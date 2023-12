escuchar

Los chats empresarios están en ebullición desde el miércoles a la noche. Con matices, la mayoría celebraba el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei. Las alertas, sin embargo, empezaron a surgir esa misma noche en aquellos grupos en los que se cruzan hombres y mujeres del mundo de los negocios con referentes de la política. Más allá de que incluso muchos podrían estar de acuerdo con el contenido, el cuestionamiento sobre las formas era evidente. Como hizo Mauricio Macri en su momento, adelantaron, lo que debe hacer Milei es presentar un proyecto de ley que replique el decreto y someterlo a votación del Congreso. Se verá en horas si Milei pecó de ingenuo o si la estrategia es, una vez más, sorprendentemente inteligente: fijarle una agenda a una clase política desprestigiada por las urnas, además de cimentar la popularidad del líder libertario en un electorado que empieza a sufrir en las góndolas el violento sinceramiento de la economía.

Cerca de Milei hacen números. Algunos aseguran que es muy probable que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la que debe dictaminar sobre los DNU, y que aún no fue conformada, no se expida en los plazos estipulados. Después de todo, hace dos años que ni siquiera se reúne. Por lo que luego, para neutralizar el decreto, el rechazo al DNU debería darse por mayoría en ambas cámaras, Diputados y Senadores. Sería toda una anomalía: nunca un DNU fue rechazado en democracia. Sin embargo, los números parecen inclinarse a favor de la oposición en esta ocasión, con varios legisladores de Juntos por el Cambio ya rechazando abiertamente el decreto. Ni hablar del peronismo.

“Alberto Fernandez hizo 178 DNU y nadie hizo nada. Nos hubiera gustado que quienes se oponen dijeran lo mismo cuando Fernández encerró a los chicos 500 días, en todo caso, lo que no están de acuerdo es en el fondo, no con las formas. Han hecho DNU para hacer cosas en contra de las que había dictaminado el Congreso”, opinó un hombre de la La Libertad Avanza (LLA). “Acá hay una pelea sobre los temas; es un DNU anticasta”, subrayó.

Queda en manos de la Justicia, sin embargo, la posibilidad de ponerle un freno a la iniciativa. Ayer, la mayoría de los constitucionalistas consideraba que el decreto era inconstitucional. Por lo pronto, porque entre otras cuestiones, en ningún lugar del texto se justifica legalmente, con jurisprudencia, la urgencia de la medida. Sólo se apela a argumentos economicistas. Hacia la tarde ya se había presentado el primer amparo, impulsado por Unidad Popular, el espacio conducido por Claudio Lozano, junto con la CTA Autónoma, y el Observatorio por el Derecho de la Ciudad, entre otros. Como es un DNU de alcance federal, puede haber jueces desde Tierra del Fuego hasta la Quiaca habilitando objeciones. Se esperan judicializaciones por doquier, con diferente suerte. Y probablemente, ante la posibilidad de sentencias divergentes, en distintos fueros, será la Corte Suprema quien tenga la última palabra. Aquí, la estrategia del equipo de Milei es que sólo se den batallas sobre temas puntuales, no sobre todo el proyecto, como sucedería en el Congreso. Pero, además, la apuesta de la mesa chica de la LLA es que esos cuestionamientos no pasen el filtro de la sociedad. Milei es un fenómeno social que superó las clásicas estructuras políticas. Está confiado en que esa misma fuerza opere sobre la Justicia. Difícil. La Argentina no sólo debe terminar con la inflación, sino que no tendrá ningún tipo de orden económico sin seguridad jurídica. Este DNU podría terminar siendo un bumerán para las inversiones que tanto necesita el país.

“Algunos temas te van a judicializar, pero ponen en una situación incomoda al que lo haga. ¿Con qué argumento no se habilitaría la internet satelital? –se envalentona la fuente de la LLA–. A las obras sociales sindicales sólo les dice que tienen que competir en igualdad de condiciones. ¿Quieren judicializarlo?¿Van a decir que no venga Elon Musk? Son cosas que si las querés pelear te expone como casta”, continuó.

Hoy habrá reunión en Cilfa, la cámara que nuclea a las farmacéuticas nacionales, para evaluar los pasos hacia adelante. Los laboratorios cuestionan sobre todo el punto del decreto que obliga a los médicos a recetar medicamentos sólo estableciendo principios activos, no marcas. La legislación vigente habilitaba a hacer ambas cosas. “Desregulan supuestamente todo, pero esto lo regulan, porque expresamente obligan al médico a no prescribir marcas –explicó el CEO de un laboratorio, con la condición de no ser identificado–. No tienen en cuenta que el médico tiene una responsabilidad civil en la prescripción… Es, por otro lado, la transferencia comercial de un sector al otro: del médico al farmacéutico. No entiendo por qué esto va a redundar en una baja de precios para el consumidor”, deslizó.

