Los turistas ya reciben los reintegros por el mejor tipo de cambio para compras con tarjeta

escuchar

En los últimos días, distintos turistas y argentinos que hicieron gastos con tarjetas emitidas en el exterior de Mastercard empezaron a recibir devoluciones por compras efectuadas desde el viernes 2 de diciembre. Sucede que la empresa comenzó a reconocerles un tipo de cambio más alto que el oficial, cercano al MEP, conocido como dólar bolsa.

Por caso, un extranjero que gastó $13.500 en el supermercado Disco el martes 6 de diciembre recibió una devolución de 32,01 euros el 8 de diciembre. Al momento de la transacción, la tarjeta había debitado 76,60 euros, pero, con el reintegro, entonces la compra pasó a costarle 44,59 euros, lo que es igual a un mejor tipo de cambio.

El fin de semana pasado, Mastercard había adelantado en un comunicado que los consumos realizados desde el viernes 2 de diciembre en el país con tarjetas de crédito, débito y prepago de la marca emitidas en el exterior iban a ser alcanzados por el beneficio establecido por el Banco Central. La entidad a cargo de Miguel Pesce exceptuó del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los cobros de consumos efectuados por no residentes mediante tarjetas emitidas en el exterior, los cobros por cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes y los de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país.

Según la multinacional, la solución provisoria iba a estar vigente en los días siguientes y los consumidores iban a ver los impactos en sus cuentas posteriormente, en un período de tiempo razonable.

Esto es porque Mastercard no hace la conversión al tipo de cambio más alto en el momento de la compra sino con posterioridad. En primer lugar, procesa todas las transacciones al oficial. Luego, como segundo paso, liquida y acredita a los adquirentes (las procesadoras de pagos Prisma y Fiserv) en cuentas del exterior los consumos utilizando para el cálculo el oficial.

En tercer lugar, Mastercard aplica sobre esas liquidaciones ajustes a los adquirentes para su devolución a los tarjetahabientes del exterior (esos ajustes son por la diferencia entre el tipo de cambio implícito y el oficial). Por último, los adquirientes pagan a los comercios lo que les corresponde.

Por otro lado, Visa ya habría confirmado que también reconocerá el tipo de cambio más alto en las operaciones realizadas a partir del 2 de diciembre y mandó la documentación a los adquirentes para que firmen y, una vez que estén esas firmas, ya procesarán los pagos para realizar la devolución.

En el caso de Visa, la marca aplicaría directamente el tipo de cambio definitivo a diferencia de Mastercard que utiliza primero el oficial y luego ajusta. Ambas marcas reciben diariamente el tipo de cambio aplicable calculado por un tercero que sería una sociedad de bolsa. Inicialmente el tipo de cambio establecido fue de $297, un 7% menos que la cotización del MEP del viernes 2 de diciembre ($318,57), ya que las empresas buscan cubrirse de las posibles fluctuaciones.

“El problema que hay con Mastercard es que, si se usa débito hay que tener los fondos al tipo de cambio oficial para poder gastar y después te devuelven la diferencia. En cambio, en Visa se puede tener directamente los fondos de un dólar a poco menos que el MEP y entonces con menos fondos es posible hacer la misma compra. Eso puede hacer que alguien que tenga tarjetas Visa y Mastercard de débito prefiera utilizar Visa”, explicó el asesor tributario Sebastián Domínguez.

Los antecedentes

Según cálculos del BCRA, las operaciones con tarjetas de los extranjeros solían representar entre US$200 millones y US$250 millones mensuales, pero en el último tiempo el monto descendió a US$30 millones. La razón es que los turistas, que estaban al tanto de la brecha cambiaria, venían con dólares y los cambian al blue (la semana pasada cerró a $316) para obtener más pesos, de manera que los gastos les salieran más baratos que pagar con el plástico, que tomaba la cotización del dólar oficial ($176).

De acuerdo con el Ministerio de Turismo y Deportes, el actual esquema (sucesor de los fallidos dólar turista para extranjeros y las cuentas bimonetarias) supondría el ingreso, en unos dos meses, de US$1100 millones, que irían a las reservas brutas del Banco Central.

La contracara del dólar tarjeta turista es el dólar Qatar para turismo emisivo que cotiza a $352 para los consumos de más de US$300 de argentinos en el exterior.

Temas Comunidad de Negocios