Manaos: la Justicia confirmó el procesamiento por evasión de su dueño y se complica su situación

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido, dueño de la marca de gaseosas Manaos, en el marco de una causa que investiga una presunta evasión tributaria.

El tribunal ratificó la decisión de primera instancia y dispuso sostener los embargos preventivos que pesan tanto sobre el empresario como sobre su compañía.

A mediados de este año, el Juzgado Federal N° 3 de Morón dispuso el procesamiento de Canido y Refres Now S.A., su firma. Según contó LA NACION, la denuncia fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante.

Con el nuevo fallo de la Cámara, el empresario mantendrá su libertad provisional, pero queda firme un embargo de $250 millones sobre sus bienes y otro del mismo monto sobre el patrimonio de la empresa.

Se mantiene un embargo de $250 millones sobre la marca de gaseosas Archivo

El expediente apunta a un presunto incumplimiento en el pago del Impuesto a las Ganancias, IVA e Impuestos Internos por más de $805 millones, correspondientes a los ejercicios fiscales 2018 y 2020.

Según la acusación, la maniobra incluyó la presentación de declaraciones juradas engañosas para justificar un incremento patrimonial mediante la simulación de pasivos.

Es así que se investiga un supuesto préstamo en efectivo por $650 millones aportado por un tercero, Lorenzo Pizzo, quien de acuerdo a la investigación, carecía de la capacidad financiera para realizar dicha operación.

Además, la querella solicitó investigar una red de comercialización bajo sospecha, ya que advirtió por supuestos tickets de venta apócrifos emitidos a 80 distribuidores, de los cuales 39 figuraban en la base de contribuyentes “no confiables” del fisco.

ARCA señaló que no se pudieron reconstruir los movimientos de provisiones a mayoristas por más de $10.000 millones, alertando que la firma carece de la infraestructura y el personal en relación de dependencia necesarios para respaldar la actividad declarada.

El revés judicial en segunda instancia se da en medio de una expansión de Manaos en el mercado. En julio de 2025, Canido desembolsó US$74 millones para adquirir las competidoras Cunnington y Neuss, una operación que generó controversia luego de que el propio empresario revelara públicamente que el pago se realizó en efectivo.

A pesar de la causa judicial vigente, la empresa evalúa la compra de la marca de aguas Pureza de las Sierras para seguir ganando terreno frente a las multinacionales del rubro de bebidas sin alcohol.