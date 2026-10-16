Martín Cabrales ingresó a la Academia de Ciencias de la Empresa y pidió agregar valor a la producción

Martín Cabrales, presidente de la empresa familiar de café Cabrales S.A., se incorporó a la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa (Ancem) con un mensaje centrado en la necesidad de profundizar la industrialización de los recursos naturales argentinos para generar más valor agregado y ampliar la inserción internacional del país.

Durante la ceremonia realizada en Buenos Aires, Cabrales dijo que la Argentina debe superar el rol de mero proveedor de materias primas y consolidarse como exportador de productos elaborados de alta calidad.

El acto fue encabezado por Daniel Funes de Rioja, presidente de la entidad. Allí, Cabrales recibió la medalla y el diploma que lo acreditan como académico titular de la institución y asumió el sitial Vicente L. Casares, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y su aporte al desarrollo económico y social.

Abogado egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA) y con estudios de posgrado en Alta Dirección en el IAE de la Universidad Austral, Cabrales integra la tercera generación que conduce la firma fundada en Mar del Plata. Además, participa activamente en instituciones como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).

Martín Cabrales durante su discurso en el acto donde fue incorporado a Ancem

En su discurso evocó la figura de Casares, fundador de La Martona en 1889 y pionero de la industria láctea argentina, a quien destacó por haber integrado producción, industrialización y comercialización en un mismo proyecto. “Hace 137 años demostró algo de lo que todavía es necesario hablar: que la Argentina puede agregar valor. Que no tiene que resignarse a exportar únicamente materia prima”, afirmó.

El empresario consideró que la histórica identificación de la Argentina como “granero del mundo” resulta insuficiente frente a los desafíos actuales. “No hace falta tener la materia prima para ser potencia. Para ser potencia hace falta industria y compromiso”, señaló, al defender el desarrollo industrial como motor de empleo, inversión y crecimiento.

Para ilustrar la relevancia del sector, destacó que la industria de alimentos y bebidas representa el 30% del PBI industrial manufacturero, el 33% del empleo industrial registrado y el 37% de las exportaciones totales del país, por más de US$32.000 millones. Según indicó, sus productos llegan actualmente a más de 180 mercados distribuidos en los cinco continentes.

Cabrales también subrayó la necesidad de contar con reglas claras y seguridad jurídica para que las empresas puedan competir tanto en el mercado local como en el internacional. A su juicio, esas condiciones son esenciales para sostener inversiones y preservar puestos de trabajo aun en contextos adversos. “Es invertir cuando sería más racional esperar. Es mantener el empleo cuando sería más fácil recortar”, expresó al referirse a la responsabilidad empresaria.

Otro de los ejes de su intervención fue la continuidad de las compañías familiares. Junto con sus hermanos, conduce la empresa fundada por su abuelo en Mar del Plata en 1941. “Las empresas familiares no pensamos en el corto ni en el mediano plazo. Pensamos en las próximas generaciones”, afirmó. En ese sentido, señaló que la actividad empresaria debe mantener un compromiso con la sociedad: “El beneficio es la consecuencia de hacer las cosas bien, y no es el único fin”.

En la apertura del acto, Funes de Rioja recordó que la Ancem fue creada en 1994 y reconocida como Academia Nacional en 1998. Señaló que su misión consiste en tender puentes entre la educación, la empresa y la sociedad, preservando la independencia político-partidaria y la pluralidad de ideas frente a las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales.

Por su parte, el secretario de la Academia, Santiago Soldati, destacó la trayectoria de Cabrales al frente de la compañía familiar y su participación en entidades empresariales, culturales y sociales. También remarcó que los empresarios no solo generan actividad económica, empleo e inversiones, sino que tienen la responsabilidad de contribuir al desarrollo del país.

Al cierre del acto, Cabrales vinculó su incorporación a la Academia con la búsqueda rigurosa de la verdad, la transmisión del conocimiento y el ejercicio ético de la actividad profesional. También destacó la importancia de compartir la experiencia empresaria con las nuevas generaciones como una forma de contribuir al desarrollo futuro del país.