Manuel Mantilla: "El sector automotor debe buscar mercados afuera del Mercosur"

Manuel Mantilla, CEO de Mercedes-Benz Argentina

27 de agosto de 2020

"La logística para las exportaciones provenientes de la Argentina que no se puede remediar. Estamos ubicados geográficamente "al sur del sur", y eso no se arregla con voluntad, pero "se puede buscar competitividad con decisiones políticas", plantea Manuel Mantilla presidente y CEO de Mercedes-Benz Argentina. Mantilla es el primer argentino en alcanzar el podio ejecutivo de la firma que lleva 69 años fabricando en nuestro país y, desde allí, ha alcanzado un nivel de producción semejante al de la planta ubicada en Ludwigsfelde, Brandeburgo, Alemania.

De hecho, el producto que se exportará desde Argentina, la tercera generación de la Sprinter en su versión Chasis -luego se instala una carrocería de acuerdo a la necesidad de cada cliente-, reforzará el abastecimiento que llega a Estados Unidos desde Alemania.

-¿Qué representa para Mercedes-Benz Argentina volver a exportar a Estados Unidos?

- Hoy somos la única industria automotriz que está exportando al exigente mercado de Estados Unidos desde la Argentina. Estamos complementando la producción con la planta de Alemania y eso habla bastante bien de la calidad que tenemos. El Centro Industrial Juan Manuel Fangio está tecnológicamente preparado para abastecer la demanda de cualquier país. Todo un logro para nuestra empresa que este año cumplirá 69 años de compromiso industrial ininterrumpido en la Argentina. Además, Estados Unidos está arrancando una planta para abastecer su propio mercado, y estamos enviando personal para acompañar ese proceso, lo que también representa un reconocimiento a nuestra mano de obra.

-¿Esta noticia hace rendir más la inversión que realizaron para renovar la Sprinter?

-Sí, este envío forma parte de la estrategia fijada por la Corporación Daimler cuando definió a la filial local como plataforma exportadora a nuevos mercados. Este pedido surgió en este momento porque la planta que abastece a EE.UU estaba al tope de producción como consecuencia de la pandemia, pero si, para un cambio de generación se requieren inversiones muy fuertes para adecuar la planta para un producto completamente renovado, y toda esa inversión que se realizó el año pasado y el anterior, 150 millones de dólares, se agrega a lo que se destina cada año para la manutención de la planta. Es bueno no sólo para Mercedes-Benz, sino para el país.

-¿El acuerdo automotriz con Brasil favorece las exportaciones?

-Para Mercedes-Benz las exportaciones representan más del 70 por ciento de la producción local y Brasil tiene un rol clave como principal destinatario, en particular, de la industria automotriz; creo que lo más positivo del acuerdo automotriz con Mercosur es tener previsibilidad para los próximos diez años, lo que impacta tanto en la generación de empleo como en la planificación y adecuación de la producción y las instalaciones, con el marco regulatorio del Mercosur. Por otro lado, creo que es clave que el sector automotor busque mercados afuera del Mercosur, ya no ser tan Brasil dependientes, porque un perfil industrial global le da sustentabilidad al negocio. Tener una industria preparada o con un trabajo anterior de desarrollo de otros mercados extra Mercosur, va a ser muy útil para afrontar situaciones de crisis. Se necesita preparación, visión y acompañamiento, no solamente de la empresa y la industria, sino también saber cuál es el perfil que quiere tener la Argentina para presentarse ante el mundo con una capacidad industrial exportadora.

-¿En qué situación está actualmente la industria automotriz para exportar?

-Hoy la Argentina logísticamente está en desventaja, ubicados en el mundo en el sur del sur, no hay nada que hacer, eso no va a cambiar, entonces, se puede buscar competitividad con decisiones políticas. Hay mucho que puede desarrollar la parte privada, pero es un trabajo en conjunto con el sector público y el gremial. Tenemos buen diálogo tanto con el sector trabajador como con el Gobierno a través del Ministerio de Producción donde presentamos el año pasado un plan desarrollado con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) sobre la Visión 20/30.

-¿Cuáles son los pilares de ese plan?

-Trabajar para que la industria sea competitiva a nivel global y que este negocio sea sostenible en el largo plazo. La planta necesita tener una visión hacia adelante, por lo menos a diez años, que es lo que dura un ciclo de vida de una pick up, un auto o un utilitario. Sabemos que, en ese ciclo, en Latinoamérica, alguna crisis va a haber, y es importante estar preparado cuando ocurre la tormenta. El daño que sucede durante la crisis a veces es irrecuperable. Lo positivo es que hay proyectos y propuestas concretas con el Gobierno y mesas de diálogo; todo quedó demorado por el coronavirus y se entiende que la prioridad es la situación sanitaria, pero esperamos pasar a la acción pronto.

-¿Cómo impacta la innovación en los puestos de trabajo?

-Tenemos una mano de obra muy calificada en el sector automotriz en general, de las mejores de la Argentina, por lo compleja que es esta industria. El gremio trabaja mucho para mantener actualizado al personal en capacitación, saben que va a haber una transformación y acompañan. En nuestra planta se da una flexibilidad para responder a posibles demandas muy grandes y esto es posible porque la mano de obra es versátil, algo que no sucede en otros países del mundo..