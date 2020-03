Sucursal de una cadena norteamericana, ayer por la mañana Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Las ventas subieron hasta 200% en rubros de consumo masivo; faltantes puntuales

Alfredo Sainz María Julieta Rumi 16 de marzo de 2020

Los supermercados vivieron un domingo atípico. Como hacía mucho que no ocurría, los consumidores se lanzaron a comprar, especialmente en los grandes locales -incluyendo algunas cadenas mayoristas-, aunque en el sector destacan que, a pesar de la disparada de la demanda, no hay problemas de abastecimiento y tampoco se registran aumentos de precios. "Hubo un arranque relativamente abrupto de la demanda el día jueves y se ha soportado muy bien estos cuatro días. Las ventas vienen creciendo día a día. No hay desabastecimiento, sino algún faltante puntual: alguna marca o algún producto de limpieza o alcohol en gel", señaló Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

"Hay mucha más gente, y categorías en las que tuvimos un crecimiento del 200% en las ventas, como higiene, alimentos y limpieza.Vemos que en pastas secas, lavandina y alcohol en gel se vende todo", explicaron en una cadena de las más grandes. En el sector destacan que la fuerte suba de la demanda se tradujo en largas colas a la hora de pagar, algunas escenas de histeria (con cruce entre clientes que se acusaban de acaparar mercadería) y faltantes en las góndolas, básicamente porque los repositores no dan abasto para llenar las góndolas. "Cuando terminás de llenar una góndola de lavandina o papel higiénico, te das vuelta y ya se llevaron la mitad de los productos que habías repuesto", explicaron en otra cadena.

El dato positivo es que las góndolas desbordadas de clientes no reflejan problemas de abastecimiento: todas las cadenas de supermercados consultadas por LA NACION aseguraron que tienen sus centros de distribución bien abastecidos y que las entregas por parte de los fabricantes no se cortaron en ningún momento. "Por suerte la crisis nos agarró preparados, porque vimos lo que había pasado en Europa y nos fuimos sobre stockeando de mercadería. Siguiendo los antecedentes de Italia y España, el pico de histeria en las góndolas lo estamos viviendo este fin de semana y esto tendría que empezar a calmarse en los próximos días", señalaron en una cadena.

La explosión de clientes también llegó a los mayoristas. Durante todo el fin de semana las cadenas mayoristas que atienden al consumidor final también vieron desbordados sus salones, con un flujo de clientes que hasta triplicó al habitual. "El sábado se dispararon las ventas, pero nosotros estamos con mucho stock y atendimos normalmente, más allá de que hubo muchos más clientes. Esperamos que la situación se vaya normalizando en los próximos días", explicó Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo.

En la mayorista Vital también dieron cuenta de una jornada explosiva en materia de ventas. "Obviamente las sucursales están muy golpeadas y hay quiebres de stock de los productos más esenciales. Pero lo mas importante es que no hay aumentos de precios y que la industria está trabajando normalmente a pesar de todo. Esto da garantía de que entre mañana y el miércoles los faltantes se pueden volver a reponer", explicaron.

Los autoservicios chinos también tuvieron un fin de semana caliente en materia de ventas y asistencia de clientes. La presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), Yolanda Durán, dijo que, si bien en menor medida que los supermercados y mayoristas, los comercios chinos también están vendiendo mucho y que en estos últimos cuatro días la facturación fue equivalente a la del mes de enero pasado. "La gente se lleva de a cuatro o cinco paquetes de yerba, harina, azúcar, fideos, polenta, latas de atún, leche larga vida, pero queremos llevar tranquilidad de que no hay desabastecimiento, sino que hay mucha mercadería en los mayoristas y las empresas que producen alimentos", afirmó Durán.

La fuerte disparada de la demanda además obligó a las cadenas a adaptar su modelo de operaciones al nuevo escenario. "Estamos reunidos en un comité de crisis para armar toda la estrategia que esté a nuestro alcance para poder abastecer normalmente y controlando las medidas de sanidad", explicaron en Vital.

Por su parte, Carrefour dispuso que sus hipermercados abrirán de lunes a sábados de 7 a 8 de la mañana exclusivamente para los mayores de 65 años, y en los Carrefour Market tendrán un teléfono al que esos clientes podrán llamar para que les acerquen a sus domicilios lo que quieran comprar.