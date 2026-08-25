La UIA reclamó al Gobierno medidas de alivio fiscal para las pymes

La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó al Gobierno una serie de medidas de alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas, entre ellas la suspensión durante 180 días de los embargos y las ejecuciones fiscales. La entidad fundamentó el pedido en la “asfixia financiera” derivada de la suba de las tasas de interés, la caída de la actividad, del empleo y las restricciones para acceder al crédito.

Los planteos fueron presentados durante una nueva reunión entre el Departamento de Política Tributaria de la central fabril y las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según informó la UIA tras su encuentro mensual de Junta Directiva, las propuestas buscaron acompañar a las pymes industriales “en un contexto de caída de la actividad y del empleo”.

La entidad valoró la reapertura del régimen de facilidades de pago dispuesta mediante la resolución general 5875/2026, que permite regularizar obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de este año y mantiene la posibilidad de incorporar deudas aduaneras. Sin embargo, solicitó que las empresas puedan migrar de un plan a otro y reclamó una reducción de la tasa de financiación.

Según advirtió la UIA, el costo de esos planes no disminuyó para las pymes pese a la desaceleración de la inflación. El planteo se produjo en un escenario en el que el aumento de las tasas de interés también encareció el financiamiento y agravó las dificultades de capital de trabajo de las compañías.

Además de suspender temporalmente los embargos y las ejecuciones fiscales, los industriales propusieron reducir y automatizar los anticipos del impuesto a las ganancias para las pymes que soliciten esa opción. También pidieron diferir durante 180 días los vencimientos del impuesto al valor agregado (IVA) para las actividades estacionales y postergar el pago de las contribuciones patronales en las economías regionales.

Otro de los puntos estuvo relacionado con los saldos a favor que las empresas mantienen con el fisco. La UIA planteó acortar los plazos de devolución en distintos impuestos, debido a que las demoras afectan el capital de trabajo, y flexibilizar la utilización de los reintegros correspondientes a las exportaciones.

Las autoridades de ARCA, comentó la UIA, señalaron que varias de las medidas solicitadas no dependían exclusivamente del organismo recaudador, sino que requerían definiciones del Ministerio de Economía. No obstante, se comprometieron a analizar la ampliación del universo de contribuyentes habilitados para compensar créditos fiscales.

El organismo también revisaría los montos mínimos sujetos a control cuando las empresas soliciten una reducción de los anticipos del impuesto a las ganancias. La UIA y ARCA acordaron mantener abierto el espacio de diálogo y celebrar una nueva reunión dentro de 45 días.

Los reclamos se conocieron, además, en la antesala del Día de la Industria, que se celebrará el próximo 2 de septiembre. La central fabril realizará ese día un acto en la planta de la farmacéutica Elea, en la provincia de Buenos Aires, con cerca de 200 representantes industriales, autoridades nacionales y locales y referentes del sector productivo.