Tal como había anticipado días atrás en un acto el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el Gobierno dio detalló el proyecto de ley que busca rebajar contribuciones patronales por dos años a empresas que contraten nuevos empleados.

El programa se llamará Emplea Pyme y promueve una reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales. Además, se otorgará el mismo beneficio para las empresas que den trabajo a jóvenes de entre 18 y 25 años. La reducción de cargas será por el término de 24 meses para cada trabajador, informaron en el Ministerio de Economía.

“El Programa Emplea Pyme tiene como objetivo principal seguir transformando, de manera gradual y con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad”, agrega la información del Palacio de Hacienda.

En ese camino, indicaron, que por 12 meses el trabajador o la trabajadora podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, el trabajador accederá a la obra social y ART. No obstante, el trabajador que participe del programa debe capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También podrán acceder a Emplea Pyme aquellos trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales, se puntualizó.

Los detalles

Sin embargo, la reducción de contribuciones no será igual en cada caso. Para el nuevo empleo en una empresa de un trabajador que no tiene planes sociales, el pago de las contribuciones será de 50% (primer año) y del 75% (el segundo). Pero si es una pyme directamente no pagará contribuciones. En tanto, si el trabajador tiene planes sociales, el ahorro será del 100%. No importa si es una gran empresa o una pequeña firma. Lo mismo sucede para aquellos jóvenes de entre 18 y 25 años. No se pagarán contribuciones.

Sergio Massa es el candidato del Gobierno Captura de Video

“De manera complementaria, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las pymes puedan regularizar relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley”, señalaron.

En este esquema de protección y regularización, la pyme podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (Repsal); condonación de deuda por capital, intereses y multas por las y los trabajadores que regularicen; el trabajador no pierde aportes: el Estado les computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 70 meses.

Para sostener los beneficios, el Estado pedirá dos condiciones fundamentales: no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

“Desde hoy [lunes] empezamos a contar lo que viene. Sin esperar al cambio de gobierno para plantear en el Parlamento o en instrumentos de gobierno los cambios que proponemos. Desde mañana [por el martes] mismo con una primera modificación que va a permitir que en los próximos dos años, cada pyme que tome un trabajador, no pague aportes y contribuciones para transformar a los programas sociales en empleo, para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo, porque creemos en el trabajo como motor de la movilidad social ascendente día a día”, había anticipado Massa en un encuentro de Unión por la Patria en Parque Norte.

El último viernes, el Ministerio de Trabajo publicó los datos del SIPA a junio, reforzando la idea de que el empleo formal no está, por el momento, sintiendo la recesión (que golpea principalmente al campo por la sequía): creció 4,3% interanual en el sexto mes del año y acumula una mejora del 4,6% interanual en lo que va de 2023.

Más allá de que el empleo en algunos sectores crece lentamente, lo que más afectada a los trabajadores es la otra cara de la moneda del mercado laboral. Se trata de la caída de los ingresos licuados por la inflación que acentúa la aparición de trabajadores pobres y el pluriempleo.

Temas Comunidad de Negocios