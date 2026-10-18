Las ventas por el Día de la Madre retrocedieron 1,4% y acumulan cinco años en caída, según la CAME

Las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre registraron una caída del 1,4% frente al mismo período del año anterior, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta manera, la fecha acumuló cinco caídas interanuales consecutivas. El resultado se produjo en un contexto de consumo moderado, en el que las familias recurrieron a distintas herramientas para realizar compras.

Al evaluar la incidencia del Día de la Madre en las ventas mensuales, el 39,9% de los comercios relevados consideró que el impacto fue moderado. En tanto, el 31,7% señaló que la fecha sumó a la actividad, pero no modificó el panorama. Por su parte, el 19,3% indicó que no tuvo impacto y solo el 9% la definió como clave.

El monto promedio por operación presentó diferencias entre los seis rubros relevados. Por encima del promedio general ponderado de $63.197 se ubicaron Cosméticos y perfumería, con $88.000; Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video, con $72.581; y Calzado y marroquinería, con $67.332. En cambio, los tickets promedio de Equipos periféricos, accesorios y celulares ($60.089), Indumentaria ($55.416) y Librería ($37.638) quedaron por debajo de la media. Este último rubro registró el monto más bajo del relevamiento.

Las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre registraron una caída del 1,4% frente al mismo período del año anterior, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Yuganov Konstantin - Shutterstock

Rubro por rubro

De los seis sectores analizados, cuatro registraron caídas interanuales y dos mostraron variaciones positivas. En conjunto, el promedio ponderado arrojó una retracción del 1,4%. Las bajas correspondieron a Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video (-3,6%); Cosméticos y perfumería (-3,2%); Equipos periféricos, accesorios y celulares (-3,2%); y Calzado y marroquinería (-2,2%). Por su parte, Librería registró un incremento del 3,4%, mientras que Indumentaria presentó una mejora marginal del 0,1%.

Calzado y marroquinería

La demanda se concentró principalmente en artículos de menor valor unitario, calzado de uso diario y productos pequeños de marroquinería, lo que limitó el crecimiento del monto promedio por compra.

Las operaciones dependieron en gran medida de los planes de financiación en tres y seis cuotas y de las rebajas de hasta el 20%. Estas herramientas contribuyeron a generar liquidez a costa de resignar rentabilidad.

La demanda en calzado y marroquinería se concentró principalmente en artículos de menor valor unitario Fabian Marelli

Los comerciantes también advirtieron restricciones crediticias entre los consumidores por la falta de margen disponible en las tarjetas y una marcada reticencia a comprar calzado de gama alta.

Cosméticos y perfumería

El desempeño de los comercios tradicionales estuvo condicionado por factores climáticos adversos en centros de alta densidad comercial, que moderaron el impacto estacional de la fecha.

De acuerdo con el relevamiento sectorial aportado por la cámara del rubro, las precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el interior dificultaron la llegada de clientes a los locales.

El desempeño de los comercios tradicionales de perfumería y cosméticos estuvo condicionado por factores climáticos adversos en centros de alta densidad comercial

Si bien durante la tarde del sábado y las primeras horas del domingo se observó una reactivación del movimiento , la actividad continuó limitada por las condiciones climáticas, lo que redujo el nivel de operaciones.

Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video

Pese al incentivo de la fecha comercial, la demanda continuó condicionada por las restricciones presupuestarias de los hogares. Las compras se orientaron principalmente hacia pequeños electrodomésticos.

Los canales de venta digital mostraron un mayor dinamismo que los locales tradicionales y compensaron parcialmente la menor concurrencia presencial. La concreción de las operaciones dependió de plazos de financiación más extensos y de créditos personales, ante la escasez de liquidez en el mercado.

La demanda de electrodomésticos continuó condicionada por las restricciones presupuestarias de los hogares Daniel Basualdo

Equipos periféricos, accesorios y celulares

El sector mostró una menor tracción en comparación con ediciones anteriores, marcada por la postergación de la renovación de teléfonos móviles y una mayor orientación hacia compras de bajo costo. La demanda se concentró exclusivamente en productos complementarios y dispositivos accesibles, como auriculares, fundas y relojes.

Las operaciones se concretaron mediante descuentos por pago al contado y planes de tres y seis cuotas sin interés. Los comerciantes señalaron que los consumidores se inclinaron por regalos de menor valor. También advirtieron que la competencia de los productos importados incidió negativamente en el desempeño.

El sector tecnológico mostró una menor tracción en comparación con ediciones anteriores, marcada por la postergación de la renovación de teléfonos móviles Shutterstock - Shutterstock

Indumentaria

El rubro logró mantenerse en terreno positivo gracias a la estacionalidad de la fecha y a la demanda de prendas livianas de temporada y ropa deportiva. Sin embargo, las decisiones de compra estuvieron marcadas por operaciones de último momento y una búsqueda rigurosa de precios bajos para ajustar el presupuesto.

El sostenimiento de las ventas dependió de promociones agresivas, como ofertas de dos por uno y tres por dos en remeras, además de rebajas de hasta el 20%. La financiación en cuotas sin interés y las promociones bancarias locales también resultaron determinantes para impulsar las operaciones.

El rubro indumentaria logró mantenerse en terreno positivo gracias a la estacionalidad de la fecha y a la demanda de prendas livianas de temporada y ropa deportiva Pilar Camacho

Librería

El sector se posicionó como una alternativa económica para la compra de regalos en un escenario de presupuestos familiares restringidos. En algunas localidades, además, la realización de eventos específicos, como ferias del libro, contribuyó a impulsar la actividad comercial durante la festividad.

Las ventas se concentraron en títulos de cocina, desarrollo personal y opciones de bajo costo, favorecidas por descuentos de las editoriales y promociones con tarjetas. Al igual que ocurrió con cosméticos y perfumería, las condiciones climáticas adversas tuvieron un impacto dispar en la concurrencia a los locales a la calle.