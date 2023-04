Los dólares de los gobernadores: las provincias tienen US$3000 millones

escuchar

CÓRDOBA.- En el maremoto de rumores que circularon en la última semana, los presidentes de bancos provinciales y ministros de Finanzas de las provincias se pusieron en alerta por uno que les impactaría sobre los depósitos que tienen en el Banco Central y que suman unos US$3000 millones a febrero pasado. Ante la escasez de dólares, la versión era que Economía podría cerrarles el acceso al tipo de cambio oficial que usan para pagar sus compromisos en moneda dura.

Desde tres gabinetes y dos bancos oficiales reconocieron a LA NACION que fueron “rumores”, que ningún funcionario de Economía ni del Banco Central se contactó. Además de la posibilidad de que los gobernadores tuvieran que usar dólares propios para pagos, también circuló que podían convertirles las divisas en pesos, aunque vinculados a la cotización oficial.

Massa tiene contacto permanente con los gobernadores. Por ahora, no avanzó con el planteo.

“Es mucho costo para poco beneficio -dijo a este diario un ministro de Finanzas-. Los dólares ya están en el Central, son parte de las reservas brutas, si se hiciera todo ese pase, mejoran las netas, pero empeoran las brutas. Solo se entendería si quieren mostrar mejores reservas netas”.

Desde la consultora Politikon Chaco -especialista en seguimiento de provincias-, Alejandro Pegoraro explica que el dato de depósitos en moneda extranjera del Banco Central está consolidado en pesos al tipo de cambio mayorista del Banco Central. “No significa que sean 100% dólares, aunque lo más probable es que sí”, detalla.

En los últimos meses, pese a las dificultades que el Gobierno viene atravesando para acumular reservas -que lo llevó a renegociar la meta con Fondo Monetario Internacional (FMI)-, nunca les planteó a los gobernadores o ministros que pagaran sus obligaciones en dólares con los depósitos que tenían.

Aunque fuentes provinciales indicaron a este diario que en el primer trimestre, entre todos los distritos pagaron deudas por unos US$600 millones, Pegoraro precisa que, solo por pagos de deuda de títulos públicos, fueron US$ 565,2 millones en el primer trimestre. “Marzo fue el mes más problemático, porque concentró casi US$425 millones”, apuntó.

El mecanismo que tienen las provincias para acceder al tipo de cambio oficial determina que cinco días antes del vencimiento pueden hacer la compra. En el primer trimestre, los distritos que más divisas le demandaron al Central fueron Buenos Aires, US$200 millones; Santa Fe, US$160 millones y Mendoza, US$60 millones. Todo el resto demandó alrededor de US$180 millones.

Fueron 11 las provincias que pagaron obligaciones en títulos públicos (renta y/o intereses) en el primer trimestre. Se trató de Chubut (US$32,9 millones), Chaco (US$6,2 millones), Córdoba (US$27,6 millones), Tierra del Fuego (US$ 8,9 millones), Entre Ríos (US$ 40,7 millones), La Rioja (US$ 7,5 millones), Neuquén (U$S 17,2 millones), Buenos Aires (US$ 187,9 millones y 4,1 millones de euros), Jujuy (US$ 32,6 millones), Río Negro (US$ 10,6 millones) y Santa Fe (US$ 129,3 millones). De todos esos distritos, la única que canceló ya toda la deuda por el bono es Santa Fe.

Diferentes analistas consultados por este diario coincidieron en que el ministro Sergio Massa podría pedirles a los gobernadores que usen los dólares que tienen para pagar. “Sería más lógico que convertírselos a pesos linkeados a la evolución del tipo de cambio”, sostuvo uno. La maniobra sería similar a la de pedirles a las empresas privadas que busquen financiamiento externo para no demandar dólares al Central.