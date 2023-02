Mariano Zabaleta lanzó una plataforma para invertir en tenistas y golfistas

escuchar

Cuando llega el punto en la vida de un joven tenista de iniciarse en las competencias internacionales, se encuentra con un obstáculo. Según el extenista argentino Mariano Zabaleta, cada chico requiere de hasta US$80.000 al año para tener la chance de entrar a la liga profesional. Los costos de viaje, de entrenador y de equipamiento, entre otros, abruman. Por eso, desarrolló una solución: Slice Token.

“Necesitan ese dinero durante cuatro o cinco años hasta que puedan ganar premios. En el golf es similar. El 80% de los jugadores tiene este problema y no pueden ser bancados por la familia. Los padres de Tiger Woods tuvieron que vender dos casas. Hay pibes que son fenómenos pero no pueden conseguir el dinero”, explicó a LA NACION Zabaleta, que también es vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis..

La idea de Slice Token es permitir que aficionados y fanáticos financien las carreras de jóvenes deportistas. Para ello, los usuarios de la plataforma que diseñaron en conjunto con Ángel Lombardi, actual CEO, Juan Pablo Bruzzo (creador de Moni) y Pablo Abadie permite comprar tokens que son utilizados por los tenistas y golfistas para solventar sus gastos. El marketplace utiliza blockchain y la tokenización de activos para poder invertir en etapas tempranas del desarrollo profesional de estos deportistas.

Para ello, tomarán el 30% de los ingresos futuros por premios -que son públicos- y los representarán en 20.000 tokens por jugador. Este es dueño de sus tokens, que pueden ser intercambiados en el mercado secundario, variando de valor, entre los usuarios. Los deportistas se quedarán con el 2,5% de cada transacción en el mercado y los tokens costarán, en su lanzamiento, entre US$200 y US$300.

Cualquier jugador puede entrar en Slice Token, ya que no hay una curaduría deportiva, pero debe firmar un contrato para comprometer el porcentaje de los fondos que ingresen a partir de sus premios para sostener el respaldo de los tokens y devolver ganancias a los tenedores. El dinero va a una cuenta intermedia, que es gestionada por el jugador en caso de que sea profesional. Sin embargo, la inversión tiene riesgos: si nunca gana un premio, no se recauda nada.

Zabaleta y Lombardi destacaron que es una solución superior a la del sponsoreo para los deportistas, ya que las empresas suelen quedarse con hasta 30% del dinero que obtienen de sus triunfos y, a través de este sistema, pueden incrementar su capital a través de las ventas sucesivas y del aumento de valor de los tokens que lo representan.

Mariano Zabaleta y Ángel Lombardi, fundadores de Slice Token Alejandro Guyot

La plataforma, que fue diseñada a partir de contratos inteligentes con Fireblogs, se encuentra en fase beta y lista para sumar a sus primeros 20 jugadores. Los fundadores prefirieron no revelar la inversión que requirió el proyecto, pero comentaron a LA NACION que decidieron hacer una ronda luego del lanzamiento oficial.

“No se va a poder frenar el crecimiento porque es una solución a una problemática del 80%-90% de los deportistas a nivel mundial. Ojalá todos se den cuenta de que el atractivo es que los jugadores son sus propios sponsors. Es un problema que lleva siglos y nadie pudo solucionarlo, destacó Lombardi.

Zabaleta admitió a LA NACION que él “tuvo suerte”. “Fui bancado desde muy chiquito porque era muy bueno, pero cinco amigos no jugaron y estaban palo a palo conmigo. Solo se financia a uno”, comentó.

Sobre las proyecciones a futuro, esperan un crecimiento de inscripciones, que ya estuvieron trabajando con asociaciones deportivas de la región. “Cualquier cosa que me imagine me quedo corto porque nos han abierto las puertas de par en par, escaló mucho más rápido de lo que creíamos en todos los países. Me gustaría terminar el año con una parte importante de los fanáticos de estos deportes dentro de la plataforma”, agregó Lombardi

Temas Criptomonedas