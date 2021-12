Los mercados, con la mirada puesta en la negociación con el FMI

El Gobierno anunció a viva voz que el acuerdo con el FMI llegará recién en 2022. Así, brindaremos otro 31 de diciembre sin resolver el tema y, otra vez, sin detalles del plan macroeconómico que se prometió por primera vez tras reestructurar la deuda privada, allá por 2020. No hubo grandes novedades de la negociación esta semana, pero la negativa de una misión del Fondo al país en el corto plazo implica que el acuerdo está lejos. La visita de Martín Guzmán al Congreso tampoco despejó las dudas sobre el financiamiento de un presupuesto que, finalmente, fue rechazado el viernes en la cámara de diputados. Hasta el jueves último, los globales acumulaban subas de hasta 15% en el mes y el precio promedio ponderado se situaba en US$34.85, el máximo en dos meses.

¿Escasez de dólares o exceso de pesos?

A la par de la negociación con el FMI, la falta de definición respecto a la política cambiaria se extiende y la pérdida de reservas apremia. De acuerdo con nuestra metodología, las reservas netas líquidas (excluido el oro) finalizaron la semana en negativo por primera vez desde febrero (US$50 millones). En lo que va de diciembre y hasta el jueves se escurrieron US$550 millones. ¿Cómo responderá el equipo económico? Seguir apretando el cepo es equivalente a combatir la fiebre y dejar sin resolver la infección de fondo. Mientras tanto, en la semana se confirmó otro adelanto transitorio para financiar al Tesoro, y la asistencia monetaria en lo que va del año alcanza el 3,7% del PBI, quitando 2020, el mayor en los últimos 17 años. Sin resolver el exceso de pesos será improbable detener la sangría de reservas.

El índice de inflación de noviembre, bajo la lupa

La inflación de noviembre sorprendió al mercado. Tras el 3,5% de septiembre y octubre, el IPC registró una desaceleración hasta 2,5%. De esta forma, la medición estuvo por debajo del consenso de mercado, que pronosticaba entre 3,2 y 3,3%. ¿Por qué creemos que la baja es transitoria? El principal argumento yace en la suba anecdótica de 0,5% de estacionales, la más baja en 45 meses. De hecho, como prueba de la transitoriedad, la inflación núcleo se mantuvo elevada. Subió ligeramente de 3,2% en octubre a 3,3% en noviembre, cumpliendo 14 meses consecutivos por encima de 3%. Teniendo en cuenta el rezago monetario a precios, la fuerte expansión iniciada en junio pasará factura sobre los precios en el primer semestre de 2022.

La reacción de los activos en pesos

No fue una semana fácil para los bonos ajustables por CER. La inflación por debajo de lo esperado provocó caídas de entre 1,2% y 3,5% en los instrumentos de la curva ajustable por inflación. En la misma línea, los instrumentos con ajuste CER de la industria de fondos mutuos reflejaron rescates tras la noticia. Sin embargo, es peculiar que los fondos dólar linked (que siguen al tipo de cambio oficial) también hayan mostrado debilidad. ¿Qué hay detrás? Los rumores de una suba de tasas del Banco Central (alentada por el FMI) afectaron a los instrumentos ajustables en favor de las alternativas de tasa variable (Badlar). Más allá de que la exposición de pesos debe mantener el foco en ajustables (en especial, por inflación), se fortalece la posibilidad de incluir Badlar en la cartera.

Una reunión de la FED y nada fuera de lo esperado

El mercado hizo una lectura positiva de la última reunión del año de la FED. No hubo nada fuera de lo esperado. La FED decidió acelerar el tapering a partir de enero, con el objetivo de finalizar el programa en marzo. Por otra parte, las proyecciones de suba de tasas dejaron una hoja de ruta más sinuosa para 2022. Por primera vez, todos los oficiales del organismo están de acuerdo en que será necesario aumentar las tasas y la mediana del comité refleja que habrá tres retoques el año entrante. En resumen, un ascenso más al que se esperaba tres meses atrás. Los bonos del Tesoro prácticamente no se inmutaron. Por el momento, el mercado confía en que la inflación no se le escapará de las manos a Powell, y de existir algún riesgo de una FED más hawkish es el de enfriar la pujante economía.