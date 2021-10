Los consejos económicos de Juan Carlos De Pablo al Gobierno si llega a perder la elección de noviembre

El economista Juan Carlos De Pablo compartió esta noche su análisis económico en Comunidad de Negocios, por LN+, y dijo que no solo fue la economía lo que afectó en el resultado de las PASO. “Es multi causal”, dijo. En esta línea, opinó sobre si el Gobierno podría dar vuelta o no el resultado obtenido en las primarias.

“La pregunta es la siguiente: ¿Puede el oficialismo achicar la brecha, los 9 puntos porcentuales? Puede agrandarlo, achicarlo o darlo vuelta, todo puede, pero las decisiones no se toman en base de lo posible sino de lo probable. Entonces, la pregunta es cuál es la probabilidad de dar vuelta esto, y es una probabilidad tan chiquitita, que es ignorada... Yo no conozco a nadie hoy en la Argentina que esté diciendo con seguridad que lo dan vuelta. El Gobierno tiene una probabilidad baja de ganar”, comenzó el economista.

En diálogo con José Del Rio, De Pablo sostuvo que se deben tomar decisiones sobre una base más robusta. Además, dio una controversial mirada sobre el presupuesto anual que realiza el Gobierno. “Es una pérdida de tiempo. No creo que sea tan importante discutir un documento en pesos”, lanzó. No obstante, consideró que el Congreso debería llevar adelante legislaciones en cuestión de política fiscal.

En otro momento, se refirió a los movimientos antipolítica que comienzan a aflorar en medio de la campaña electoral. “No les pidamos que no hagan campaña, que no estén pensando en la elección. Dentro de eso, que los expertos digan qué podemos hacer para mejorar. Pero descalificar de una manera completa, absoluta e incondicional no sirve, porque esto se hace con políticos”, manifestó.

En cuanto a la posibilidad que analizaban algunos políticos sobre generar un plan de estabilización de la economía, De Pablo volvió a observar el escenario electoral y político: “Si el 14 de noviembre se rectifica lo de las PASO, vamos a tener un Presidente muy debilitado de acá a 2023, salvo que muera, renuncie o le hagan juicio político. Es un combo complicado. En ese contexto podemos discutir plan de estabilización, pero yo diría: el Gobierno va a tener que poner objetivos muy modestos, sacar el pie del acelerador, para pasar esos dos años de gestión difíciles”, alertó.

En cuanto al rol de la oposición, “va a ser fijar límites y hacer políticas, pero con problemas de credibilidad fenomenal”, concluyó.