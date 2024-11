Luis Caputo celebró el dato de la inflación de octubre y sostuvo: “El paso del tiempo nos juega a favor”

Tras conocerse el índice de inflación de octubre -el cual cerró en 2,7%- el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la cifra y aseguró que es un avance muy importante porque “disipa el tipo de cambio”. Además, sostuvo que el paso del tiempo le juega a favor al Gobierno por las diferencias monetarias con la gestión anterior.

“Hoy estamos en 2,7%, que es un nivel muy cercano al crawling peg, más la inflación internacional”, expresó el funcionario en Radio Mitre en relación a devaluación y agregó: “Es un gran dato y particularmente positivo porque a esto hemos venido. Era algo muy difícil; recordá que al principio decían que iba a ser del 30,30 y 20 en diciembre, enero y febrero, y que no iba a poder bajar de 10 u 11 por ciento”.

A su vez, se refirió a la salida del cepo y afirmó que es una cuestión de tiempo pero que el Gobierno no está impaciente: “Nosotros no nos hemos puesto una fecha específica, sino condiciones para que sea lo menos traumática posible o que no lo sea”.

En este sentido, sumó: “Tampoco es cierto que si el país no sale del cepo, no crece. Hay que salir cuando no le genere problemas a los argentinos”.

2,7% inflación Octubre

2,9% inflación núcleo

Convergiendo al nivel de crawl + inflación internacional

Alimentos y Bebidas 1,2%

Canasta Básica Alimentaria 1,4%

🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2024

En cuanto a las condiciones para salir del cepo, Caputo distinguió: “Se debe converger la tasa de inflación hacia niveles de crawl, que el mercado de pesos se equilibre de manera tal que su excedente sea demandado por la gente, y que en el Banco Central tengamos un nivel de reservas más acorde al que tenemos hoy”.

“El paso del tiempo nos juega a favor porque cada vez vamos dejando más atrás los efectos de la mala política monetaria del gobierno anterior y más prevalece la nuestra, que es mucho más ortodoxa”, consideró también.

Por otra parte, el ministro indicó que la Argentina está atravesando un “proceso medio revolucionario” en consecuencia a las políticas de Javier Milei. “El Presidente está captando la atención del mundo. Hoy es el mayor referente mundial. Es una de las voces más escuchadas, lo que atrae inversiones”, subrayó.

Entre otros puntos, remarcó dos cuestiones como importantes para el crecimiento del país: “La implementación del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que el salario privado registrado haya vuelto a los niveles de noviembre de 2023″.

Noticia en desarrollo.

LA NACION

Temas Inflación y precios