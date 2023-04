Los bancos extranjeros se suman a la pelea por los códigos QR

escuchar

La pelea entre los bancos y las fintech (sobre todo Mercado Pago) ya lleva semanas de cruces por denuncias mutuas sobre lo que ocurre con un método de pago. Hoy tiene un nuevo capítulo debido a que la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que nuclea a las empresas extranjeras que operan en el país, se sumaron a las críticas que delineó otra organización, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba, que nuclea a las entidades nacionales), respecto a la posición de Mercado Pago en el segmento de los códigos QR.

El trasfondo de la puja tiene que ver con que la mayoría de los códigos en los comercios del país pertenecen a Mercado Pago. Si bien ya deberían funcionar para todas las aplicaciones -por la interoperabilidad-, los bancos alegan que no es así. Además, los bancos del exterior reclamaron en un comunicado: “Para lograr un verdadero salto cualitativo es necesario e imprescindible incluir uno de los principales medios de pago: las tarjetas de crédito”.

De acuerdo con datos mensuales de febrero pasado, presentados por ABA, de las operaciones iniciadas de Pago Con Transferencia (PCT) el 27% se inició con QR, es decir, unos 7 millones de pagos. Del total de PCT, en el 83,5% de las operaciones los usuarios utilizaron sus cuentas a la vista abiertas en entidades bancarias y un 16,5% en cuentas de pago abiertas en proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP). En lo que se refiere a los comercios, el 58,2% acreditaron en cuentas a la vista y el 41,8% en cuentas de pago. Por eso existe un fuerte consenso en el mercado sobre los beneficios del uso del QR.

Los pagos QR continúan en crecimiento Shutterstock - Shutterstock

“Hay una particularidad muy llamativa, que resulta del informe de Pagos Minoristas del BCRA, donde se puede observar que una empresa domina ampliamente el sector, ya que concentra más del 80% de la totalidad de saldos en cuentas de pago del mercado. Sin embargo, en la práctica para los usuarios y comercios aún existe mucha fricción al momento de realizar un pago. Si bien el PCT es interoperable entre bancos y fintech, esto no es extensible a los pagos con QR iniciados con tarjeta de crédito, dado que únicamente podrán abonar a través de QR con tarjetas de crédito si son clientes de la empresa que provee el código QR al comercio”, aseguraron en el texto.

ABA expresó que, por lo tanto, “los QR no son interoperables” y obligan a los vendedores a incrementar sus costos contratando a más de un proveedor de QR para no perder clientes o a los clientes a verse forzados a adherir su tarjeta de crédito al proveedor mayoritario de QR para poder realizar la operación que desean o de lo contrario soportar un sobrecosto de casi el 8% directo sobre el valor de la transacción.

“¿Qué se observa en la práctica? Un claro perjuicio para el consumidor cuando, teniendo su tarjeta adherida a la plataforma, lee un QR no perteneciente a la misma. ¿Y cómo se materializa? Imponiendo costos adicionales para el usuario como la ´tasa de servicio´ de casi un 8% directo, cuando -con conocimiento o no del consumidor- se usa su tarjeta de crédito (también la de débito) para realizar un ´cash in´ y alimentar o proveer el saldo necesario a la plataforma dominante a fin de realizar desde allí un pago a un QR que no pertenece a dicha plataforma”, agregaron.

La asociación de bancos aseguró que “durante muchos años las asimetrías impositivas favorecieron a las fintech bajo la hipótesis de que era una condición para el crecimiento del ecosistema” y perduraron incluso para las bigtech durante un largo tiempo, facilitando su expansión y capacidad de inversión. “Los bancos, mientras tanto, continuaron alcanzados por tasas municipales, impuestos provinciales y nacionales. Sin perjuicio de lo cual realizaron importantes inversiones en tecnología y redes de cajeros automáticos que son utilizados por los usuarios de las fintechs”, dijeron.

En el ecosistema financiero, la convivencia entre el mundo tradicional (los bancos) y el nuevo (las fintech y otras tecnológicas), llegó a un punto de tensión en las últimas semanas. Los reclamos entre ambos sectores se multiplican mientras que empujan por ganar mercado en las últimas tendencias en pagos, que evidencian un crecimiento del uso de QR y transferencias inmediatas.

Tanto Adeba como ABA se refirieron indirectamente a Mercado Pago, que lidera el mercado (se lleva entre 70% y 80% de los QR) Gentileza

Tanto Adeba como ABA se refirieron indirectamente a Mercado Pago, que lidera el mercado (se lleva entre 70% y 80% de los QR) porque desarrolló la estructura de pagos, con fuertes inversiones, antes de que incluso exista la interoperabilidad. “Mercado Pago no es un monopolio. Contrario a lo que los bancos de Adeba sostienen, el QR de Mercado Pago, lejos de ser un monopolio o un actor dominante, es un medio de cobro que compite en un mercado mayormente controlado por los bancos y jugadores tradicionales”, aclararon desde la compañía.

Antes de noviembre de 2021, al entrar a un comercio que usaba tecnología QR -que permite al comprador escanear el código y ser dirigido a una página de pago donde elige cómo abonar-, el cliente se hubiese encontrado con varios carteles de marcas distintas. O, tal vez, se habría topado con uno solo y, si era usuario de otra aplicación, tendría que haber abonado con los métodos tradicionales. Esto es porque no existía la disposición del Banco Central que estableció la interoperabilidad.

Este término, que recibió el visto bueno de la entidad monetaria a fines de 2021, permitió que un solo QR permita pagar con todas las aplicaciones, sin importar la empresa que provea el código. La iniciativa, llamada Transferencias 3.0, fue tildada como un “desarrollo de un importante marco normativo, armonizando la regulación existente y generando nuevas regulaciones que permitan su implementación”, informó en su momento a través de un comunicado la entidad que conduce Miguel Ángel Pesce.

