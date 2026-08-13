Las jubilaciones de la Anses subirán un 2,11% en septiembre: cómo quedarán los montos, qué pasará con el bono y qué aportes se reajustarán

El reajuste de las jubilaciones y pensiones pagadas por la Anses será de 2,11% en septiembre. Así, el haber mínimo quedará en $428.633,20 y, sumado el bono de $70.000, el menor ingreso del régimen previsional general llegará a $498.633,20. El haber máximo, en tanto, será el mes próximo de $2.884.295,54. El porcentaje de la suba replica la variación que tuvo en julio el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según informó esta tarde el Indec.

Los montos mencionados son en bruto. Al aplicarse el descuento para financiar al PAMI, la cifra a cobrar efectivamente resulta de $485.774,20 en el caso del ingreso más bajo, y de $2.724.096,80 para quienes perciben el haber máximo.

La actualización del 2,11% se aplica sobre todos los haberes del sistema jubilatorio general, sin importar el monto, y también sobre las prestaciones no contributivas.

En el caso de quienes tienen un ingreso mensual equivalente al haber mínimo más el refuerzo, la suba efectiva de lo que cobran no alcanza al 2,11%, sino que es inferior, de solo 1,81%.

Esto es así por el congelamiento del bono, que es de $70.000 desde marzo de 2024. Si a ese concepto del ingreso se le hubiera aplicado un reajuste por inflación, como el aplicado sobre los haberes propiamente dichos, en el mes actual sería de $154.533, en tanto que en septiembre llegaría -en el indicado supuesto- a $157.794 (en la cuenta no se considera un incremento extraordinario que, por fuera del índice de inflación, tuvieron los haberes en abril de 2024).

Las jubilaciones y pensiones se reajustan según la inflación de dos meses atrás Bacho - Shutterstock

Las cifras referidas a los ingresos que se cobrarán el mes próximo fueron estimadas por LA NACION. En los próximos días, la Anses expresará en una resolución los montos oficiales. El cálculo se realizó considerando el índice de inflación con dos decimales, y para estimar los ingresos netos se restó el aporte al PAMI, que es de 3% sobre el haber mínimo, un porcentaje que se va elevando a medida que es más alto el haber. En algunos casos, se restan importes por otros conceptos, como las cuotas de una moratoria. El bono no está sujeto a aportes.

Monto sin variación

El pago del refuerzo se dispone cada mes por un decreto del Poder Ejecutivo y agosto fue el período número 30 en el que se repitió la misma cifra, de $70.000.

Según la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación, unas 2,89 millones de personas cobran el ingreso integrado por el haber mínimo más el bono. Son algo menos de la mitad de los jubilados y pensionados del régimen contributivo y, en su mayoría, obtuvieron su prestación utilizando una moratoria.

En ese grupo de quienes cobran la cifra más baja del sistema hay quienes tienen -sin considerar el bono- un haber mensual que supera el mínimo, pero que es menor a la suma del mínimo y el refuerzo de $70.000. En esos casos, se abona un adicional de monto tal que el ingreso llegue al número garantizado (en el caso de septiembre, a $498.633,20, en bruto).

Prestaciones no contributivas

Las prestaciones no contributivas a cargo de la Anses tienen también actualización según el índice de inflación de dos meses atrás.

La Anses publicará en los próximos días las resoluciones que disponen formalmente los incrementos de las jubilaciones y de los pagos del salario familiar Rodrigo Nespolo

En septiembre, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, será de $342.906,56, tras aplicarse la suba de 2,11%; con el bono, el importe llegará a $412.906,56, en bruto. En mano, será de $402.619,36.

La pensión no contributiva por invalidez laboral, que es de una cifra equivalente al 70% del haber mínimo, será en septiembre de $300.043,24 y, sumado el refuerzo, llegará a $370.043,24, en bruto. En neto, se percibirá un monto de $361.041,94.

Movilidad vs. inflación

Con el informe difundido hoy por el Indec, se conoció que la inflación desde el inicio del año acumuló un 19,3% hasta julio. En ese período de siete meses, las jubilaciones y pensiones tuvieron una suba por movilidad de 20,9%. De esa manera, los haberes puros (sin bono) recibieron un reajuste algo mayor a la suba promedio de precios. En los primeros tres meses del año, las recomposiciones fueron de porcentajes más bajos que los de la variación del IPC, en tanto que en abril, mayo y junio ocurrió lo contrario. Y en julio, la recomposición volvió a ubicarse por debajo del nivel de suba de precios.

Por el rezago de dos meses que tiene el índice de movilidad respecto del dato de variación del IPC, las jubilaciones pierden poder de compra cuando el promedio de los precios tiene tendencia al alza, y se recuperan cuando el índice de inflación va a la baja.

Según la estadística oficial, hay alrededor de tres millones de jubilados que no perciben bono. Y son quienes, por esa razón, más poder de compra perdieron entre 2020 y principios de 2024.

Para quienes cobran el ingreso mínimo, el reajuste en los primeros cinco meses del año fue de solo 16,7% (por la mencionada falta de actualización del bono), con lo cual siguieron perdiendo -como en los últimos años- frente a la inflación.

Suba de aportes

La movilidad impacta también en los aportes previsionales de los autónomos, y en las remuneraciones mínima y máxima usadas para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI. En septiembre, los límites serán de $144.364 y de $4.691.748. Todos los sueldos mayores a esta última cifra tendrán por los tres conceptos un descuento de $797.597.

Asignaciones por hijos

El reajuste mensual de 2,11% alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en septiembre será de $154.031 para menores de 18 años y de $501.537 por hijos con discapacidad. Es la prestación percibida por trabajadores informales y desocupados y cada mes se cobra, en la mayoría de los casos, el 80% del total, en tanto que el 20% de los importes mencionados queda pendiente para un pago anual, sujeto a la certificación de cuidados sanitarios y asistencia escolar.

Los importes de las asignaciones por hijo se actualizan todos los meses por inflación, igual que los haberes jubilatorios Marta Fernández Jara - Europa P - Marta Fernández Jara - Europa P

Las asignaciones del salario familiar que cobra un grupo de empleados formales y de monotributistas también están sujetas a la movilidad. En este grupo, los importes por hijos menores de 18 años serán, dependiendo de cuánto dinero llegue al hogar, de $77.025; $51.958; $31.426 y $16.216. El ingreso tope familiar para acceder a las asignaciones de carácter mensual será de $6.314.897.