Luis Caputo celebró la baja de la inflación mayorista y aseguró que van a sacar el cepo “sin dudas” en 2025

Días después de que se anunciara que la inflación mayorista bajó a 1,2%, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la cifra y consideró que fue un “alegrón”. Además, sostuvo que “hay más credibilidad” en la política económica del Gobierno y aseguró que el próximo año se levantará el cepo.

“En diciembre fue del 54%, por lo que, si alguien te hubiese dicho que estaría en 1,2% en octubre, nadie lo hubiese creído. No creo que la minorista llegue tan rápido ahí, pero estamos en niveles que seis meses atrás no hubiésemos imaginado”, expresó el funcionario en TN.

Caputo anticipó que sacará el cepo “sin dudas” en 2025. “Se están dando las convergencias que estamos buscando. No tanto en las reservas porque en netas todavía estamos en 4 billones negativas”, manifestó y siguió: “Será cuando se den todas las condiciones”.

En esa línea, sumó: “Hoy las tasas implícitas del mercado ya convalidan mayormente la inflación que tenemos en el presupuesto, lo que quiere decir que hay más credibilidad en nuestra política económica”.

Las declaraciones del ministro se dan luego de que se cumpliera una predicción respecto al levantamiento del cepo que había hecho en julio. En aquel entonces, había proyectado que el contado con liquidación y el tipo de cambio oficial convergerían, lo que permitiría salir de la restricción al acceso a la divisa.

Caputo señaló que la clase media está haciendo “un esfuerzo muy grande”, pero admitió que “el proceso es largo”. De todas formas, destacó que los números afirman que el camino a seguir es el que propone el Gobierno: “Antes había precios pisados y fijados y nosotros logramos esa baja en la inflación recomponiendo esos precios, sin romper contratos ni hiperinflaciones previas”.

A su vez, anunció que el dólar tarjeta va a bajar y, en ese sentido, aclaró: “Hoy te llega que debés tantos dólares, y podés pagar tanto en pesos como en la divisa estadounidense. Casi siempre van por la segunda opción”.

En otros puntos, el ministro dijo que los salarios le están ganando “fuertemente” a la inflación y remarcó que los privados fueron superiores en los últimos seis meses y estimó que, “probablemente, octubre sea el séptimo”. “Vienen creciendo al 11% en el año y, a comparación de noviembre de 2023, está un punto por debajo”, aseveró.

También se refirió al anuncio de la Pablo Moyano sobre un paro general y asentó: “No tuvo quórum ni con sus propios colegas. Es evidente que tiene otro objetivo político, no porque esté en contra de lo que estamos haciendo. La evidencia empírica dice que vamos por el camino correcto”.

El miércoles, el presidente Javier Milei habló sobre la vicepresidenta, Victoria Villarruel, de quien se distanció. En este sentido, Caputo respaldó al mandatario y argumentó que está en lo correcto: “Dijo que no participa en la toma de decisiones y que no participa en las reuniones de Gabinete. Ella lidia con la casta, pero ellos tienen la relación que tienen que tener. No pasa nada”.

El ministro Caputo participó en la cumbre del G20

En tanto, el encargado de la política económica argentina ratificó la ampliación del “Puerta a Puerta” de 1000 a 3000 dólares y explicó: “No es como se quejó la Unión Industrial Argentina (UIA), que, a un nivel de escala que desestabiliza, dijo que los textiles se van a fundir. Eso es una tontería. Hay que competir y de nuestro lado también tenemos que hacer los deberes”.

Las definiciones de Caputo

El ministro dio su punto de vista sobre algunos personajes de la política, tanto a nivel nacional como del plano internacional. La primera fue la expresidenta Cristina Kirchner. Si bien no quiso hablar sobre sus causas judiciales, afirmó: “Es condenada y puedo decir dos cosas: es responsable de los peores gobiernos que vio la Argentina en términos económicos y del peor en corrupción”.

Por su parte, tomó posturas sobre los rumores que vinculan los cruces entre la exvicepresidenta y Milei como un plan del mandatario para “subirla al ring”. Al respecto, relató: “Él no especula. Viene acá a hacer su trabajo lo mejor posible, es extraordinario. Ha cambiado la forma de hacer política y por eso lo cuestionan. La verdad es que es mucho mejor porque a la gente le gusta la autenticidad”.

Por otro lado, calificó a Donald Trump como “muy parecido a Milei”. “A la Argentina le conviene que haya ganado porque Javier es su presidente preferido. Son señales fuertísimas, tiene gente como Elon Musk y Marco Rubio. Los demócratas siempre nos han apoyado, pero ahora existe la posibilidad de llegar a acuerdos que antes podían parecer inaccesibles”, reflexionó.

Caputo expuso, además, que el Gobierno está trabajando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un nuevo plan: “Estamos discutiendo cuánto y el facing, es decir, cómo va a entrar. No es lo mismo cuánto van a desembolsar y en qué momento”.

Por último, agradeció el apoyo que brinda el expresidente Mauricio Macri junto con su partido, sin embargo, no dio indicios de que en las elecciones legislativas de 2025 vayan a participar en alianza con La Libertad Avanza. “No decido si vamos a ir juntos el año que viene, no lo sé”, dijo.

LA NACION

Temas Luis Caputo