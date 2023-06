Búsqueda de dólares y una foto con Cristina Kirchner por la tarde

escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, buscó llevar tranquilidad en su equipo económico luego de la oficialización de su precandidatura presidencial y reunió a más de 10 funcionarios esta mañana en el quinto piso del Palacio de Hacienda. “Destacó la importancia de mantener el foco en la gestión y en medidas destinadas a generar mayor alivio fiscal y desarrollo económico”, según dijeron en su entorno.

Por la tarde, Massa compartirá un acto con la vicepresidente Cristina Kirchner en el predio de la exESMA, según informó la expresidenta en Twitter. “Hoy, a las 16hs, vamos a participar del acto de recuperación del avión Skyvan PA-51, utilizado para los ‘vuelos de la muerte’ durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de un reclamo de los familiares de las víctimas de la ‘Santa Cruz’, que estarán presentes en el acto junto al ministro de Economía, @SergioMassa, quien llevó adelante las gestiones internacionales que lo hicieron posible”, escribió la vicepresidenta.

Massa seguirá al frente a la gestión económica, según confirmó su entorno, pese haber dicho meses atrás que “la cuestión electoral y ser ministro de Economía en Argentina es incompatible”, en una entrevista con CNN. En otros países, como en Brasil, la ley electoral no permite que un ministro en funciones sea candidato. “Tiene que renunciar entre tres y seis meses antes, según el cargo, para evitar esa incompatibilidad”, explicó el periodista Marcelo Silva de Sousa, corresponsal de LA NACION en Brasil. En la Argentina, sin embargo, la ley electoral lo permite.

Reunión de Sergio Massa con su equipo de ministros Ministerio de Economía

El ministro, sin embargo, no podrá realizar “actos inaugurales de obras públicas, lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo”, ni la realización de “todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor”, durante los 25 días anteriores a las PASO (13 de agosto), según dice el artículo 64 del Código Electoral.

Antes de esa fecha límite, Massa buscará capitalizar la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que conectará Vaca Muerta con Buenos Aires. “Uno de los grandes capitales del ministro es su liderazgo político. La obra del gasoducto demuestra su capacidad de gestión y su liderazgo político”, dijo Flavia Royon, secretaria de Energía, hoy a la mañana antes de entrar al Palacio de Hacienda.

La secretaria de Energía, Flavia Royon, antes de entrar al Ministerio de Economía para reunirse con Sergio Massa Gonzalo Colini

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura y Ganadería, por su parte, adelantó que se podría evaluar modificar el esquema de retenciones para incentivar la producción. “No tenemos ningún inconveniente de evaluar un esquema que incentive la producción, necesitamos producir más. La función de la Secretaría es producir alimentos para los argentinos y para el mundo. En ese marco podría evaluarse un esquema que, si hay que analizar y replantear el esquema de las retenciones, lo hagamos”, indicó.

En caso de que Massa deje el Ministerio de Economía para enfocarse en la campaña, uno de los principales candidatos para reemplazarlo es el director de la Aduana, Guillermo Michel, quien dijo antes de ingresar al Palacio de Hacienda: “Massa asumió en una situación muy compleja y logró estabilizar la economía, hay cosas para mejorar, pero la ciudadanía percibe orden, estabilidad y responsabilidad por parte del gabinete económico”.

“Venimos trabajando en algo que muy bien lo definió la vicepresidenta, que es darle un corte a lo que fue el festival de importaciones. Desde la Aduana ya logramos cortar con un stock acumulado de US$3000 millones de cautelares, que era la mitad de importaciones de un mes y equivale a casi un 10% del préstamo irresponsable que tomó Macri en el gobierno anterior. Eso lo logramos cortar. También logramos cortar la mayoría de maniobras de sobre y subfacturación, seguiremos priorizando los dólares para la producción y el trabajo”, agregó.

El director de la Aduana, Guillermo Michel, antes de entrar al Ministerio de Economía para reunirse con Sergio Massa Gonzalo Colini

Michel se enfocó principalmente en la deuda con el FMI. “Con la mitad del problema de la sequía que tenemos hoy, el gobierno anterior salió irresponsablemente y tomó un préstamo de US$44.000 millones con el FMI. Nosotros no vamos a endeudar a los argentinos, a las argentinas, vamos a trabajar de manera responsable”, indicó, pese a que durante la gestión actual, la deuda nacional total creció casi 23% (US$60.000 millones).

Otra contradicción económica fue anunciada hoy por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y precandidato a vicepresidente junto con Massa, al prometer que no habrá ajuste económico, en una entrevista radial. “Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de ajuste, que es lo que están planteando la derecha. Al contrario, entre fin de este año y el año que viene las condiciones estructurales de la Argentina van a ir cambiando favorablemente. Nada de ajuste, sino que habrá años de crecimiento económico, con inclusión social y con redistribución. Estamos a favor de la puja distributiva, y tenemos claro que hay que saldarla a favor de los trabajadores”, Rossi a la radio AM 750. Eso se contradice con los datos oficiales de los primeros cinco meses del año, donde el gasto fiscal cayó 7% en términos reales.

De la reunión económica hoy con Massa estuvieron los secretarios de Política Económica, Gabriel Rubinstein; de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; de Finanzas, Eduardo Setti; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; de Hacienda, Raúl Rigo; de Legal y Administrativa, Ricardo Casal; de Energía, Flavia Royon; de Comercio, Matías Tombolini; de Minería, Fernanda Ávila; de Asuntos Económicos Financieros Internacionales, Marco Lavagna; de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme; y de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi.

También estuvieron presentes el Jefe de Asesores, Leonardo Madcur; el titular de Aduana, Guillermo Michel; el Vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Lisandro Cleri; el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes; de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Lucila Bueti; de Análisis y Planificación Productiva, Gabriel Vienni; y de Políticas para el Mercado Interno, Gustavo Faskowicz; y el Jefe de Gabinete de Asesores de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena.

Tras la reunión, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, sostuvo que las negociaciones entre la Argentina y el Club de París “se están normalizando” y dijo que hoy se firmarán los acuerdos con España, Francia y Suecia, en el marco de la refinanciación de la deuda que la Argentina mantiene con el Club de París.

Con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Secretario afirmó que “esta semana vamos a hacer grandes avances” y que “el Ministro muy probablemente dará una conferencia de prensa en los próximos días”.

El principal desafío de corto plazo de Massa es la negociación con el FMI, que no puede pasar de este viernes, porque si no el país entraría en default con el organismo. Al momento se le debe un pago de US$2700 millones, que en caso de concretarlo, las reservas netas del Banco Central pasarían a ser negativas en US$4000 millones. Si además se tiene en cuenta que el próximo 9 de julio vencen US$1000 millones con acreedores privados, la situación del Banco Central quedaría muy debilitada para evitar una nueva corrida cambiaria.