Mario Grinman: “Los más interesados en que los precios estén planchados y por muchísimo tiempo somos los empresarios”

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, criticó hoy la política de congelamiento de precios impuesta por el gobierno nacional ya que, según dijo, “no funcionó nunca”.

“Los más interesados en que los precios estén planchados y por muchísimo tiempo somos los empresarios, porque los clientes se enojan. Queremos vender la mayor cantidad de unidades posibles porque la rentabilidad es muy baja. Los empresarios no somos los formadores de precios”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

“El congelamiento de precios no funcionó nunca. No hay manera de contener la inflación con esto. La botella de aceite tiene muchos componentes, se necesita un envase y el que fabrica la botella tiene un proveedor, la cadena es tremendamente grande, a lo que se suman los costos de logística”, señaló el dirigente empresario.

Grinman dio una explicación práctica de por qué no funciona el congelamiento: “Cuando el precio de reposición es mayor que el de venta que tiene permitida, el comerciante lo saca de la góndola. Yo no imagino a ningún empresario escondiendo productos bajo el mostrador porque el negocio es venderlo, pero si tiene que pagarlo más caro, ¿qué va a hacer? Trabajar a pérdida es una locura. ¿Cuando no tenga dinero para pagar impuestos o los sueldos qué va a hacer?”.

“Es un tema de sentido común, nosotros no amenazamos, no somos los malos. Argentina es un país con un sesgo antiempresario desde hace mucho tiempo pero lo único que crece es la pobreza. El único que puede generar empleo es el sector privado”, amplió Grinman.

“Generalmente lo ocurre en estos casos es que se sacan segundas marcas. La historia nos dice que esto no sirve, es una aspirina. La clase política tiene que dejar de lado sus intereses y empezar a pensar en el bienestar del país. No creo que exista una medida que pueda solucionar en el corto plazo nuestro problema estructural inflacionario. A los países que lo hicieron correctamente les llevó 10 años y acá no estamos en el rumbo correcto”, finalizó.