“No tengan miedo”: Caputo pidió que inviertan en el país, pero los empresarios se mostraron cautos

De antemano, Luis Caputo se atajó y advirtió que no iba a hablar de economía. Con solo quince minutos para disertar en el 10° Latam Economic Forum, el ministro de Economía se subió al escenario con un discurso cargado de política, que buscó llevar calma a los empresarios y los invitó a que inviertan en la Argentina.

“Sabemos todos que es un país que toda la vida los defraudó, pero no tengan miedo a aportar, porque esto es un círculo virtuoso. Nos los vamos a defraudar, tenemos un objetivo distinto”, alentó, ante un auditorio repleto de ejecutivos, financistas y economistas. Pocos minutos más tarde llegó para escucharlo Diana Mondino, la ministra de Relaciones Exteriores. Se sentó en la primera fila, donde también se encontraba Darío Epstein, organizador del evento.

Debajo del escenario, en los pasillos, los empresarios mostraron cierto escepticismo ante el discurso. Aunque el optimismo fue generalizado sobre el rumbo que tomó la economía en los últimos meses, cuando de desembolsar el dinero se trata se mostraron más precavidos. La experiencia argentina pesa en la balanza. “Con la confianza sola no alcanza”, comentó un ejecutivo del rubro de la salud que pidió no ser mencionado.

Algunos esperan que se apruebe la Ley Bases. Otros, que finalmente el Gobierno implemente algunas medidas económicas que se esperan desde que asumió la nueva gestión, como la salida del cepo cambiario. Un grupo más entusiasma, en tanto, afirmó que los empresarios nunca dejan de invertir por el país.

“Nosotros tenemos al 90% de nuestros clientes con el canuto fuera del país. Más allá del blanqueo de capitales o la sanción de nuevas leyes, primero se tiene que cambiar la mentalidad”, consideró un financista que administra el dinero de grandes compañías.

A Caputo no se le escapó hacer una referencia sobre esto último. Dijo que “lo peor ya pasó” y que la economía se encuentra en “franca recuperación”. Sin embargo, agregó que la velocidad del crecimiento de los próximos meses dependerá de dos factores: de la aprobación de la Ley Bases en el Congreso y de “poder convencer a la gente y a los empresarios”.

“La velocidad del cambio depende mucho más de ustedes, de lo que ustedes creen. Nosotros estamos brindando las condiciones y las oportunidades para que ese comportamiento ciudadano y empresarial contribuya a que la recuperación sea lo más rápida posible”, agregó.

El ministro de Economía no hizo mención sobre las turbulencias financieras de los últimos días. Tampoco los ejecutivos se mostraron preocupados por el despertar de los dólares libres, que acumularon un alza de 22% desde mediados de mayo, ni que el riesgo país superara la barrera de los 1500 puntos básicos.

“Estamos curtidos, invertimos en el país hace 30 años, siempre tenemos estas subas y bajas. Creo que estos días la suba respondió a la política, aunque hubiese preferido que se quede quieto como hasta ahora”, analizaron.

En cambio, Caputo se encargó de enumerar algunos logros de su gestión. Dijo que hace cinco meses el 84% de la población creía que el país iba hacia una hiperinflación, pero que ahora la mayoría de los bancos ofrece créditos hipotecarios a 30 años. Que la Argentina pasó de tener un déficit de cinco puntos, a superávit fiscal en un mes. Y que también se sumó el superávit comercial, el de cuenta corriente, y una inflación de un dígito en abril. “Estábamos más cerca de Venezuela que de ser un país normal, y la realidad es que hoy estamos en franca recuperación”, remató.

Ese optimismo sobre el devenir de la economía terminó por contagiarse minutos más tardes, cuando subió al escenario el analista Claudio Zuchovicki y le preguntó al público: “¿Cuántos creen las cosas van a empeorar”. Se contó una, dos manos levantadas. Una tercera, un poco tímida, se sumó en el aire segundos después. La escena contrastó con las decenas y decenas de brazos que se alzaron cuando se preguntó cuántos creían que las cosas iban a mejorar.

Para cerrar, Caputo hizo una promesa ante el empresariado: si el país “arranca” y empieza a crecer, el Gobierno lo va a “devolver” con baja de impuestos. Se trata de otra de las promesas que Javier Milei había hecho en campaña, una de las más esperadas por los inversores.

“Lo que ustedes tienen que tener claro es que nosotros no nos vamos a mover del norte que nos hemos fijado. Lo mejor que podemos hacer es garantizarles el orden macro. Pero, lamentablemente, el voto [en el Congreso] no alcanza. Tenemos que convencerlos a muchos de ustedes para que apuesten por este modelo, nosotros no los vamos a desilusionar”, arengó el ministro.