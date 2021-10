Con críticas al FMI, Máximo Kirchner le pidió a cada funcionario del Gobierno “que le ponga ganas”

Máximo Kirchner volvió a mandar un mensaje directo al Gobierno este sábado en el que pidió a los funcionarios “que no tengan miedo” y que “le pongan ganas”, al tiempo que lanzó fuertes críticas a la oposición e insistió en sus criticas al Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, el titular del bloque de diputados del Frente de Todos le reclamó a las autoridades del organismo los motivos por los que se aprobó el crédito de 44 mil millones de dólares en la gestión de Cambiemos.

“Yo le quiero decir a cualquier dirigente que está en la parte institucional, en la parte que sea del Gobierno, que no tenga miedo, que le ponga ganas y que realmente vea cómo hoy en este estadio, por ejemplo, la militancia da una demostración que está lista para entrar cuando la llamen”, afirmó. Sus palabras se dieron en el marco de un homenaje Néstor Kirchner que realizaron las organizaciones que componen los Ateneos de la Tercera Sección Electoral bonaerense. El próximo 27 de octubre se cumplirá un nuevo aniversario de la muerte del expresidente.

En una señal al Gobierno, el líder de La Cámpora le habló al presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof y les dijo, sobre el final, que pueden contar con la militancia para ir hacia adelante. Entre risas, les dijo que no lo duden. “El desafío que tenemos por delante, es complejo y es difícil, pero para eso siempre nos preparamos. Para nosotros nunca fue nada fácil, y para el pueblo tampoco”, sostuvo en otro tramo de su discurso.

En ese sentido, el legislador oficialista volvió a reclamar respuestas al Fondo Monetario Internacional. “Sería muy bueno que el FMI venga a la Argentina a explicar y nos muestre cuáles fueron los estudios que realizó la tecnocracia, la burocracia. Porque estamos dispuestos a escuchar, porque los vamos a recibir de muy buena manera, porque realmente nos intriga por demás saber, esa tecnocracia, esa burocracia preparada donde siempre los medios de la Argentina dicen que esta lo mejor, porque siempre lo mejor para ellos está fuera del país y no adentro, si es que consiguen a algún tecnócrata que pueda decir porque le prestaron la plata”, añadió.

Alberto Fernández y Máximo Kirchner en el acto de la militancia llevado a cabo en el club Nueva Chicago Rodrigo Néspolo - LA NACION

También se refirió a la polémica desatada en un video subido recientemente en las redes sociales de La Cámpora. Allí, aparece él cantando un tema de La Delio Valdez (Inocente) con letra modificada. La frase “esa deuda que dejaron no la vamos a pagar” generó ruido en el sistema político. Sin embargo, el diputado oficialista acusó a los medios de manipular el significado de esas líneas.

“Miren cómo estará la mano, que ayer al conocerse una consigna, una canción que compañeros y compañeras cantan, se transformó en noticias. De repente uno veía como todos los medios se agarraban de una consigna hecha por militantes, por compañeros y compañeras para expresar lo que sienten, para tratar como siempre de confundir y tergiversa”, lanzó.

Las declaraciones de Kirchner tienen lugar después del viaje de Martín Guzmán y Juan Manzur a los Estados Unidos, donde no hubo avances en las negociaciones para alcanzar un acuerdo en el pago de la deuda. “Queremos que la tecnocracia y la burocracia nos enseñe cuál fue el diagrama económico que pensó para que la devolución se diera en dos años, estamos listos para que nos expliquen. Ahora si no nos explican es muy complejo, si no dan la cara, ante el pueblo y nos dicen ‘les prestamos por esto y lo otro’ es muy difícil”, reclamó.

Asimismo, cargó contra la oposición y contra el sector económico, en momentos en los que el Gobierno pulsea con los empresarios para el cumplimiento del congelamiento de más de 1.400 productos. “Es claro, y ustedes lo pueden ver todos los días y luego más aún del reciente resultado electoral, cómo ese acoso mediático y también del poder económico sobre el Gobierno es cada vez más fuerte: Néstor allá en el tiempo la llamo oposición destituyente”, ahondó.

Máximo Kirchner recordó cuando en 2005 su padre le pagó toda la deuda contraída por el país al Fondo Monetario Internacional. En esa línea, señaló la necesidad de pensar en el impacto de las medidas económicas en la sociedad, tema de discusión hacia dentro del Gobierno. El déficit fiscal y la emisión monetaria concentran atención, por un lado, mientras que, por el otro, la pérdida de poder adquisitivo y el crecimiento de la pobreza e indigencia, suman preocupación.

“El sacrificio que se le pide a la gente tiene que ser conducente y real como fue aquella cancelación con el FMI, que le permitió a nuestro país después de décadas y décadas poder diseñar las políticas públicas que tuvieran que ver con la realidad de su gente, con esas enormes asimetrías culturales, económicas y sociales que tenemos en la Argentina”, afirmó Kirchner. Y concluyó: “Diseñar y pensar la Argentina desde la Argentina. Esa es la clave y ahí debe estar la respuesta y eso es lo que debemos entender”.