Les ganan a la crisis: de cuánto es el salario de un programador en la Argentina

escuchar

El sector del software se sigue consolidando como uno de los que mejores sueldos paga en el país. De acuerdo con un relevamiento de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), la mediana de la industria estaba en el orden de los $347.000 a enero de este año, más del doble de lo que valía la canasta básica para una familia de cinco integrantes y de la mediana del salario del sector privado, según el relevamiento del Centro de Estudios para la Producción. En tanto, la proyección para julio próximo es de $515.000.

El dato se desprende del informe más reciente del Opssi (Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos), el estudio de la industria IT que realiza la Cessi en Argentina. Este año, participaron 231 empresas del sector informático de todo el país, lo que equivale a cerca de 23.500 colaboradores.

El relevamiento también muestra que los desarrolladores ganaban, en promedio, $370.000 a enero, con una proyección de $555.000 para julio.

“Los salarios de la industria del software se ubicaron un 10% por encima de la inflación, un 50% arriba de la variación del contado con liquidación y un 90% arriba de la cotización del dólar oficial”, aseguraron en el informe.

Por otro lado, informaron que en dos años se crearon 25.000 nuevos puestos formales, lo que equivale a un crecimiento del empleo del 21,5%. Esto representa un 150% más que el sector privado en general (8,4%). Según el Opssi, 142.000 personas forman actualmente parte de la industria del software.

En tanto, un estudio reciente de la plataforma colaborativa de empleados tecnológicos Openqube publicado en marzo pasado daba cuenta de que la mediana salarial de los empleados tech era de $345.000 (lo que equivalía a US$1924 al oficial y US$988 al blue) y un 26% cobraba su sueldo parcial o totalmente dolarizado.

Según Openqube, un 26% cobra total o parcialmente en dólares Shutterstock

En tanto, si se analizaba la paga por la seniority del puesto, los juniors cobraban $230.000, los semi seniors, $365.835; y los seniors, $460.000.

Los puestos mejores pagos por segmento eran product manager ($342.500) y data scientist ($287.200), en cuanto a los juniors; director ($504.200) y data engineer ($446.000), en el caso de los semi seniors; y architect ($670.100) y technical leader ($600.000), para los seniors.

En cuanto a la brecha salarial, el informe de Openqube dice que aquellas personas que se identificaban como hombres tuvieron un 18% más de ajuste que las mujeres. Por otro lado, la rotación había aumentado respecto a la anterior edición y el 40% de la muestra tenía tres o menos años en su compañía actual. El 58% trabajaba 100% remoto, el 34% en un esquema híbrido y solo un 8% 100% presencial.

Por último, el 30% de la gente que trabajaba en tech no tenía título universitario. “Generaciones atrás, el hecho de tenerlo maximizaba la probabilidad de tener un trabajo bien remunerado. Hoy en día, aunque tener un título siempre es un plus, no alcanza. El foco está puesto en demostrar los conocimientos y habilidades tanto duras como blandas, la ética de trabajo, el pensamiento crítico y la experiencia”, concluyeron.

LA NACION

Temas Comunidad de Negocios