Las ventas cayeron casi 7%: tras una Navidad floja, la industria del juguete apuesta a los Reyes

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó que las ventas de juguetes durante las fiestas de Navidad registraron una caída del 6,9% en unidades en comparación con el mismo período del año pasado, en un contexto signado por un consumo más cauteloso, restricciones presupuestarias en los hogares y decisiones de compra más racionales por parte de las familias.

El presidente de la entidad, Matías Furió, señaló que, si bien el resultado final fue negativo, el desempeño de diciembre resultó mejor de lo esperado, especialmente en relación con noviembre, un mes que había mostrado una caída fuerte y sorpresiva. “En particular, se observó una mejora en el ritmo de ventas durante los días previos a Nochebuena, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses posteriores”, agregó.

El comportamiento del mercado estuvo fuertemente influenciado por promociones, descuentos y opciones de financiamiento, que permitieron sostener el nivel de actividad, especialmente a través de las compras de último momento, que explicaron una parte relevante de las operaciones.

Según explicaron, el escenario de baja de tasas, impulsado por las políticas de ordenamiento macroeconómico implementadas por el Gobierno nacional, benefició al consumidor, ya que los comercios pudieron ofrecer cuotas sin interés, consolidando un cambio en las formas de pago. De este modo, las tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron aproximadamente el 95% de las transacciones, con un uso de efectivo prácticamente nulo.

Las ventas online, que representan cerca del 25% del total del mercado, se mantuvieron estables y sin crecimiento interanual, afectadas por el avance de plataformas internacionales como Temu y Amazon.

Las ventas online están estancadas por el avance de las plataformas internacionales PenguinLens - Shutterstock

En paralelo, las ventas presenciales en el comercio tradicional registraron una caída cercana al 10%, lo que explica que, aun con la estabilidad del canal digital, el resultado global del sector haya arrojado una baja del 6,9% en unidades.

En cuanto al ticket promedio, en las jugueterías de barrio se ubicó en torno a los $19.000 por juguete; en los supermercados, alrededor de los $10.000; mientras que en las cadenas de jugueterías ascendió a aproximadamente $45.000, reflejando un mercado orientado mayoritariamente a productos de precio bajo y medio.

Desde la CAIJ destacaron que no se registraron aumentos de precios a lo largo del año y que el mercado mostró dos realidades claramente diferenciadas. Por un lado, el juguete nacional tuvo una muy buena performance, impulsada por valores de referencia estables y previsibles, además de una relación precio-calidad acorde al poder adquisitivo de las familias. Por otro, se observó una sobreoferta de productos importados similares, “con precios fluctuantes y desalineados con la realidad del mercado argentino y, en muchos casos, baja calidad", indicaron.

La relación precio-calidad de los juguetes nacionales sería acorde al poder adquisitivo de las familias Daniel Basualdo

En este sentido, el presidente de la entidad destacó y agradeció el accionar de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial que, en el marco de la política de vigilancia de mercado y a partir de denuncias realizadas por la CAIJ, aplicó las primeras de una serie de multas que, en conjunto, superan los $100 millones, a importadores que comercializaban juguetes que “no cumplían con la normativa de seguridad vigente”.

“La Cámara continuará con el monitoreo en jugueterías y supermercados desde su Observatorio Argentino de Juguetes y resalta la importancia de adquirir productos seguros, con el marcado de conformidad, en canales formales y comercios habilitados. De cara a Reyes Magos, la forma más efectiva de cuidar a nuestros niños y niñas, es con un juguete seguro”, cerró Furió.