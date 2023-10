escuchar

En un contexto bisagra, en el cual en menos de una semana se definirá el destino político y económico de la Argentina, las empresas de todos los rubros se ven obligadas a surfear una ola de incertidumbre y redefinir sus estrategias. Frente a este complejo escenario se llevó adelante la quinta edición de La Nueva Argentina, evento organizado por LA NACION, que contó con la participación de Diego Guaita, CEO del Grupo San Cristóbal, compañía especializada en el área de Seguros; Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000 y Agustín Rotondo, director de Wayra Hispam, quienes analizaron los vaivenes económicos y empresariales actuales y los desafíos por delante.

Para Guaita, hoy liderar implica un reto.“Sobre todo por el contexto económico y la constante pérdida del talento y capital humano que tenemos las empresas”, expresó el ejecutivo en una charla moderada por Carla Quiroga, periodista de este medio. Y profundizó: “Todos los meses, una persona se va al exterior y no la puedo retener. Los argentinos siempre se destacan en el mundo”. Sumado a ello, comentó que el contexto inflacionario actual plantea un obstáculo para el sector asegurador. “La principal adversidad que se nos presenta es que durante la pandemia no aumentamos los precios y nos mantuvimos siempre por debajo de la inflación, situación que se recupera con inversiones, pero que hoy no rinden”, subrayó Guaita.

Distinto es el caso de Ketchibachian, quién comentó que desde el rubro turístico, su desafío es adaptarse a las nuevas tendencias de los viajeros. “Es imposible no hacer referencia a la pandemia, cuando la gente se sintió presa de su gran libertad y ahora impulsó cambios que para el turismo mundial fueron extremadamente positivos”, apuntó. Una de las transformaciones que nombró el profesional es el incipiente crecimiento de los nómades digitales. “Hoy la gente puede viajar y trabajar al mismo tiempo, lo que hace que en los aeropuertos haya un gran flujo de personas”, continuó Ketchibachian, y destacó que desde Aeropuertos Argentina 2000 debieron cambiar algunas estrategias de juego: “Invertimos alrededor de 700 millones de dólares en obras aeroportuarias en todo el país”.

En tanto, sobre el universo de las startups, Agustín Rotondo destacó que estas empresas “pueden convertirse en una empresa grande o multinacional en un horizonte temporal muy corto ”. Y subrayó: “Son un jugador muy relevante en toda la región. Cuidar a las startups es cuidar a las economías locales”. Consultado por Quiroga acerca del rol de la Inteligencia Artificial, el director respondió tajante: “No creo que sea correcto verla como un fin en sí mismo, sino que como un habilitador para hacer más eficiente la forma en que vivimos y trabajan las empresas”.

Lo que se viene

“Creo que las empresas tienen un gran camino hacia la transformación digital. Después de la pandemia, muchas compañías se dieron cuenta que si no cambiaban, no iban a poder avanzar y es acá donde aparece el rol de la startup. Aliarse con este tipo de empresas permite tener nuevas fuentes de ingresos y refrescar la cultura”, mencionó Rotondo. Así también lo expuso Ketchibachian, quién comentó que “frente a estos cambios podemos aprender mucho”.

En lo sucesivo, este ejecutivo contó que desde la empresa aeroportuaria cuentan con un sector encargado de identificar las nuevas tendencias para desarrollar un conjunto de productos y servicios que estén a la altura de las demandas del público. Por este motivo, se han modernizado, por ejemplo, las terminales de los aeropuertos de Buenos Aires, en busca de brindar experiencias. “Ofrecemos una variedad de propuestas gastronómicas con distintas opciones de comidas y reconocidas cadenas de restaurantes. Además, nuestros empleados hablan portugués y los espacios de espera son kids friendly”, reveló el CEO. La idea, dijo, es “ser la primera y la última mejor impresión de la provincia o el país que se visite”.

En relación al sector asegurador, la novedad que plantea de cara al futuro tiene que ver con que ofrece alternativas para proteger los ahorros. “Hoy hablar de ahorro en la Argentina es difícil, pero en San Cristóbal estamos creciendo por arriba de la inflación”, precisó Guaita, y para cerrar aconsejó “no dejar el dinero en dólares debajo del colchón, sino invertirlo; hoy el rubro de los seguros es una buena alternativa para hacerlo”.

