Macri, Larreta y Milei se probaron el traje de candidato en Bariloche: el veredicto de los empresarios

BARILOCHE.- Si bien todavía falta más de un año para la elección presidencial, algunos de los candidatos de la oposición estuvieron en modo campaña en esta ciudad, al participar del exclusivo Foro Llao Llao. El expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el diputado Javier Milei presentaron sus ideas frente a los principales líderes de negocios. Según pudo reconstruir LA NACION, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires generó un gran entusiasmo entre los presentes, dado que se prestó a más de dos horas de conversación con un interesante ida y vuelta con los empresarios.

Macri, Larreta y Milei coincidieron los tres el jueves en el foro, pero en ningún momento se cruzaron. De hecho, el diputado prefirió comer en su habitación en la noche para no encontrarse con el jefe de Gobierno. El expresidente habló durante el almuerzo, el economista libertario disertó a la tarde y el jefe de Gobierno animó la cena.

Tal vez fue el horario que se le brindó a Larreta lo que ayudó a tener un encuentro más distendido y sin límites de agenda. La exposición comenzó a las 22 y se extendió hasta después de la medianoche. A diferencia del almuerzo con Macri, por la noche se sirvió alcohol, cerveza y vino orgánico de la etiqueta Animal (bodega Ernesto Catena Vineyards). Los empresarios además estaban dispersos en sillones que les permitía un encuentro más informal, a diferencia de la seriedad de las mesas que primó durante el mediodía.

Mauricio Macri expuso en el Llao Llao el jueves al mediodía

Larreta dio un pequeño discurso a modo introductorio y abrió el juego a un ida y vuelta, en el cual él también preguntaba. En ese contexto no dudó en manifestar su intención de ser candidato a presidente y dijo que estaba “dispuesto a competir en una gran PASO con Macri”. La pregunta picante surgió cuando le consultaron qué haría si Macri le pidiese que no se postule. “Yo le pediría a él lo mismo”, fue la respuesta del jefe de Gobierno, según reconstruyó LA NACION.

Los líderes empresariales prolongaron la charla con Larreta fuera del salón principal del Llao Llao y se trasladaron al Winter Garden del hotel con la excusa de tomar un whisky. Mientras caminaba por el pasillo, el jefe de Gobierno fue alcanzado por los turistas externos al evento que le pidieron unas fotos.

“De los tres exponentes me gustó Larreta porque se bancó todas. Excepto al final que fue poco claro con algunas respuestas y no se la terminó de jugar. Pero en general fue el que más me gustó”, dijo en reserva uno de los participantes.

Otro de los empresarios indicó que a Larreta “lo vio más preparado, con un recorrido político realizado”, a diferencia de Milei, que recién tuvo su primer cargo público el año pasado. “Larreta hizo la tarea. Creo que hay que darle una oportunidad; Macri ya tuvo la suya”, agregó.

El discurso del expresidente fue considerado similar al de 2015. “La primera parte de su presentación fue más contundente y reconoció errores del pasado, pero después se aguó”, opinó otro de los empresarios.

El diputado Javier Milei participó del exclusivo Foro Llao Llao en Bariloche en la tarde del jueves

Para los líderes de negocios, las declaraciones radicales de Milei, como la de “abolir el Estado”, causaron zozobra, pero consideran que es buena su presencia en el debate general porque obliga a Cambiemos a “girar el discurso más a la derecha”.

“Milei vino a darnos una clase de economía liberal”, dijo otro de los presentes. El diputado fue el único de todo el foro en vestir traje y corbata negra, mientras que la mayoría de los presentes estuvo con jean y camisa. El economista habló sin filminas y estuvo tranquilo durante toda la exposición, con una imagen “distinta a la que se ve en los medios”, según lo describió uno de los presentes.

Sin embargo, su mensaje no convenció a los empresarios. El diputado tampoco abordó otros temas trascendentales como educación, salud o seguridad, y limitó casi la totalidad de su presentación a la economía.

En líneas generales, y más allá de la coyuntura, los empresarios ven que el mundo le abre una nueva oportunidad a la Argentina. “Los precios de las commodities están por las nubes y el país produce granos y energía. El precio alto del gas ahora nos impacta, pero el mundo está buscando cómo depender menos de Rusia y nosotros somos una alternativa”, concluyó el ejecutivo de una de las principales empresas del país.