.616 millones a $38.519 millones, lo que significa un incremento de casi $11.000 millones en el presupuesto destinado directamente a las infancias”.

En la misma dirección, al tomar como referencia el hecho de que en el mes de mayo hubo una suba del 50 por ciento, desde la cartera que conduce esta funcionaria señalaron que, “en lo que va del año, el refuerzo es de un 90 por ciento”.

A quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar

Para acceder a la Tarjeta Alimentar, se deben cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo/a ( AUH ) y tengan hijos/as de hasta 14 años inclusive.

( ) y tengan hijos/as de hasta 14 años inclusive. Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hija/o ( AUH ), sin límite de edad.

( ), sin límite de edad. Madres de 7 o más hijas/os que perciben Pensiones No Contributivas.

REFUERZO DE LA TARJETA ALIMENTAR



Por indicación del Presidente de la Nación @alferdez, #hoy nos reunimos con el ministro de Economía de la Nación @SergioMassa para avanzar en un aumento del 40% en la prestación ALIMENTAR, también conocida como Tarjeta Alimentar.



Abro hilo pic.twitter.com/rhR3T9NFsK — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) November 21, 2022

Montos actuales de la Tarjeta Alimentar

Este mes, los montos acreditados en la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $9000

Familias con un/a hijo/a: $9000

Familias con dos hijos/as: $13.500

Familias con tres o más hijos/as: $18.000

La acreditación del monto en la Tarjeta Alimentar se realiza en la misma fecha que la prestación principal de Anses

Montos de la Tarjeta Alimentar a partir de diciembre

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $12.500

Familias con un/a hijo/a: $12.500

Familias con dos hijos/as: $19.000

Familias con tres o más hijos/as: $25.000

Es importante aclarar que, debido a que la Anses realiza el cruce de información entre sus beneficiarios para determinar quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, no hace falta realizar ningún trámite en particular para inscribirse y, en caso de corresponder el subsidio, el organismo previsional lo otorgará de manera automática. No obstante, se deben mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto en el sitio oficial de la Anses, en el apartado Mi Anses, al que se ingresa con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Del mismo modo, la fecha de cobro de esta herramienta está ligada a la acreditación de la prestación principal de la Anses que cobre el beneficiario. En ese sentido, se puede consultar cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar a través del calendario de pagos de las asignaciones sociales.