En algunos rubros como el de las de prepagas ya decidieron avanzar contemplando la posibilidad de que el decreto pase los filtros sin inconvenientes. Las firmas del sector tienen previsto anunciar en enero aumentos –aplicables en febrero– de entre 35 y 49 por ciento. Para quienes eligieron a mediados de año congelar sus cuotas, los aumentos superarán el 60 por ciento. No todo el aumento se trasladaría a los prestadores, tal cual estaba estipulado en la actualidad, sino que ya las prepagos anticipan que hospitales, clínicas y demás prestadores tendrán una recomposición de sus servicios del orden del 30 por ciento. No siempre el mercado es justo para todos.

Lo que quedó afuera

El ambicioso proyecto, que abarca prácticamente todas las industrias, tiene algunas omisiones atronadoras. Apunta a la ley de promoción industrial, pero no incluye, por caso, la eliminación del régimen de promoción de Tierra del Fuego, que le cuesta cada año al Estado unos US$1070 millones, el equivalente casi al vencimiento que ayer la Argentina tuvo que pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), según un estudio reciente de Fundar. ¿Liberalismo discrecional? ¿O simple pragmatismo de un líder que supo tejer a lo largo del año un muy buen vínculo con Nicolás “Nicky” Caputo, uno de los grandes beneficiarios del régimen de Tierra del Fuego, además de tío del hombre clave en el gabinete libertario, Santiago Caputo? En la LLA aseveran que no podía formar parte del DNU la eliminación del régimen por tratarse básicamente de una cuestión tributaria (sobre las que no se puede aplicar esta herramienta legal). “Es Hacienda la que debe definir si después entra en el capítulo de reforma tributaria que va a estar en la ley ómnibus”, aclararon. Un Caputo, Luis, que deberá cortarle el negocio a otro Caputo, Nicky. Sería un gran ejemplo de independencia.

Tampoco el decreto libera la actividad bancaria, tal vez, de las pocas en el mundo que no puede definir hoy con libertad la tasa de interés que les paga a sus depositantes por sus plazos fijos. Aquí, de nuevo, el pragmatismo se impone a la ideología. De hecho, ya desde el equipo económico les hicieron saber a los bancos que, pese a que hoy pierden plata con la tasa mínima que se les fijó para los plazos fijos, que supera la que luego reciben por las nuevas Ledes del Tesoro o por sus pases (préstamos a un día) con el Banco Central, recién tendrán libertad de acción una vez que se alcance el equilibrio fiscal. También el cepo se levantará sólo cuando el rojo de las cuentas públicas esté solucionado.

En la LLA confían en que antes de fin de año también pueda presentarse en sociedad el famoso proyecto de ley ómnibus que contendría no sólo la reforma tributaria, sino también reformas en materia de educación, cultura y hasta medio ambiente. En el plano económico tendrían un apartado especial las modificaciones a la ley de Defensa de la Competencia. La idea sería no sólo darle autonomía al organismo, sino también facultarlo para que pueda cuestionar al propio Estado. Sin darles detalle, ya a los gobernadores se les sugirió que el apoyo esta ley sería la carta de negociación a cambio de la restitución de los fondos que se les quitó con la rebaja de Ganancias, en plena campaña presidencial. “Si sale todo, es 10 veces lo que se vio en el DNU. Todo lo fiscal es lo más rupturista”, anticiparon.

En el exterior, miran lo que sucede en el país con cautela. Así quedó claro en la visita de Jay Schambaugh, subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos para Asuntos Internacionales. Entusiasmados con la política fiscal de Milei, los enviados de Estados Unidos expresaron sus dudas con respecto a la viabilidad social. Lo hicieron el domingo al mediodía en un encuentro en el hotel Alvear, coordinado a la distancia por la onmipresente Susan Segal, responsable del Council of the Americas, en el que participaron los empresarios Miguel Galuccio, José Luis Manzano y Alejandro Bulgheroni y, más tarde, ese mismo día, en una cena con banqueros en la Embajada de Estados Unidos, con el embajador Marc Stanley de anfitrión. “Hay un optimismo cauteloso, y ganas de apoyar”, explicó un banquero. “Pero se preguntó mucho por el clima social”.

No son fáciles las semanas que siguen. Al día siguiente de la tormenta que azotó con fuerza la Capital y la provincia de Buenos Aires, una serie de cortes espontáneos se sucedieron en accesos cercanos a zonas humildes del conurbano, en reclamo por la falta de electricidad. Sucedió en las vías del Tren Roca, sucedió en Bancalari y en la ruta 197, en Tigre, entre otros lugares. Algunos cortes pasaron por fuera del radar del nuevo protocolo de seguridad. Pero son los bloqueos que reflejan una fragilidad social, cuya resistencia se pondrá a prueba en un verano caliente.

Temas Comunidad de Negocios