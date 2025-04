Cristina Kirchner arremetió contra Javier Milei y Luis Caputo tras la salida del cepo

En una segunda arremetida contra Javier Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, desde la salida del cepo, la expresidenta Cristina Kirchner volvió a cargar contra el plan del Palacio de Hacienda y descartó que con los montos que llegaron a la Argentina desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales se logre una estabilización. Por el contrario, consideró que estas medidas solo promueven el negocio financiero.

Además, le pidió a Milei que “baje a tierra”, que termine con el ajuste sobre salarios y jubilaciones, y cuestionó su relación con Estados Unidos, al punto de que lo tildó como “cipayo de oro”.

Esta vez, la expresidenta comenzó su descargo con un “ay, Milei”, en vez del “che, Milei” que utilizó con frecuencia en sus anteriores expresiones.

“Disculpame que te escupa el asado en la previa de Semana Santa, pero ¿me querés decir qué festejabas vos y el Toto Caputo sacándose fotos y saltando como chicos en cumpleaños? Porque si es por el préstamo del Fondo, junto al del Banco Mundial y el BID, te quiero recordar que [Fernando] de la Rúa también tuvo uno igual (FMI + BID + Banco Mundial) por US$39.700 millones”, comenzó Cristina Kirchner, sobre la foto que se sacó a los saltos el equipo económico después de anunciar la salida del cepo y el ingreso de fondos desde el exterior.

La foto de los festejos por el fin del cepo cambiario, que criticó Cristina Kirchner Presidencia

Entonces, la expresidenta recordó que el plan se llamó “blindaje” en las épocas de De la Rúa -que terminó su gestión de manera abrupta y anticipada-. “¡Qué cosa creativa los gobiernos gorilas, siempre inventando nombres para disfrazar las estafas y disimular los fracasos de sus políticas económicas! Igual que ahora, a De la Rúa el préstamo se lo aprobó el directorio del Fondo un 18 de diciembre de 2000. Un año después el país voló por los aires y es literal“, advirtió.

En eso, siguió con dardos a la algarabía que mostraron en los últimos días desde Economía. “¿Y si el festejo era porque las reservas del Banco Central subieron a US$36.799 millones? ¡Daalee! [Mauricio] Macri, después del megapréstamo del Fondo, llegó a tener reservas por más de US$70.000 millones. (Para ser más precisos, US$76.794 millones, un 16 de abril como hoy, de 2019)“, comparó también la actual jefa del Partido Justicialista (PJ) y marcó: ”Así que bajá a tierra, hermano, que acá abajo está todo muy mal después de la devaluación y tu acuerdo con el FMI".

Por ahora, desde el Gobierno evitaron de todas formas hablar de “devaluación” y tanto el Presidente como el staff de Caputo cruzaron a los políticos y economistas que deslizaron que había una avanzada en ese sentido.

Según la expresidenta, tras el acuerdo con el FMI y la salida del cepo “se profundizó la disparada de la inflación, la remarcación de precios no para y la gente está cada vez peor”. En base a los analistas que consultó LA NACION, se prevé que por la eliminación de las restricciones la inflación de abril y mayo se ubique entre 4% y 5%. Asimismo, los incrementos en las góndolas registraron entre 5% y 9%.

“Ayer por la tarde me di cuenta que el ‘festejo’ del lunes no era por el préstamo. Se sacaban fotos para la gilada. Lo que vos y muy especialmente el Toto Caputo estaban festejando era la resolución que el martes publicó el Banco Central autorizando a inversores no residentes a acceder al mercado único y libre de cambios (MULC) sin conformidad previa y con una permanencia mínima de apenas seis meses”, comentó y ahí dedujo: “Es decir, hasta las elecciones… ¡Mirá vos qué casualidad los plazos para que ingresen dólares como capitales especulativos! Otra primavera financiera antes de las elecciones, o sea, muchachas, muchachos, regreso triunfal del tercer turno del carry trade. ¡Mamadera!“.

El carry trade implica que mientras las tasas de interés en pesos están más altas que la devaluación, los inversores encuentran atractivo vender sus posiciones en moneda estadounidense y pasarse a pesos, con el fin de obtener ganancias temporales a través de un rendimiento extra.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, cuando anunciaron la salida del cepo Presidencia

Planteó la expresidenta que al primer turno del carry trade Milei lo financió con la “brutal devaluación” que aplicó en 2023, “pisando importaciones y con los Bopreal” -títulos en dólares emitidos por el Central para importadores-, mientras que el segundo, con los US$23.000 millones que entraron con el blanqueo, en octubre de 2024. “Y este, el tercer turno, te lo vuelve a financiar el FMI, como hizo con Macri en 2018. Y para asegurarte que los dólares que te dio el Fondo no te los lleven los importadores, ayer el Banco Central anunció que emitirá una nueva serie de Bopreal. O sea, más papelitos en dólares que van a tener que pagar los que todavía no nacieron, como a vos te gustaba decir cuando eras panelista en la tele”, comentó Cristina Kirchner, para recordarle a Milei aquellos tiempos en que todavía no hacía política.

Pero eso no fue todo. “¿No se te cae la cara, hermano? Aunque como dicen en psicología: el subconsciente siempre aflora. El párrafo final del comunicado del Banco Central anunciando la vuelta del carry trade y la pisada de importaciones con Bopreales dice textual: ‘Estas medidas se enmarcan en la fase 3 del programa económico’. O sea, tercera fase del carry trade. Te lo dije, Freud nunca falla y con esta gente, menos“, ironizó.

Dijo también la jefa opositora que, sin embargo, si ella tuviera que ponerle un “nombre creativo” a estas movidas económicas le pondría Blindaje, segunda temporada. “Lástima que no es en Netflix, sino en la Argentina… ¡Madre de Dios, qué destino tan triste el de la Patria!“, exclamó.

Las posdatas

Como en todas sus anteriores intervenciones, la líder opositora dejó una serie de posdatas, siempre con dardos para la Casa Rosada.

En la primera escribió: “Y vos, Milei, la verdad que no parás de acumular millas para ser el cipayo de oro. Cuando te escuché darle la razón a Trump y su estúpida guerra comercial contra el mundo en la ‘declaración conjunta’ que hiciste vos como presidente junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent, sentí vergüenza ajena, pero me sirvió para entender clarito la grosería del presidente de Estados Unidos, cuando dijo: ‘Me llaman para besarme el culo’“.

En esa conferencia del lunes entre Milei y Bessent hubo elogios cruzados pero ningún anuncio.

En la segunda posdata, Cristina Kirchner ahondó sobre los vínculos con Estados Unidos y los préstamos. “Igualmente, y para parafrasearlo, Trump viene reculando en chancletas, igual que vos con el préstamo del FMI, cuando en la tele de panelista siempre decías que los gobiernos que fracasan van al Fondo. Y, ya recibido de político y diputado, votaste en contra del acuerdo con el FMI en 2022. En fin…“, recordó.

Para finalizar, la expresidenta dejó un tercer y último apunte. “¿Te acordás cuando el 2 de marzo de este año te dije que habías dado vuelta el reloj de arena? Y del 27 del mismo mes, ¿te acordás? Cuando señalé que empezaba el primer día de tu desgobierno, ante el anuncio del Toto de un nuevo préstamo con el Fondo. Fijate hermano... porque vos no aguantás un archivo y los salarios y las jubilaciones no aguantan más ajuste".

