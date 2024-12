Laffer, uno de los economistas más escuchados del mundo: “Es importante que los controles de capitales se eliminen y la Argentina se abra”

La “curva de Laffer” es una de las teorías económicas que más repiten los tributaristas y abogados especializados en la Argentina. Sobre todo, porque una de sus premisas afirma que una mayor cantidad de impuestos no necesariamente implica una mayor recaudación para el Estado. Remata diciendo que, en cierto punto, los contribuyentes tienden a evadir.

El autor de esta teoría, Arthur Laffer, visitó esta semana el país y se mostró optimista sobre la economía local, aunque advirtió que, para que lleguen inversiones, deberán eliminarse los controles de cambio, aconsejó “desconfiar” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y planteó, claro, la necesidad de reformar el sistema impositivo.

La última vez que había tocado suelo argentino fue en los 90, cuando Carlos Menem estaba en la Casa Rosada y la economía se regía por el uno a uno de la Convertibilidad. En aquel entonces, conoció de cerca a Domingo Cavallo y a Carlos Rodríguez. Treinta años más tarde, el economista volvió y se reunió con el presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, para conversar sobre los planes económicos de la actual gestión de gobierno.

“No sé si irán a una dolarización o hacia una canasta de monedas. Pero anticipo que tendrán precios más estables, una inflación que se desacelerará, tasas de interés más bajas y espero que en una próxima etapa haya eliminación de los controles de capitales. Porque cuando veo cepo cambiario me pregunto, ¿por qué pondría mi dinero en un país si no me dejan sacarlo de ahí? Es importante que los controles de capital se eliminemos y la Argentina se abra. Los flujos de capitales netos requieren que se pueda sacar el dinero, si no nadie va a invertir. No estoy calificado para entender los detalles de cómo llegamos de acá hasta allá, si usan préstamo del FMI o cómo. Pero creo que van en el camino correcto”, dijo Laffer, quien fue asesor de líderes conservadores como Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

El rol del FMI también fue tema durante la charla del economista con periodistas, luego de que el analista mencionara que vio al organismo internacional “destruir países” y “chupar sangre”. Aunque agregó que en esta etapa la Argentina lo necesita, sobre todo cuando se rumorea sobre un nuevo desembolso, advirtió que las recomendaciones que hacen desde el organismo van en la dirección opuesta a lo que necesita el país. Según Laffer, piden elevar los impuestos, buscan que se suba el gasto público y que haya menos libre comercio, enumeró.

“No creo que el FMI es donde haya que buscar la esperanza. Sé que es un préstamo necesario para la Argentina, pero mi visión personal es que tengan mucho cuidado con el Fondo Monetario Internacional”, advirtió. Más adelante, entre risas, agregó que “tampoco confíen demasiado en el gobierno de Estados Unidos”. Incluso aunque Laffer es defensor del rumbo político que tomó el país del Norte en el último mes y considera que habrá una gran alianza entre ambos países porque Donald Trump “tiene a Milei en un lugar muy importante en su corazón”.

Sin embargo, la visión del economista sobre la Argentina es de “prosperidad”. Señaló que el mercado de valores en el país viene de un rally alcista, que “dice lo que piensa la gente”, porque los inversores están apostando su dinero y sus fortunas en la Argentina. También auguró que aquellas dos millones de personas que emigraron en la última década “van a regresar” y que “ese es el verdadero indicador de uso”. Pero planteó la necesidad de hacer una reforma impositiva.

“¿Cuántos argentinos ricos dejaron la Argentina en los últimos años para evitar pagar tantos impuestos? Los ricos tienen los medios para contratar abogados, contadores, cambiar fechas de vencimiento, modifican el domicilio. Pero los pobres que están debajo del umbral, que están en una economía oscura, van a tratar de esconder todo el dinero que puedan. No tienen suficientes agentes de AFIP para atraparlos a todos. El impuesto a las ganancias es más divertido con alícuotas bajas. No tienen que respetar los códigos impositivos [vigentes] cuando tienen el consentimiento de todos los argentinos de que es necesario tener un código fiscal adecuado, de base amplia y alícuota baja”, alentó.

Para Laffer, si se ponen más impuestos a quienes trabajan y se les da subsidios a los desempleados, lo único que se genera es desalentar la producción y la inversión. “Cada revolución en el mundo que quiso cambiar la distribución de ingresos fracasó. Vean a Venezuela, a Cuba. ¿Les parece que funcionó?”, añadió. Por eso, dijo que “los ricos no son los enemigos” y explicó que, a mayor cantidad de impuestos y alícuotas, más incentivos hay para evadir.

También mencionó que una carga impositiva alta en industrias que se quieren desincentivar, como las tabacaleras o de venta de armas, genera que el Gobierno pierda el “control del mercado” y que se fomente el contrabando. Para ejemplificar, contó que en Irlanda subieron los impuestos al tabaco y la gente fumaba igual, pero con productos de peor calidad traídos desde otros puntos del mundo. O que en Suecia empezaron a consumir tabaco vía oral.

“La gente es ingeniosa”, acotó.

“La Argentina ha tenido un entorno político volátil en su historia. En 1890 creo que tuvieron el PBI más alto que cualquier otro país del mundo, eran extraordinariamente prósperos. No sé qué causo toda esta caída, que la prosperidad de Menem se destruyera, pero estoy entusiasmado por el cambio que vamos a tener ahora en la Argentina y en los Estados Unidos. Esta vez, manténgalo. Está bueno ser rico, es divertido hacer dinero, que baje la tasa de desempleo, que los pobres tengan buenos ingresos. Hay que nivelar para arriba, nunca para abajo. Los enemigos no son los ricos. Ellos son quienes emplean”, cerró.

