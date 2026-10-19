Las exportaciones de septiembre superaron los US$10.000 millones y fueron las más altas en la historia

Las exportaciones argentinas superaron en septiembre los US$10.000 millones y fueron récord, según datos oficiales, mientras que las importaciones volvieron a caer -en cantidades- compradas al exterior, en un nuevo signo de que a la economía le cuesta recuperarse.

Según el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este lunes, se registró un saldo comercial de US$2976 millones el mes pasado, un incremento de US$2039 millones respecto del mismo mes de 2025.

De esta manera, el comercio exterior argentino mantiene la tendencia de los últimos meses, con una muy buena performance de las exportaciones. De hecho, todos los rubros mostraron un signo positivo, mientras que las importaciones fueron a la baja en su comparación interanual.

La suba de precios acompañó tanto a las ventas como a las compras.

En el noveno mes del año, las exportaciones alcanzaron un valor de US$10.036 millones, lo que representó un aumento interanual de 23,5%, impulsado por un alza de 16,4% en los precios y de 6,1% en las cantidades.

Las ventas externas de productos primarios aumentaron un 9,2%, alcanzando los US$2225 millones. El rubro que más ingresos produjo fueron las manufacturas de origen agropecuario, con US$3495 millones.

Le siguieron las manufacturas de origen industrial, que lograron ventas por US$2534 millones. Y, como protagonista principal, creció combustibles y energía un 89,1%, con ventas por US$1781 millones, pisándole los talones a los productos primarios, por lo que se ve claramente que la matriz productiva cambió y se sostiene, con la energía muy protagonista.

Por otra parte, las importaciones sumaron US$7060 millones, con una baja interanual de 1,8%, explicada por una caída de 11,2% en las cantidades que no llegó a ser compensada por la suba de 10,4% en los precios.

El comportamiento de los bienes que necesita la producción no muestra un crecimiento en las compras externas de bienes de capital, que disminuyeron un 10,4% en su comparación interanual; las piezas y accesorios también fueron a la baja un 3,5%, mientras que las compras de bienes intermedios aumentaron un 11,9%. Hubo también una baja de la compra de bienes de consumo, un 2,5%, mientras que se importaron menos vehículos automotores de pasajeros, un 27,2%. Hubo una leve suba del 3,5% en la adquisición de combustibles y lubricantes.

“Las exportaciones de bienes crecieron 23,5% interanual en septiembre, ascendiendo a US$10.036 millones y superando por primera vez en la historia los US$10.000 millones mensuales. Asimismo, la balanza comercial registró un superávit de US$2976 millones en el mes”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, apenas se conoció el dato oficial.

“Los cuatro grandes rubros registraron crecimiento interanual en el mes. Las exportaciones de Combustibles y Energía se incrementaron 89,1%, en tanto las Manufacturas de Origen Industrial, las Manufacturas de Origen Agropecuario y las de Productos Primarios aumentaron 17,5%, 16,8% y 9,2%, respectivamente. Las exportaciones de Combustibles y Energía fueron las más altas de la historia para un mes, en tanto las de Manufacturas de Origen Industrial fueron las mayores desde noviembre de 2012. Las exportaciones se incrementaron 8,6% mensual en términos desestacionalizados y 0,6% mensual en el indicador tendencia-ciclo”, dijo.

China encabeza a los socios comerciales

Mientras que Brasil es históricamente el principal socio comercial de la Argentina, en septiembre pasó China al primer lugar. A ese país la Argentina le compró bienes por US$1817 millones y le vendió por US$986 millones (un aumento de las exportaciones del 23,8%), con un saldo negativo de US$831.

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