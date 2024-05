Luis Caputo le pidió al BID reasignar varios préstamos, uno de ellos destinado a mejorar el tren San Martín, a cambio de liquidez

Escuchar

El Gobierno solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un permiso para que le permita reasignar U$S647.500.000 de varios préstamos que le otorgó la institución internacional a la Argentina, entre los que se encuentran U$S400.000.000 que iban a ser destinados a mejorar el ferrocarril San Martín, que este viernes tuvo un choque entre dos trenes que dejó decenas de heridos.

Según afirmaron fuentes del Ministerio de Economía a LA NACION, se tratan de “programa viejos aprobados por el BID que nunca se ejecutaron” y remarcaron que “ese dinero será destinado a otras áreas”. Además, subrayaron que “no es prioridad destinar recursos al San Martín, los trenes son un desastre; ya habíamos pedido hace un mes y medio una auditoría y salió como la imaginábamos”. El Gobierno le pidió a la entidad financiera que les otorguen una “línea de liquidez rápida” por los U$S647.500.000 para la que todavía no cuentan con una asignación específica. En efecto, el programa destinado al San Martín fue publicado en el Boletín Oficial en octubre de 2022, pero no se ejecutó.

Desde Economía también dijeron que ya tenían redactada la declaración de emergencia y que “ahora “solo fue formalizada”. “Lo que ha hecho [el gobierno anterior] con Sofse (Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado) y los trenes no tiene nombre. Cuestan 1000 millones al año solo de gasto operativo. No han invertido nada por años, es una vergüenza”, sostuvo Economía.

La cartera que dirige Luis Caputo, asimismo, solicitó que además de los US$400.000.000 acordados para el tren San Martín, otras cuatro partidas por U$S247.500.000 formen parte de la reasignación. Una de ellas también estaba destinada al sector ferroviario, ya que estaba asignada al “Programa Federal de Infraestructura Regional de Transporte” por un monto de U$S80.000.000.

Otra de las cuatro partidas que el Gobierno solicitó al BID es que había sido acordado para el “Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Agropecuaria y del Manejo Sustentable de los Recursos Marítimos de Argentina (PROSAMA)”, también por un monto de 80 millones de dólares.

El tercer plan que le Gobierno pretende que no sea ejecutado era el denominado “Programa de Apoyo a MiPyMEs para la Transformación Digital hacia Industria 4.0″ por una suma de U$S56.000.000 y el último, un “Programa de Desarrollo, Inversión y Facilitación del Turismo de Naturaleza de Argentina” por U$S31.500.000.

