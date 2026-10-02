Lanzan un programa de ciudadanía por inversión: cuánto habrá que aportar y quiénes podrán acceder

PARÍS.– El Gobierno difundió el arranque del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, que estará operativo para recibir solicitudes a fines de este año.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de la Argentina Week que se desarrolla en esta ciudad.

“Hay un mundo en conflicto y la Argentina está afuera de esos problemas centrales”, dijo Caputo en la embajada argentina en esta ciudad. El ministro además dijo que el presidente Javier Milei representa la idea de que la Argentina sea el “país más libre del mundo” y dijo que recogió mucho interés de inversores en ser ciudadanos argentinos. “El pasaporte argentino cotiza muy bien”, dijo Caputo, que aclaró que es aceptado en unos 140 países en el mundo.

El ministro de Economía contó que la idea surgió hace dos años en un viaje de Milei por Sun Valley, en el que se reunieron con “popes” de la industria tecnológica. Allí hubo pedidos para lograr la ciudadanía argentina.

El programa se presenta como “parte del proceso de apertura e integración internacional” impulsado por el Gobierno, junto con “reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales”.

“Certidumbre, confianza, inversión y ciudadanía”, enumeró el jefe de gabinete, Diego Santilli. “Es la Argentina que abre los brazos; hay muchos ciudadanos del mundo que quieren venir a invertir”, cerró el jefe de Gabinete.

El esquema contempla dos mecanismos para acceder a la ciudadanía. El primero consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. El segundo establece la posibilidad de suscribir un título público por US$800.000, creado para el programa.

Según informaron los ministros, también podrán aplicar los familiares del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional. Para los menores de 18 años, el aporte será de US$25.000.

Una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de US$500.000.

Proceso de evaluación

El Gobierno anticipó que las solicitudes estarán sujetas a un proceso de evaluación destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.

El programa incorporará estándares de due diligence (debida diligencia), transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI, según se informó oficialmente. Además, el Gobierno señaló que está siendo asesorado por un grupo de firmas internacionales especializadas en migración por inversión.

Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con las normas aplicables en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.

Los recursos obtenidos, según el anuncio, serán destinados a “continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la Argentina”.

La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la intervención de distintos organismos públicos especializados. Entre ellos figuran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el del Interior.

De acuerdo a las precisiones, el proceso incluirá la verificación de identidad, el análisis de la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, la evaluación patrimonial y financiera, el análisis del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el estudio del historial migratorio de los solicitantes. Una vez completada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que será el organismo encargado de aprobar o rechazar cada solicitud.

El Gobierno encuadró el lanzamiento del programa dentro de su estrategia de apertura internacional. Según el comunicado oficial, busca fortalecer los vínculos de la Argentina con el mundo, proyectar internacionalmente el valor de la ciudadanía argentina y consolidar al país como “una nación abierta y confiable”.