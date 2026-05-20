DISTRIBUCIÓN ESTATAL
Los nuevos dueños de la caja Quiénes ganan en el Estado de Milei
El Presidente no solo recortó gastos, sino que también reordenó ganadores: un análisis de más de 212.000 registros de la Tesorería de la Nación muestra cómo las constructoras que dominaron la caja estatal durante años fueron desplazadas por droguerías, laboratorios, empresas de limpieza, tecnología y seguridad; cambió la casta, pero sigue siendo un gran negocio venderle al Estado.
Texto de Francisco Jueguen y Pablo Fernández Blanco
22 de mayo de 2026